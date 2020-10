Ieri am primit un mesaj de la un prieten de la București, un ziarist de mare clasă, care conținea un amplu și bine întocmit material de documentare asupra întregii tărășenii legate taman de nesfârșita și istovitoarea peroiadă pe care o trăim la ora actuala. Am fost profund impresionat de efortul autorului acestui articol, adunat în mod temeinic și riguros din o multitudine de surse. Am studiat cu atenție atât originalul, cât și traducerea în română și am decis să îl cizelez pe ici-colo, să îl mai scurtez nițel și să îl prezint aici spre folosul domniilor voastre. Țineți-vă bine! Ascultând acest material, nici seriale polițiste sau SF nu vă va mai trebui. Pentru că, iată, și de această dată viața bate filmul. Veți afla fapte uliutoare, incredibile, dar totuși leste de verificat pentru oricine va dori să recurgă la originalul acestui vast și excelent documentat articol, însoțit de o multitudine de link-uri cu video, poze și texte imposibil de contestat.

Dovada finală:

Covid-19 a fost planificat pentru a se instaura Noua Ordine Mondială

Autor: Edward Morgan

Medicii declară că pandemia a fost planificată.

Un grup de peste 500 de medici din Germania, numit „Doctori pentru informații”, a făcut o declarație șocantă în timpul unei conferințe de presă naționale :

“Panica Corona este o piesă de teatru. Este o înșelătorie. O escrocherie. Este timpul să înțelegem că suntem în mijlocul unei crime globale”.

Acest grup mare de experți medicali publică săptămânal un ziar medical de 500.000 de exemplare, pentru a informa publicul despre dezinformarea masivă din mass-media.

De asemenea, ei organizează proteste în masă în Europa, cum ar fi cel din 29 august 2020, unde s-au înscris 12 milioane de oameni și s-au prezentat de fapt câteva milioane.

De ce acești peste 500 de medici spun că pandemia este o crimă globală? Ce știu ei, și noi nu știm?

Sute de medici spanioli spun că Pandemia este planificată

În Spania, un grup de 600 de medici numiți „Doctorii pentru adevăr”, au făcut o declarație similară în timpul unei conferințe de presă.

”Doctorii pentru adevăr”, Spania:

„Covid-19 este o falsă pandemie creată în scopuri politice. Aceasta este o dictatură mondială cu o scuză sanitară. Îi îndemnăm pe medici, mass-media și autoritățile politice să oprească această operațiune criminală, răspândind adevărul”.

Germania și Spania sunt doar două exemple. Astfel de grupuri mari de sute de experți medicali există în țări din întreaga lume.

În SUA, un documentar numit PLANDEMIC , care prezintă COVID-19 ca pe o operațiune criminală, este susținut de peste 27.000 de medici!

De ce aceste mii de profesioniști din domeniul medical din întreaga lume spun că pandemia este o crimă? La ce informații au acces ei, pe care noi nu le primim din mass-media?

Vă invit să urmăriți următoarele fapte cu o minte deschisă și apoi să ajungeți la propriile voastre concluzii…

În 2015 a fost brevetată o metodă de testare pentru … COVID-19

În 2015, un „sistem și metodă de testare pentru COVID-19” a fost brevetat de Richard Rothschild, cu o organizație guvernamentală olandeză.

Ai prins asta? În 2015 – cu patru ani înainte ca boala să existe chiar – a fost dezvoltată o metodă de testare pentru COVID-19. (2)

Milioane de teste COVID-19 vândute în 2017 și 2018

După cum știm, noua boală COVID-19 a apărut în China spre sfârșitul anului 2019. Prin urmare, a fost numită COVID-19, care este un acronim pentru Corona Virus Disease 2019.

Însă datele din Soluția comercială integrată mondială arată totuși ceva uimitor:

„ În 2017 și 2018 – cu doi ani înainte de COVID-19 – sute de milioane de kituri de testare pentru COVID-19 au fost distribuite în întreaga lume.”

”Rapid! Ascunde-l!!’

Aceste date năucitoare au fost descoperite de cineva la 5 septembrie 2020, care le-a postat pe relele de socializare. A doua zi ele au devenit virale în toată lumea.

Pe 6 septembrie WITS a schimbat brusc denumirea originală „COVID-19” în vagul „Kituri de testare medicală”.

Acest lucru nu este permis în comerț, deoarece trebuie să fii întotdeauna specific. Există multe tipuri de truse de testare pentru diferite boli.

Faptul că au eliminat specificația „COVID-19”, după ce aceste date au devenit cunoscute la nivel mondial, dovedește că nu vor ca nimeni să știe despre asta.

Cu toate acestea, au uitat să șteargă un detaliu: codul produsului pentru aceste „Kituri de testare medicală” este 300215, ceea ce înseamnă: „Kituri de testare COVID-19”.

Acoperirea lor a venit prea târziu: aceste informații critice au fost descoperite și sunt dezvăluite de milioane de oameni din întreaga lume. Puteți descărca un PDF care arată datele originale ale acestui site web.

Cu doi ani înainte de izbucnirea COVID-19, SUA, UE, China și națiunile din întreaga lume au început să exporte milioane de instrumente de testare a diagnosticului pentru … COVID-19, o boală care se presupune că nici măcar nu exista pe atunci.

„Proiectul” COVID-19 este planificat până în 2025

Un document oficial al Băncii Mondiale, care e plasat le site-ul ei oficial, arată că întreaga poveste COVID-19 este un proiect planificat să dureze până la … sfârșitul lunii martie 2025! Așadar, intenția lor este ca operațiunea să se extindă pentru încă cinci ANI. Perioadă în care vor fi puse în funcție toate elementele tehnologice și administrative pentru intrarea în ceea ce ei numesc ”noua normalitate” – universul de coșmar al transumanismului, al Inteligenței Arificiale, al dictaturii globale, al tehnocrației demonice .

Anthony Fauci a garantat o pandemie în următorii doi ani

În 2017 Anthony Fauci[1] a făcut o predicție foarte ciudată, cu o certitudine și mai ciudată.

Cu deplină încredere, Fauci a anunțat că în timpul primului mandat al președintelui Trump se va produce cu siguranță un focar surpriză al unei boli infecțioase.

Iată ce a spus el:

„Nu există nicio îndoială, va exista o provocare pentru administrația viitoare în arena bolilor infecțioase.

„Va izbucni o suprinzătoare emidemie. Nu există nici o îndoială în mintea tuturor despre acest lucru. ”

Cum de a putut Fauci să garanteze o surprizătoare epidemie în timpul primului mandat al administrației Trump? Ce știa el, iar noi nu știm?

Bill și Melinda Gates au garantat o imensă pandemie globală

În 2018, Bill Gates a anunțat public că o pandemie globală este pe cale să distrugă 30 de milioane de oameni. El a spus că acest lucru se va întâmpla probabil în următorul deceniu.

Melinda Gates a adăugat că un virus elaborat în laborator constituie cea mai mare amenințare pentru umanintate și, de asemenea, a susținut că acest lucru va afecta umanitatea în următorii ani.

„O pandemie globală este pe cale. Un virus elaborat în laborator constituie cea mai mare amenințare pentru umanitate. Acest lucru se va întâmpla în DECENIUL URMĂTOR”. –

BILL GATES, în 2018

Ei susțin că populația prea densă a lumii garantează această iminentă pandemie globală. Dar să fim sinceri: cea mai mare parte a pământului este nelocuită. E destul să survolați America într-un avion și să priviți pe geam. De cele mai multe ori veți vedea doar spațiu gol, cu câteva orașe ici și colo. Cea mai mare parte a Statelor Unite sunt încă larg deschise și goale. Același lucru este valabil și pentru restul lumii. Australia, Rusia, India, China, America, Africa … în mare parte sunt pustii. Planeta noastră nu e atât de populată precum ar dori Bill Gates să credem. Iar harta lumii arată cu claritate asta.

Cea mai mare parte a pământului este complet lipsită de orice prezență umană. Așadar, ideea că lumea este foarte suprapopulată și, prin urmare, trebuie să dea naștere unei pandemii globale iminente este o minciună.

Gates a susținut, de asemenea, precum că, în mod sigur, călătoriile aeriene vor crea o pandemie globală. Însă pe parcursul secolului trecut au călătorit cu avionul un număr enorm de persoane.

Oare asta a dat naștere la focare constante de pandemii globale? Desigur că nu!

Argumentele lor care garantau o pandemie globală în următorii câțiva ani sunt niște minciuni. Deci, care este baza lor reală pentru a face astfel de previziuni garantate?

Exersarea/simularea unei pandemii

Cu câteva luni înainte de izbucnirea epidemiei, Bill Gates –dealerul nr. 1 de vaccinuri din lume – a organizat un eveniment în New York. Ghici ce a reprezentat acel eveniment? A fost o „exersare/simulare a unei pandemii a coronavirusului”.

Da, ai citit bine:

Bill Gates a organizat un exercițiu de pregătire pentru o pandemie a coronavirusului chiar înainte ca asta să se întâmple!

Pe ecranul mare din auditoriu, vedeți textul tipărit: „Trebuie să ne pregătim pentru evenimentul care devine o pandemie”. Acest exercițiu de pandemie s-a numit Event 201 și a avut loc în octombrie 2019, literalmente chiar înainte de izbucnirea pandemiei.

Concluzia lor a fost că întreaga omenire trebuie vaccinată …

Agitație pentru vânzarea de vaccinuri în anul următor

La scurt timp după acest „exercițiu pentru o pandemie de coronavirus”, Bill Gates a postat pe Twitter:

„Sunt deosebit de încântat de ceea ce ar putea însemna anul viitor pentru una dintre cele mai bune achiziții din sănătatea globală: vaccinurile”. – Bill Gates, 19 decembrie 2019

Gândiți-vă la acest lucru: cel mai mare dealer de vaccinuri din lume garantează apariția unei pandemii globale în următorii câțiva ani, iar soția sa a spus că ar trebui să ne temem cu toții de un virus creat care este „pe cale”. Apoi, ei organizează un exercițiu pentru o iminentă pandemie globală și spun că vaccinurile vor fi singura soluție. După care Bill Gates publică pe Twitter cât este el de entuziasmat de vânzarea vaccinurilor ce va urma anul următor. Imediat după aceea, se declanșează pandemia anunțată.

Într-adevăr, Bill Gates proclamă imediat că singura soluție pentru umanitate este să cumpere vaccinurile lui…

Pandemia de coronavirus 2020 prezisă în 2013

Următoarea informație este deosebit de interesantă, deoarece arată cât de multe informații sunt disponibile pentru cei care îndrăznesc să facă cercetări. În 2013, un muzician cu nume ciudat Dr. Creep a scris o melodie rap numită PANDEMIC. În versurile sale el a descris o pandemie globală care ucide milioane, închide economiile și provoacă revolte. Cântecul său a descris literalmente în detaliu ceea ce vedem în lumea noastră astăzi, cu șapte ani mai târziu. El a menționat chiar anul exact al pandemiei: 2020 și tipul specific de virus: un coronavirus. Iată un rând din versurile sale din 2013: „2020 combinat cu CoronaVirus, grămezi de corpuri.”. Acest cântec a prezis, de asemenea, revoltele care se dezlănțuie acum în toată America: „Statul se revoltă, folosind strada de afară. Vine la ferestrele tale”. Cum oare ar fi putut să știe acest muzician în 2013 că o pandemie de coronavirus va izbucni în 2020 și că în timpul acestei pandemii vor izbucni revolte? El explică:

„Am făcut cercetări în 2012 și am citit așa-numitele „teorii ale conspirației”. Știi, acele investigații pe care mass-media nu vor să le analizăm. Conform acelor teorii, pandemiile ar fi trebuit să se întâmple în deceniul 2020 – 2030. Așa că am scris melodia Pandemia anume despre asta”.

Ați prins ideea? Acest om a făcut cercetări în zona numită în mod obișnuit „teorii ale conspirației”. Lucruri pe care suntem programați să le ignorăm ca pe niște „prostii”. Dar se pare că astfel de investigații nu sunt atât de absurde, de vreme ce ele au fost în stare să prezică cu atâta exactitate că anume în 2020 se va produce această pandemie și respectivele tulburări.

Oare ce mai poate fi descoperit din momentul în care oamenii încep să privească cu mai multă luare aminte decât poveștile pe care ni le servește media dominantă ? Ce altceva este ascuns sub eticheta negativă „teoria conspirației”? Să continuăm să citim pentru a afla mai multe …

Comitetul de monitorizare a pregătirii globale în septembrie 2019: „Pregătește-te pentru o pandemie globală de coronavirus”

În septembrie 2019 – chiar înainte de izbucnirea pandemiei – Comitetul de monitorizare a pregătirii globale a publicat un raport intitulat „O lume în pericol”. În acest document este subliniată necesitatea de a fi pregătiți pentru … un focar de coronavirus! Pe coperta raportului este plasată imaginea unui coronavirus și a unui grup de persoane care poartă măști pe față. În acest raport mai găsim următorul paragraf interesant:

“Organizația Națiunilor Unite (inclusiv OMS) desfășoară cel puțin două exerciții de formare și simulare la nivel de sistem, inclusiv unul axat pe scurgerea deliberată a unui agent patogen respirator letal .”

Ai prins asta? Au făcut simulări și exerciții axate pe slobozirea deliberată a unui agent patogen respirator letal .

Anunțatul focar de epidemie din China

În 2018, Institutul pentru Modelarea Bolilor a realizat un videoclip în care arată un virus gripal originar din China, din zona Wuhan și răspândit în întreaga lume, ucigând milioane de oameni. L-au numit „ O simulare pentru o pandemie de gripă globală ”. Exact asta s-a întâmplat cu doi ani mai târziu.

De ce aceștia au spus că el va veni din China? De ce nu din Africa, unde există mult mai multe boli? Sau de ce nu din America de Sud? Sau din India? De unde au putut să știe că ar exista un virus gripal provenit anume din China și chiar să indice Wuhan ca zona de origine, care ar infecta întreaga lume?

Oare acest Coronavirus a fost creat de mâna omului?

De unde a apărut virusul? Unul dintre cei mai importanți experți din lume în domeniul armelor biologice este Dr. Francis Boyle. El este convins că acest viurus provine dintr-un laborator de arme biologice din Wuhan, Laboratorul de Siguranță Bio de Nivelul 4 .

Acest laborator este specializat anume în dezvoltarea de … coronavirusuri!

Ei iau virușii existenți și îi transformă în arme, adică îi fac mult mai periculoși, pentru a fi folosiți ca armă biologică .

În următorul videoclip (care e alăturat la orginalul articolului – n. n.) de două minute, îi vedeți pe un purtător de cuvânt al administrației Trump, expertul în arme biologice Dr. Francis Boyle și pe președintele Trump, care vorbesc despre modul în care acest virus s-a scurs din laboratorul din Wuhan.

Iar acum urmează partea cea mai interesantă. În 2015 Anthony Fauci a oferit anume acestui laborator suma de 3,7 milioane de dolari.

Rețineți acest lucru: același om care a garantat în 2017 izbucnirea unui focar-surpriză de virus în următorii doi ani (deci până în 2019), a transferat în 2015 aproape 4 milioane de dolari unui laborator care dezvoltă coronavirusuri. În clipul de mai jos (din versiunea orginală – n.n.) puteți vedea cum o jurnalistă îl întreabă pe președintele Trump despre această subvenție acordată de Fauci laboratorului din Wuhan. (N.N. : Trump este derutat, se bâlbâie, întreabă retoric cine era pe atunci președinte… dar nu ia nici o măsură cu A. Fauci, îl păstrează în funcție, deoarece aceste e exponentul direct al Deep State. De altfel, ați văzut cum Trump s-a dat infectat de coronavirus și el cu tot nevastă și s-a și retras în autoizolare pentru a face jocul globaliștilor și a le confirma mitul COVID-19. Asta după ce Trump a fost admonestat de concurentul său J. Biden la prima dezbatere TV din cadrul acestei campanii că face întâlniri electorale cu un public prea numeros, încălcând astfel regimul impus de păstrare a distanței sociale și de evitare a aglomerărilor mari de oameni. Trump a parat, lăudându-se că are mereu mască asupra lui.)

Potrivit unui virolog chinez, virusul a fost lăsat să se răspândească

În aprilie 2020 imunologul chinez dna LI-Meng Yan a evadat din China și a cerut azil politic în America. Cauza? Ea a dorit să dezvăluie adevărul despre Covid-19. Yan a decșarat că a fost printre primii savanți care au lucrat asupra acestui nou coronavirus. Atunci când s-a aflat că acest virus cauzează boli grave în interiorul Chinei, Yan a primit ordinul să studieze acest fenomen. Ea a descoperit ceva foarte grav: acest virus a fost transmis prin contactul de la om la om. Iar atunci când a adus la cunoștința superiorilor săi această informație îngrijorătoare, ea a fost rugată cu insistență să păstreze tăcerea.

La scurt timp după asta, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că în China a fost descoperit un nou virus…, dar că acesta NU a fost transmis prin contact între oameni și prin urmare nu este periculos pentru populația lumii.

După ce OMS a făcut această declarative falsă, ea a observant că tonul tuturor savanților cu care vorbea despre virus s-a schimbat din unul amical în unul distant. Superiorul său i-a spus:

”Fii tăcută și atentă. Nu trece peste linia roșie! Altfel vom intra în necazuri și vom dispărea …”

Li-Meng Yan a hotărât să evadeze în America și să-și relateze întreaga poveste celor de la Fox News și FBI. Potrivit dnei Yan, guvernul Chinez era la curent cu faptul că acest virus a fost răspândit de la om la om, însă ei nu s-au grăbit să informeze lumea, deoarece dorea ca acest să se răspândească la scară globală.

Organizația Mondială a Sănătății a colaborat cu Partidul Comunist Chinez, pretinzând că acest virus nu era transmisibil între oameni. Ca rezultat, acesta se poate împrăștia în întreaga lume.

Firește, declarațiile ei sunt dezmințite de OMS și guvernul chinez. Și totuși fapt este că la începutul lui ianuarie 2020 OMS a declarat că noul coronavirus nu a fost unul transmisibil de la om la om, prin urmare, nu s-a luat nici o măsură…, întreaga lumea ajungând să fie infectată de acesta.

Li-Meng Yan a fost cenzurată dur de către social media, Twitter i-a suspendat contul, iar Facebook a eliminate postările legate de ea. La ora actuală ea se află într-un loc secret, fiind protejată de către guvernul SUA.

Filme care prezic pandemia de coronavirus

Programarea predictivă este procesul de informare a populației despre evenimentele care vor avea loc în curând. În ultimii ani au fost produse mai multe filme și seriale de televiziune, despre … o pandemie globală de coronavirus! Filmul „ Dead Plague/Plaga mortală” descrie o pandemie globală cu coronavirus și menționează chiar hidroxiclorochina ca remediu.

Un alt film numit „ Contagion/Contaminarea” arată cum un coronavirus se răspândește la nivel global, fiind însoțit de distanțarea socială, măști de față, izolare, spălarea mâinilor etc.

La modul cel mai direct, tot ceea ce vedem acum este prezis în detaliu în aceste filme.

O carte cu benzi desenate din Uniunea Europeană a vizualizat pandemia globală

În 2012, Uniunea Europeană a produs o carte de benzi desenate ciudată, aceasta urmând să fie distribuită doar angajaților săi…Titlul benzii desenate este ”INFECTED”/„INFECTATUL” și prezintă un nou virus provenind dintr-un laborator chinez și răspândit în întreaga lume.

Soluția pentru această pandemie este prezentată în cartea cu benzi desenate: globaliștii impun un plan global de sănătate. Asta înseamnă:

Nu mai există libertate medicală, ci tiranie medicală a entităților globalsite.

Anume acesta este mesajul cărții cu benzi desenate, publictate doar pentru angajații Uniunii Europene. Iată un citat din cartea respectivă:

„Măsurile de siguranță care au urmat ne-au făcut existența total insuportabilă”.

Pandemie descrisă în timpul Jocurilor olimpice de vară din 2012

Apropo de programarea predictivă: în cadrul spectacolului de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară din 2012 s-a jucat o pandemie de coronavirus în văzul lumii întregi. Zeci de paturi de spital, un număr mare de asistente medicale devenind marionete ale unui sistem de control, moartea pândind, un uriaș demonic ridicându-se de-asupra lumii, întregul teatru fiind luminat în așa fel, încât, văzut din cer, arăta ca un coronavirus.

De ce oare Jocurile Olimpice au arătat în cadrul spectacolului de deschidere o pandemie de coronavirus?

Carantina la scară globală prezisă în 2008

Autorul și investigatorul ”conspiraționist” Robin de Ruiter (olandez n.1951 stabilit în Spania, titlul cărții este: ”CORONACRISIS”, e în olandeză doar – n.n.) a prezis că în 2008 va urma o carantină globală. El a spus că scopul acestui lucru ar fi crearea unei noi lumi a controlului autoritar. Și deoarece mai tot ce a scris el în 2008 se întâmplă chiar acum în fața ochilor noștri, cartea lui a fost republicată recent.

Jurnaliștii au prezis o pandemie planificată

În 2014, jurnalistul de investigație Harry Vox a prezis o pandemie globală planificată și a spus de ce „clasa conducătoare” ar face așa ceva:

”Nu se vor opri în fața a nimic pentru a-și completa setul de instrumente de control. Unul dintre lucrurile care lipsiseră din trusa lor de instrumente sunt carantinele și starea de asediu (rus: комендантский час – n.n.). Planul este de a infecta sute de mii de oameni cu acesta și de a crea următoarea fază de control ” .

„Scenariu pentru viitor”

Acest renumit cercetător (Harry Vox) se referă la un document celebru al Fundației Rockefeller, în care tot ceea ce vedem că se întâmplă acum este literalmente prezis în detaliu: pandemia globală, blocajele, prăbușirea economiei și impunerea controlului autoritar.

Totul este descris cu o precizie terifiantă … cu zece ani înainte să se întâmple!

Documentul este intitulat „Scenariu pentru viitorul tehnologiei și dezvoltării internaționale”. Asta spune totul: un scenariu pentru viitor. Acesta cuprinde un capitol numit „LockStep”, în care o pandemie globală este relatată ca și cum s-ar fi întâmplat în trecut, dar care este în mod clar gândită ca o repetiție pentru viitor. ”Scenariul pentru viitor” continuă cu compararea a două răspunsuri diferite la pandemia prevăzută: SUA doar „descurajează” oamenii să călătorească cu avionul, în timp ce China a impus carantina obligatorie pentru toți cetățenii. Primul gen de reacție este acuzat că a răspândit virusul și mai mult, în timp ce este lăudată impunerea unui blocaj sufocant. Apoi se descrie implementarea controlului totalitar:

„În timpul pandemiei, liderii naționali din întreaga lume și-au sporit autoritatea și au impus reguli și restricții dure, de la purtarea obligatorie a măștilor faciale până la verificarea temperaturii corpului la intrările în spațiile publice, cum ar fi gările și supermarketurile.”

În mod clar, înăsprirea autorității este tocmai răspunsul dorit. Dar starea de lucuri se agravează, conform acestui „Scenariu al Viitorului”:

„Chiar și după ce pandemia a dispărut, acest control și supraveghere mai autoritară a cetățenilor și a activităților lor s-au înăsprit și chiar s-au intensificat.”

„În țările dezvoltate, această supraveghere sporită a luat multe forme: ID-uri biometrice pentru toți cetățenii, de exemplu, și o reglementare mai strictă a industriilor cheie, a căror stabilitate a fost considerată vitală pentru interesele naționale.”

Un manual pentru controlul global

Acum, când pandemia anunțată este într-adevăr în toi, aceeași Fundație Rockefeller a prezentat pasul doi: un manual care arată cum să se pună în aplicare noi sisteme de control în timpul acestei pandemii. Și numai după ce toate rețelele de control necesare sunt puse în funcție, lumea se poate deschide din nou.

Analizând cele două documente Rockefeller, vedeți planul:

Mai întâi, ei anunță o pandemie globală cu un coronavirus și spun unde ar trebui să conducă aceasta: la un nivel cu totul nou de control autoritar.

2) În al doilea rând, ei formulează pașii practici cu privire la modul de aplicare a acestui sistem de control.

„Aplicațiile digitale și software-ul de urmărire protejat de confidențialitate ar trebui utilizate la scară largă pentru a permite o urmărire mai completă a contactelor.”

“Pentru a controla pe deplin epidemia Covid-19 trebuie să testăm majoritatea populației săptămânal”.

Conform „Scenariului viitorului”, întreaga populație mondială ar trebui să obțină un ID digital care să indice cine anume a primit toate vaccinurile. Fără vaccinări suficiente accesul în școli, în sălile de concert, biserici, transport public etc. va fi interzis.

Acum, în 2020, exact asta solicită Bill Gates și o serie întreagă de guverne.

Contactele tuturor trebuie verificate

Într-un videoclip guvernamental vedem o conversație între fostul președinte american Bill Clinton și Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York. Ei discută despre cum să creeze un larg sistem de control pentru a testa întreaga populație și pentru a verifica toate contactele lor. Ei discută despre cum să construiască o armată pentru a realiza acest sistem de control.

”Trebuie puși în funcție sute și sute de agenți de control. Ei testează pe fiecare și apoi le verifică toate contactele lor. Așa ceva nu s-a mai făcut până acum la o asemenea scară. Este vorba despre o întreagă armată de interogatori care vor verifica contactele tuturora”.

ANDREW CUOMO,

GUVERNATORUL NEW YORK-ului

Un nivel complet nou de control global

Bill Gates a precizat, de asemenea, că numai persoanele care au fost vaccinate împotriva Covid-19 ar trebui să aibă voie să călătorească, să meargă la școală, să participe la întâlniri și să lucreze. ID-urile digitale ale vaccinurilor sunt deja în curs de elaborare, iar Gates are un brevet asupra tehnologiei care face posibilă urmărirea corpului unei persoane oriunde. Această tehnologie se numește WO2020-060606. În plus, Gates vrea să înființeze o rețea globală de monitorizare, care să-i urmărească toți cei care au intrat în contact cu Covid-19.

Planul: injectați omenirea cu un vaccin ce modifică ADN-ul

Celebrul jurnalist de investigație Anthony Patch a investigat timp de ani de zile planurile de control asupra lumii prin intermediul pandemiilor create și al vaccinurilor obligatorii. În timpul unui interviu din 2014, acest cercetător a prezis următoarele:

”Ei vor face o scurgere a unui coronavirus creat de om. Ca urmare, oamenii vor cere un vaccin pentru a se proteja. Acest vaccin va adăuga o a treia tulpină de ADN din corpul unei persoane, transformându-l în esență într-un hibrid. Odată ce o persoană este injectată, aproape imediat ADN-ul său suferă o transformare. Această schimbare genetică va determina oamenii să piardă capacitatea de a gândi indepedent, fără ca aceștia să fie conștienți de acest lucru. Astfel, ei pot fi controlați mai ușor, pentru a deveni sclavii elitei.”

Desigur, așa ceva sună de-a dreptul nebunește și într-adevăr e ceva dement în asta. Cu toate acestea, trebuie să fim conștienți de faptul că acest investigator profesionist nu este un prost. El a făcut ani de cercetare și iată ce a descoperit de-a lungul anilor. (Trebuie să fim atenți să nu respingem cunoștințe solide, bazate pe ani de cercetare pur și simplu din cauza lipsei noastre de înțelegere în aceste subiecte).

20 de ani de cercetare spun: Vaccinul ne va schimba ADN-ul

Doctorul Carrie Madej a condus două mari clinici în Georgia, SUA, înainte de a pleca în Republica Dominicană pentru a se dedica unor activități umanitare. În ultimii douăzeci de ani ea s-a ocupat de studiaerea ADN-ul și a vaccinurile, iar recent a realizat un videoclip urgent, în care avertizează că există un plan de injectare a omenirii cu vaccinuri pentru Covid-19 foarte periculoase. Scopul acestor noi vaccinuri va fi dublu:

1) reprogramarea ADN-ul nostru și transformarea noastră în hibrizi mai ușor de controlat.

2) conectarea noastră la la Inteligența Artificială printr-un ID de vaccin digital, care de asemenea va deschide totalmente un nou domeniu de control.

Această expertă medicală a spus că a observat de mai multe ori faptul cum o serie de boli au fost răspândite în mijlocul unor populații cu ajutorul avioanelor. Din motive de securitate, ea nu este în măsură să împărtășească în public mai multe detalii la acest subiect.

Depopularea Pământului prin intermediul unor epidemii organizate

Dr. John Coleman este un celebru ofițer de informații din cadrul CIA care a scris o carte intitulată „ Comitetul celor 300”. În ea, el explică modul în care societățile secrete manipulează guvernele, asistența medicală, industriile alimentare, mass-media și așa mai departe. Această carte poate fi găsită pe site-ul CIA.

Unul dintre obiectivele principale ale multor societăți secrete, care controlează guvernele și mass-media, este depopularea pământului.

Puteți găsi aici o listă cu 32 de „elite” care susțin și promovează (conform propriilor afirmații) depopularea. (urmează linkul – n.n.)

Dr. Coleman spune despre strategia lor următoarele:

„Cel puțin 4 miliarde de consumatori inutili vor fi eliminați până în anul 2050 prin intermediul războaielor limitate și al epidemiilor organizate de boli fatale cu acțiune rapidă…” – DR. JOHN COLEMAN, OFICIUL DE INTELIGENȚĂ CIA

Mențineți omenirea sub 500.000.000

În 1980 a fost ridicat un monument de granit în statul Georgia, SUA, numit Pietrele de ghidare. Un set de 10 linii directoare este înscris pe această structură în opt limbi moderne, iar un mesaj mai scurt este inscripționat în partea de sus a acestei construcții. Primul îndemn este următorul:

Mențineți omenirea sub 500.000.000într-un echilibru perpetuu cu natura.

Ofițerul CIA, Dr. Coleman, a dezvăluit că una dintre metodele lor de „menținere a umanității” este de a provoca „epidemii organizate de boli fatale cu acțiune rapidă”.

Folosirea vaccinurilor pentru a reduce umanitatea

În timpul unei cuvântări rostite pe platforma TED, Bill Gates s-a făcut ecoul acestui obiectiv atunci când a spus literalmente că noile vaccinuri pot fi folosite pentru a reduce populația lumii cu 10 – 15%!

„La ora actuală sunt 6,7 miliarde de oameni pe pământ, iar în curând vor fi 9 miliarde. Cu toate acestea, putem reduce acest număr cu zece până la cincisprezece la sută dacă facem o treabă bună cu vaccinuri noi, îngrijirea sănătății și controlul nașterilor ”.

– Bill Gates, dealer de vaccinuri

Vaccinul Covid-19 pentru controlul populației?

Mike Adams e un om de știință și expert în alimetație, autor al cărții de popularizare a științei populară Food Forensics/Criminalistica alimentelor. Cu ani în urmă el a spus următoarele:

„O armă biologică elaborată va fi răspândită în centrele dens populate. Vor fi solicitate finanțări guvernamentale masive pentru ca industria vaccinurilor să vină cu un vaccin. În mod miraculos, vor avea un vaccin dezvoltat într-un timp record. Toată lumea va trebui să se alinieze și să-și facă acest vaccin.”

Și într-adevăr, are loc răspândirea unei arme biologice, care va fi urmată de o vaccinare obligatorie, de finanțarea masivă din partea guvernului a industriei vaccinurilor, dar și un vaccin care este elaborat într-un timp record.

În continuarea mesajului său el spune că acest vaccin va începe să ucidă milioane de oameni – dacă nu chiar miliarde – în decursul câtorva ani. Va fi un vaccin asasin, conceput pentru a reduce populația lumii.

Toate previziunile s-au făcut cu puțin timp înainte să se întâmple

Rețineți că fiecare predicție a acestei pandemii a fost anunțată cu câțiva ani sau chiar luni înainte să se întâmple. Acest lucru este semnificativ. Niciodată în istorie nu s-a produs așa ceva, la o scară atât de largă, planetară. Faptul că un astfel de eveniment istoric unic a fost prezis în detaliu – filme, spectacole, anchetatori, medici, cei care finanțează laboratoare care dezvoltă acești viruși, cei care câștigă miliarde din aceste pandemii, cei care doresc să creeze un nivel cu totul nou al controlului asupra omenirii – arată în mod clar că acesta a fost planificat.

Planul este de a prelua controlul asupra lumii. Poate că ați mai auzit cuvântul „globaliști” și înainte, dar totuși pentru cei care nu sunt familiarizați cu el: aceștia sunt oameni din întreaga lume care intenționează să creeze un singur Guvern Mondial, astfel încât să poată avea un control total asupra politicii, economicului, mass-media, culturii, religiei, sănătății etc. Ei vor să controleze chiar totul.

Principalii actori colectivi oficiali ai globaliștilor, deci instrumentele lor, sunt Organizația Națiunilor Unite, Forumul Economic Mondial, Organizația Mondială a Sănătății, Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și mulți alții.

Concluzie

Și totuși, avem nădejdea că dezvăluirile făcute de oamenii de caracter și de curaj despre conspirația elitei globale împotriva omenirii, luările de atitudine din ce în ce mai tranșante ale unor grupuri de profesioniști sau mase impozante de protestarari încă mai pot zădărnici realizarea acesatui scenariu criminal. Încă mai avem șansa să evităm sacrificarea noastră, a omenirii în abatorul maniacilor din secta globaliștilor sataniști. Să îndrăznim deci, să facem un pas înainte, să ne opunem fățiș, asta trebuie să facem cei care încă mai suntem liberi și demni de numele de om.

Domnul și mântuitorul nostru Iisus Hristos să ne binecuvânteze și să ne ajute în lupta noastră.

surse: https://omuldinnordforever.wordpress.com/2020/09/30/dovada-finala-covid-19-a-fost-planificat-sa-deschida-noua-ordine-mondiala;

https://www.stopworldcontrol.com

Materail pregătit de Iurie Roșca

[1] Fizician și imunolog american din mafia Deep State, principalul responsabil în administrația Trump pentru combaterea pandemiei Covid-19