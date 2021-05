Covidmania dans deux hémisphères : aux sources du grand asservissement

Traduction et adaptation française strategika.fr. Soutenez notre travail de réinformation.

Paul Collits est un auteur et chercheur indépendant qui vit à Lismore, en Nouvelle-Galles du Sud.

Il a travaillé pour le gouvernement, l’industrie et le secteur universitaire, et a enseigné au niveau universitaire dans trois disciplines différentes – politique, géographie et planification et études commerciales. Il a travaillé pendant plus de 25 ans dans le domaine du développement économique et a publié de nombreux articles dans des revues australiennes et internationales à comité de lecture et autres. Il a été un orateur de premier plan au niveau international sur des sujets tels que le développement rural, la politique régionale, l’entrepreneuriat et l’innovation. Une grande partie de ses écrits universitaires sont disponibles sur le site https://independent.academia.edu/PaulCollits.

Ses écrits récents sur l’idéologie, le conservatisme, la politique, la religion, la culture, l’éducation et la corruption de la police ont été publiés dans des revues telles que Quadrant, News Weekly et The Spectator Australia.

Il est titulaire d’un BA Hons, d’un MA en sciences politiques de l’Australian National University et d’un doctorat en géographie et planification de l’University of New England. Il occupe actuellement un poste de professeur associé adjoint dans une école polytechnique de Nouvelle-Zélande.

Les Britanniques sont surpris par la réaction de soumission des Australiens et des Néo-Zélandais face aux mesures de verrouillage félones de nos gouvernements en réponse à ce qui est, pour la plupart, un défi sanitaire plutôt léger. Cela nous amène à poser la question suivante : sommes-nous, aux antipodes, plus dociles que les Britanniques devant le pouvoir de l’État covid ?

Peut-être devrait-il y avoir un “State of Origin” pour la Covidmania (définie ici comme la sur-réaction maniaque des gouvernements et des populations à la menace mondiale perçue d’un virus relativement bénin mais très contagieux, d’une létalité très sélective, et qui n’aurait dû être qu’un sujet d’actualité inintéressant).

Qui sont les pires Covidiens – les Rosbiffs ou les Australiens et les Kiwis ? Qui sont les champions de la soumission ?

Pourquoi devrions-nous réfléchir à cette question en partie (seulement) fantaisiste ? Une question en trois parties – premièrement, le danger relatif auquel nous sommes confrontés ; deuxièmement, la réaction excessive des politiques gouvernementales pour “combattre” le virus ; et troisièmement, la soumission aux édits gouvernementaux et la peur déraisonnable du Covid dans la population.

Les Lockdown sceptiques et journalistes britanniques James Delingpole et Toby Young, ont été (à juste titre) perplexes devant l’acquiescement inattendu (pour les Britanniques) des habitants des Antipodes face à la puissance nouvellement acquise, liée au Covid, des États policiers kiwis et australiens. Le degré de perplexité en Angleterre est renforcé par la connaissance britannique de nos caractéristiques nationales. Ils ont comparé notre comportement en tant qu’Anzacs s’opposant effrontément aux ordres bidons des chefs militaires britanniques pendant les guerres mondiales, avec leur observation de notre acquiescement nouvellement acquis. Ils ont souligné l’esprit indépendant des Australiens élevés dans le scepticisme à l’égard de toute autorité, la dureté de nos légendes du bush, nos combats contre les requins, les serpents, les crocodiles et les migales noires (une race d’araignée australienne particulièrement dandereuse) et notre doigt d’honneur historique régulièrement adressé à nos anciens maîtres coloniaux. Les condamnés. Ned Kelly. Paul (Crocodile Dundee) Hogan. Des soldats sans peur. Et ainsi de suite.

De même, on dit des Kiwis qu’ils sont durs. Les Néo-Zélandais, ou du moins un bon nombre d’entre eux, descendent des guerriers Maoris qui se sont transformés en All Blacks. Les Néo-Zélandais vantent également leur esprit d’innovation – on ne compte plus le nombre de fois où j’ai entendu parler du “Wire no 8” pendant les presque quatre années où j’ai vécu là-bas – et la robustesse des agriculteurs néo-zélandais qui luttent contre des températures glaciales et des intempéries incessantes est bien connue. L’esprit du haka. Les tremblements de terre. Et ainsi de suite.

Pourtant, les citoyens des deux nations Anzac se sont couchés devant la puissance constitutionnellement douteuse de leurs gouvernements et de leurs forces de police dévoyées pendant tandis qu’au moins quelques-uns d’entre nous ont reconnu que le covid était une crise de proportions très modérées. Les pouvoirs de guerre récemment assumés par les gouvernements Anzac – dont il a été démontré qu’ils étaient illégaux dans l’un de nos pays, du moins pendant une courte période – sont aussi draconiens que n’importe quels autres dans le monde.

Les pouvoirs acquis par les gouvernements démocratiquement élus des deux côtés de la mer de Tasmanie sont en effet lau top mondial, en termes de sévérité des mesures et de la rigueur avec laquelle elles ont été appliquées.

(En guise de note de bas de page, je dis “démocratiquement” élus. Au moins, Scott Morrison a été élu de manière démocratique. Même si, à l’origine, il n’a pas été nommé premier ministre par le peuple australien, mais a pris ses fonctions à la suite d’un coup d’État parlementaire contre le précédent élu. Son culte en Nouvelle-Zélande a obtenu trente-six pour cent du total des votes kiwis en 2017 et s’est ensuite engagé dans la danse bizarre des partis minoritaires qui se produit régulièrement en Nouvelle-Zélande après une élection, afin de devenir premier ministre. Avec leur version bizarre de la démocratie, le système de vote dit “Mixed Member Proportional” (MMP) importé d’Allemagne, il n’y a presque jamais de gouvernement majoritaire élu. D’où les marchandages et maquignonages qui ont lieu après chaque élection pour savoir qui va gouverner. Au cours de ce processus, tous les paris préélectoraux sont annulés, les promesses politiques faites au peuple sont régulièrement abandonnées et de nouvelles politiques non testées par l’électorat sont inventées sur place au fur et à mesure des négociations pour le pouvoir. Ainsi, Jacindarella gouverne avec les Verts et un petit parti bizarre (de centre-droit) appelé New Zealand First. Ils se détestent tous avec vigueur et ont des politiques massivement conflictuelles.

Mais je m’égare. Revenons aux régimes draconiens de Covid aux Antipodes. Ils sont vraiment totalitaires, sans aucun doute.

Il y a le verrouillage de niveau 4 de Jacindarella, son extrémisme politique (visant ridiculement à l’éradication totale du virus), son étonnante sur-réaction à quelques cas de “seconde vague” à Auckland, ses pouvoirs d’urgence, et la réaction démesurée par rapport à la taille de la menace dans un pays plus éloigné du reste du monde que n’importe où ailleurs.

Pendant ce temps, de l’autre côté du canal, nous avons eu droit à un fascisme covid sur les stéroïdes au MelDanistan (alias Victoria, dont les plaques d’immatriculation doivent certainement être remplacées par “État policier”), à un comportement vicieux de la police, au pouvoir de retirer des enfants à leurs parents inscrits dans la législation en Australie-Méridionale, à une peine d’emprisonnement de six mois en Australie occidentale pour une femme ayant brisé le confinement, à la la fermeture forcée des frontières à destination et en provenance d’États dont le nombre de cas de Covid est actuellement minuscule, à la une fermeture virtuelle (et sans précédent, pour utiliser le mot le plus galvaudé de 2020) des voyages à l’étranger, et à un paralysant “masquisme”. Toutes ces évolutions sont vraiment sinistres et étonnantes dans les sociétés démocratiques libérales parlementaires de l’Anglosphère.

Le point soulevé par nos critiques britanniques est que l’ampleur des réactions politiques en Australie et Nouvelle-Zélande est si extrême, et si disproportionnée par rapport à l’ampleur de la menace – quelques centaines de morts dans les deux pays sur une population Anzac combinée d’environ 30 millions, par opposition au Royaume-Uni qui a une population combinée de 66 millions et environ 41.000 morts Covid – que la réaction soumise de nos peuples est tout simplement incroyable. Surtout si l’on considère notre supposé individualisme sauvage.

Ces arguments sont, à première vue, justes.

A l’encontre de cette vision, on peut dire plusieurs choses. Pas pour nous défendre, ajouterai-je, car il n’y a pas de défense sensée contre notre réponse pathétique, en tant que deux fières nations insulaires, à être traitées comme, eh bien, des bagnards.

Premièrement, nous ne sommes plus vraiment “Australiens”, dans le sens où l’on supposait autrefois que nous l’étions démographiquement et culturellement. Aujourd’hui, environ un tiers de notre population n’est pas née ici. Si l’on ajoute ceux dont au moins un des parents n’est pas né ici, la proportion passe à un peu moins de la moitié. C’est surtout le cas dans les deux grandes villes. Beaucoup de ces immigrants n’aspirent plus à être des “Australiens” dans le sens ancien de ce terme, ni même à “s’assimiler”, pour utiliser un terme très désuet, et le reste d’entre nous a été rééduqué pour croire qu’il n’y a rien de mal à cela.

Ainsi, seule une moitié environ des Australiens est “australienne” au sens où elle possède les vertus, les valeurs et l’histoire commune de nos ancêtres colons européens et de leurs descendants. Il est peu probable que cela change, étant donné notre système éducatif actuel et ce que l’on enseigne au nombre décroissant d’Australiens “de souche” sur les avantages du multiculturalisme et la honte de notre passé.

Mais il y a plus que cela.

La plupart d’entre nous vivent dans les villes, pas dans la brousse. Nous sommes des citadins par excellence. Nous ne sommes tout simplement plus de rudes gars de la brousse, encore moins des agriculteurs luttant contre les éléments. Pour être exact, 2,2 % d’entre nous sont engagés dans une forme d’agriculture aujourd’hui. Un tiers d’entre nous seulement vit en dehors des métropoles. Et dans notre nation sans frontières, mondialisée et d’immigration massive, le plus grand sport dans de nombreuses banlieues de nos deux plus grandes villes, aujourd’hui habitées en grande partie par des “anywheres” plutôt que des “somewheres”, pourrait bien être de “repérer l’Australien”. Notre plus grande industrie, ou presque, est l’importation d’étudiants étrangers qui sont prêts à payer un prix exorbitant pour un diplôme médiocre afin de rester ici. Nos deux grandes villes sont devenues pratiquement inhabitables sous le poids écrasant d’infrastructures délabrées et sous-financées et de la congestion urbaine, tout cela au nom de la pyramide de Ponzi qu’est notre politique migratoire et qui maintient notre économie à flot.

Une autre exemple ? Oui, les barbecues sont populaires auprès d’une certaine démographie (en déclin), mais vous avez plus de chances de rencontrer des Aussies “robustes” qui préfèrent les sushis, les plats à emporter thaïlandais, les food miles, la nourriture végétarienne, les lattes chai et la bière artisanale. Le bar en terrasse du pub ? Essayez un bar à vin branché et sans fumée. Surtout à Melbourne.

Qu’en est-il de la lutte contre les éléments et les bestioles ? J’ai vécu dans la capitale australienne de la migale noire pendant deux décennies et je n’en ai jamais vu (à ma connaissance). (J’ai bien vu un gros serpent qui prenait le soleil dans un arbre de notre jardin cette semaine, mais je pense que c’était un inoffensif python, que nous avons affectueusement baptisé Monty. Il a été chassé par un pee wee (pie lark) modestement féroce et un petit groupe de pies. C’est le premier serpent de plus d’un demi-pied de long que j’ai vu en près de soixante-quatre ans, si ce n’est au parc des reptiles d’Eric Worrell, près de Gosford.

La robustesse sur le terrain de sport ? Laissez-moi rire. On a pleurniché quand les Rosbiffs ont joué au bowling à Bodyline en 1933. On est allé pleurer auprès des politiciens et on a menacé d’intenter une action devant le Conseil privé. Nous avons eu des capitaines de cricket qui pleuraient. Nous avons des joueurs de cricket qui préfèrent frotter leurs boules (pour ainsi dire) avec du papier de verre plutôt que de chercher à battre les Africains par des moyens équitables. Aucun esprit de combat de la guerre des Boers là-dedans.

Non, les Australiens ne sont pas spécialement robustes.

Nous sommes désormais un État-providence à part entière. Beaucoup d’entre nous préfèrent recevoir l’argent des Jobkeeper ou des Jobseeker plutôt que de retourner au travail. Les Kiwis adorent être “assistés”. Ils aiment aussi quitter leur propre pays pour venir vivre en Australie lorsque les choses deviennent difficiles chez eux, en termes d’emploi. Sydney est considéré comme un match à domicile pour les All Blacks. Autant dire que les Kiwis sont d’une indépendance à toute épreuve et qu’ils se débrouillent seuls.

Par-dessus tout, nous sommes maintenant effrayés par une grippe inoffensive (pour la plupart d’entre nous). Les jeunes Australiens qui n’ont aucune chance de souffrir d’autre chose que de légers symptômes de rhume sont particulièrement effrayés. Nous nous laissons enfermer avec les meilleurs d’entre eux.

Très peu d’entre nous sont sceptiques en matière de confinement. La plupart des gens ici pensent que les gouvernements ont fait du bon travail avec la gestion du Covid. Les sondages nous le disent. Le gouvernement Adern devrait être reconduit en Nouvelle-Zélande avec peut-être même une majorité travailliste. Personne ne s’attend à ce que l’opposition kiwi s’en approche. Les contestations juridiques du fascisme de Covid n’ont pas lieu d’être. Il n’y en a eu que deux en Australasie, à ma connaissance.

Notre volonté de nous écraser devant l’État s’étend à nos croyances les plus intimes et, là encore, c’est vraiment étonnant. Nous avons pratiquement abandonné la religion pratiquée par la société. Le nombre de personnes assistant à la messe dans ma cathédrale locale est pathétique. Je suppose que c’est ce qui arrive lorsque l’évêque local dit aux gens de ne pas venir et impose des “protocoles” stricts à ceux qui se présentent. Il réunit régulièrement dix mille spectateurs pour sa messe dominicale virtuelle et presque personne n’y assiste en personne. Il n’y a donc pas de réel besoin de distanciation sociale artificielle.

Donc, non, nous ne sommes plus “rudement” australiens. Seule la moitié d’entre nous est “australienne”. Nous ne sommes pas non plus des Kiwis purs et durs. La perception britannique selon laquelle nous sommes particulièrement susceptibles d’être résistants à un État autoritaire, en ce qui concerne le Covid, est au mieux dépassée. C’est triste.

Alors comment les Rosbiffs font-ils face à la Covidmania ? Les Britanniques sont-ils moins craintifs que nous, moins enclins à la soumission covid ? Et comment les mesures anti-covid du Vieux Continent se comparent-elles à celles des Antipodes, en termes de sévérité ? Qui gagnera le concours des Covidés ?

Pas beaucoup mieux que les coloniaux, en fait. Une enquête comparative récente (mai) – non, pas celle qui montre que tous les gouvernements de l’OCDE ont simplement copié leurs politiques covidiennes respectives – a révélé que les Britanniques sont ceux qui ont le plus peur du covid.

https://www.express.co.uk/news/uk/1278346/uk-coronavirus-news-cambridge-university-survey-covid-19-death-infection-rates

Les Rosbiffs ont été les premiers à adopter la Covidmania. Un sondage antérieur (en mars) a montré que 87 % des Britanniques souhaitaient un long confinement. Dans un autre sondage, vers le mois de mai, une enquête d’Ipsos Mori a montré que plus de 60 % d’entre eux ne seraient pas à l’aise pour retourner dans les bars et restaurants, utiliser les transports publics ou se rendre à un grand rassemblement tel qu’un événement sportif.

Plus de 40 % hésiteraient encore à aller dans les magasins ou à envoyer leurs enfants à l’école et plus de 30 % seraient inquiets pour aller travailler ou rencontrer des amis.

Mais le soutien majoritaire à l’assignation à résidence ne se limite pas, hélas, au Royaume-Uni. Il est bien vivant en Australie, même si le nombre de cas diminue partout sauf dans l’État de Victoria. Les nouveaux cas sont pratiquement inexistants dans la plupart des endroits en Australie. Il y en a à peine une douzaine en Nouvelle-Zélande, pays paranoïaque.

Les habitants de Victoria soutiennent à fond la Covidmania de Daniel Andrews, malgré toutes ses bavures et le comportement révoltant de ses forces de police corrompues et politisées.

Une nouvelle étude montre que 72% de l’échantillon soutient la décision du gouvernement Andrews d’imposer un couvre-feu entre 20 heures et 5 heures du matin, 71% soutiennent les restrictions sur la sortie de la maison, tandis que 70% approuvent les restrictions sur le commerce et l’exigence que les gens ne se déplacent pas à plus de 5 km de leur maison.

https://www.theguardian.com/australia-news/2020/aug/12/essential-poll-victorians-overwhelmingly-support-harsh-restrictions-to-curb-covid-second-wave

Un sondage plus récent d’Essential montre que le soutien à la gestion de Covid d’Andrews s’est effondré ces dernières semaines. Cependant, je suis certain que cela est lié à la maladresse d’Andrews sur des questions de second ordre et de mise en œuvre plutôt qu’à sa Covidmania générale. J’espère me tromper, et que la diminution du soutien à Andrews est liée à un manque d’enthousiasme pour Lockdown 2.0.

Qu’en est-il du scepticisme exprimé dans chaque pays ? En Grande-Bretagne, il y a eu des protestations publiques, bien qu’elles aient été moins nombreuses qu’aux États-Unis et en l’Allemagne. Nous n’avons eu que des protestations de Black Lives Matter à Oz. Sinon, c’est le silence. Je ne suis pas au courant d’une activité critique en Nouvelle-Zélande, à part l’estimable groupe Plan B. Peu de contestations juridiques, comme indiqué. Ce n’est que maintenant que des groupes Facebook sceptiques apparaissent ici. Les journalistes australiens qui remettent en question la propagande officielle sont très, très peu nombreux. Peut-être que les Britanniques pensent que la réponse de leurs propres journalistes a été tout aussi pathétique. Nous avons le grand Alan Jones, maintenant, hélas, absent de son immense plate-forme radiophonique, le rédacteur en chef économique de l’Australian, Adam Creighton, et quelques autres chroniqueurs. La plupart d’entre eux n’ont pas encore réussi à créer un narratif sceptique vraiment cohérent, une contre-narration qui soit percutante.

Peu de Britanniques sceptiques à l’égard du Covid penseraient aujourd’hui que leur propre pays a imposé une réponse politique légère. Cependant, au début de la crise du Covid (en mai), les journalistes étrangers ont considéré que la réponse britannique au Covid était “complaisante”. Cela pourrait bien être le résultat de la volte-face de la Grande-Bretagne, qui a d’abord embrassé l’idée d’une immunité collective avant de se montrer très ferme dans ses mesures de confinement.

Pour être juste, comme je l’ai noté, les Britanniques ont eu beaucoup plus à craindre que nous (mais pas les autres pays européens) en termes de létalité comparative du Covid, mesurée en nombre de décès par million d’habitants. Environ cinquante fois plus, en fait. La Grande-Bretagne a également une population plus dense et plus proche que l’Australasie (malgré l’urbanisation croissante de l’Australie), et ses citoyens pourraient donc raisonnablement être plus enclins à avoir peur d’un virus hautement contagieux. Sans compter qu’elle est très proche de nombreux autres pays aux frontières ouvertes et à la population dense. Et juste à côté du nord de l’Italie, premier port d’escale du WuFlu en Europe. Une île, comme nous, certes, mais une île dont la situation est très différente.

Donc, en termes de menaces réelles et perçues de Covid par rapport à l’Australasie, les Britanniques s’en sortent bien mieux que nous, lâches au bord du gouffre. Les Britanniques qui font pipi au lit, selon l’enquête mentionnée ci-dessus, ont eu beaucoup plus de morts, au moins.

Qu’en est-il de la sévérité comparative des mesures ? La performance de l’Australie a été orientée vers le totalitarisme par Kim Jong Dan dans l’Etat de Victoria. Le nombre encore faible de décès dans cet État par rapport à d’autres maladies et aux décès dus au Covid dans d’autres pays contraste fortement avec son fascisme Covid étrangement sur-réactif, et ce fascisme fausse massivement la perception étrangère du niveau de totalitarisme dans l’ensemble de l’Australie. Et si les mesures prises par Adern (verrouillage de niveau 4) étaient extrêmes, quelle que soit l’analyse – en particulier compte tenu de la faible population de son pays, de son éloignement et de son isolement du monde – le verrouillage national extrême a été de courte durée.

La Grande-Bretagne et l’Australie ont eu leur part de cas de réaction excessive et de brutalité policière, et de cas déchirants de conséquences colatérales des politiques aggressives utilisées contre le Covid. Il s’agit notamment d’histoires de patients cancéreux ignorés, de fermetures de frontières empêchant l’accès à des soins médicaux nécessaires, de personnes âgées fragiles mourant seules, sans le soutien et la compagnie de leur famille, d’hôpitaux vides n’admettant pas les patients qui ne sont pas sous Covid, de patients se remettant d’une attaque cérébrale contraints de vivre dans d’affreux motels, de groupes de jeunes qui se suicident dans la banlieue nord de Sydney, de la police de Manchester effectuant des descentes dans des maisons organisant des fêtes pour des enfants en phase terminale. Il ne s’agit là que d’un minuscule échantillon des conséquences hideuses de politiques insensées et injustifiables dans tous les pays de confinement. Il n’y a pas de vainqueur clair entre les Britanniques et les Antipodes. Nous sommes tous perdants, dans une mesure à peu près égale. En tant que fédération, l’Australie a plus de gouvernements que certaines de nos nations de l’anglosphère. Plus de gouvernements égale plus de politiques Covid stupides et tragiques, malheureusement, quelles que soient les théories réconfortantes de la droite du centre sur les avantages du fédéralisme compétitif.

L’incompétence de la Grande-Bretagne en matière de prise de décision liée aux Covid dépasse probablement celle de ses cousins des Antipodes. Pour l’incompétence pure et simple, il est difficile de dépasser Boris. Des membres du parti Tory quittent le pays à cause de Covid, et pas seulement pour la réaction excessive. Nous avons été horribles ici, mais un peu plus sûrement mauvais. Boris a fait plus de volte-face qu’une girouette. Le grand changement, bien sûr, a été le 180 degrés de mars, de l’immunité collective au verrouillage sauvage. Ensuite, il y a eu le changement effronté et presque transparent des objectifs politiques, de “l’aplatissement de la courbe” au service de la viabilité des services de santé nationaux britanniques, à l’objet totalement ridicule de “l’élimination du Covid”.

Outre les volte-face politiques, il y a aussi l’idiotie politique. La Nouvelle-Zélande, bien sûr, doit remporter la palme pour avoir sérieusement fait de l’élimination du Covid un objectif politique déclaré. C’est ce que certains pourraient considérer comme une idiotie politique du niveau de Canute. Et bien sûr, Canute était ironique. Jacinda pense vraiment qu’elle peut garder les vagues de Covid à distance.

Un troisième type de bévue, outre les demi-tours et les objectifs stupides, est l’inattention massive aux détails. C’est là que Daniel Andrews se distingue, pour la gaffe des hôtels de quarantaine qui a causé inutilement des centaines de morts. Il ne s’agit pas d’un homicide industriel de masse comme celui de Chris Cuomo, mais c’est certainement un candidat pour ce prix, sûrement indésirable. Dans le contexte australien, les gaffes politiques résultant d’un manque d’attention aux détails ne se limitent pas non plus à l’État de Victoria. Le lamentable équivalent du gouvernement d’Andrews en Nouvelle-Galles du Sud était responsable de la libération dans la communauté de personnes infectées provenant d’un bateau de croisière – le Ruby Princess – par centaines. Cela a conduit à une commission d’enquête. Des gens sont morts. Pas une seule personne n’a pris ses responsabilités et n’a démissionné. La responsabilité ministérielle est un canard mort en Australie. C’est probablement une plaisanterie, aussi bien dans la maison de l’ersatz de système Westminster. La responsabilité n’ habite nulle part.

Remarquez, l’inattention massive aux détails de la part de l’État en ce qui concerne les maisons de retraite n’est pas seulement limitée au Victoria, ou à l’Australie, ou même à l’anglosphère. Même la Suède, pays raisonnable, a fait une bêtise avec les maisons de retraite. C’est presque comme si les pays ne se copiaient pas seulement les uns les autres en ce qui concerne les réponses Covid, mais qu’ils faisaient de même en ce qui concerne leur méchanceté presque délibérée et leur mépris patent pour les personnes âgées fragiles. Une honte politique internationale, un péché mortel d’omission politique aux conséquences monstrueuses.

Un match nul, je pense, pour les Britanniques et les Antipodes sur ce point.

Où en est le concours sur l’état d’origine ? Les Australiens sont-ils plus pisseux que les Britanniques ? Il y a probablement plus de pisseux au Royaume-Uni, je pense. Les Britanniques ont inventé l’expression “curtain twitchers”, après tout. Nous avons tous nos Karens, c’est sûr. Et les Britanniques boudent la réouverture des écoles. Nous (les non-victoriens) sommes revenus en arrière, sans masque. Ils sont plus avancés que nous sur la voie du masquage obligatoire en général. Mais retenez la première page sur ce point. Au moins, nous pouvons faire nos courses sans masque, au moment où nous écrivons ces lignes.

Tous les gouvernements du monde ont fait des erreurs de politique en ce qui concerne le Covid. Elles ont été flagrantes en Australie, certainement. Depuis, pas un jour ne s’est écoulé sans mensonges, demi-vérités, bavures, volte-face et autres.

La plupart des gouvernements, en tombant dans le piège de la Covidmania, ont commis la grande erreur initiale ainsi que toutes les petites erreurs subséquentes. Ironiquement, Boris a presque réussi à résoudre le problème au départ, puis il a paniqué. Nous, aux Antipodes, bien qu’influencés par ce que les gros bonnets d’outre-mer faisaient en réponse au virus, avons simplement fait le grand saut, très tôt, mais avec des micro-décisions idiotes. La Nouvelle-Zélande a simplement fait un gros effort, immédiatement, sans exception, sur la base du gros mensonge.

Certaines questions sont difficiles à juger. Qu’est-ce qui est le plus grave, par exemple : les interdictions globales de voyager à l’étranger (Australie) ou les volte-face feu vert/feu rouge et les nouvelles instructions aux voyageurs sans aucun avertissement (Grande-Bretagne) ? Chacune de ces mesures est ridicule, mais l’Australie a la particularité d’être l’un des trois seuls pays à interdire tous les voyages à l’étranger (à l’exception de quelques exceptions). Les autres pays sont la Corée du Nord et Cuba.

Et malheureusement, les exemples de la mise en œuvre maladroite et des résultats parfois graves d’une politique totalitaire ne cessent d’affluer – des deux côtés. Chaque jour apporte d’innombrables études de cas encore plus effroyables d’ineptie cruelle. Chaque jour fournit au moins un exemple. Il n’y a pas de vainqueur incontestable.

Un dernier point. Il convient de noter que les Australiens ne sont pas les seuls à avoir perdu leur sens de l’indépendance et de la “lutte”, autrefois si grand – voir sous Churchill pour ce dernier point. Qu’en est-il de l’esprit de la Magna Carta ? Les paroles émouvantes du Jean de Gaunt de Shakespeare ? Les bonnes gens de la “Little Britain”, les quelque part au Royaume-Uni qui savourent encore les merveilleuses chansons de Last Night of the Proms – désormais interdites par la BBC – sont une race en voie de disparition dans leur propre creuset moderne et multiculturel que nous avons appris à connaître sous le nom de Londonistan. Tout comme les robustes Australiens et Kiwis sont en voie de disparition.

Nous sommes tous des Covid-maniacs maintenant. Nous sommes tous étrangement prosternés devant la puissance toujours croissante du Léviathan.

Paul Collits

Traduction : Strategika

Source: https://strategika.fr

