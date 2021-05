Covid-19 – Point de situation du Samedi 8 mai 2021

par Dominique Delawarde.

Rapport de situation planétaire Covid du 8 mai 2021 0h00 GMT

Résumé : Après avoir plafonné dans la semaine du 24 avril au 1er mai, les nombres hebdomadaires de contamination (-5%) et de décès (-5%) ont commencé à s’inverser au niveau planétaire.

Cette évolution est cependant très contrastée d’un pays à l’autre. L’Inde, où la situation se dégrade encore, compte, à elle seule, 29,4% des décès de la semaine dernière sur la planète, mais, malgré cela, son taux de mortalité par million d’habitants, sur la semaine écoulée, reste bien inférieur au notre alors que notre pays entame un déconfinement progressif … (Inde sur les 7 derniers jours : 0,019 décès sur 1 000 h, France sur 7 jours : 0,024 décès sur 1 000 h).

Il faut donc relativiser, ce que ne font jamais les politiques et les médias mainstream occidentaux qui dramatisent tout et surfent sur la peur pour imposer à l’opinion des règles et des lois qui facilitent leur gouvernance et, espèrent-ils, leur ré-élection.

La situation de l’Amérique latine (Mexique, Colombie, Pérou, Équateur, Chili) commence à s’améliorer. La situation de l’Afrique, non ou peu vaccinée, reste bonne et stable. Les pertes de l’Amérique septentrionale et de l’Europe, qui ont déjà payé les plus lourds tributs à l’épidémie, diminuent sensiblement.

Sur le plan de la vaccination, on observe clairement que les campagnes vaccinales massives appliquées à certains états s’accompagnent toutes, sans exception, d’une explosion du nombre de contaminations et de décès (de la Covid). Par ailleurs, après plusieurs mois d’observation (4 à 5 mois selon les pays), il s’avère que les nombres d’effets secondaires graves et de décès, observés en 4 mois, sont très supérieurs à ceux qu’on attendait. Nous le verrons plus loin. Ces faits ne peuvent qu’interpeller un analyste attentif.

Présentation des courbes de contamination et de décès planétaires

Courbe de contamination planétaire au 8 mai 2021 (en bleu, moyenne quotidienne sur 7 jours) :



S’agissant de la mortalité, une baisse est observée depuis le 30 avril. Elle concerne tous les continents à l’exception de l’Asie de l’Ouest.

Courbe du nombre de décès planétaire au 8 mai 2021 (en marron, moyenne quotidienne sur 7 jours) :



À noter que l’arrivée de la vaccination n’a pas changé grand-chose, à ce jour. Aujourd’hui, moins de 7% seulement des habitants de la planète seraient vaccinés. Nous y reviendrons plus loin.

Aujourd’hui 3 sujets d’intérêt général sont à l’ordre du jour :

1 – Où en est la vaccination dans le monde ? Pour quels résultats ? Et quels effets secondaires ?

À ce jour, la proportion de personnes vaccinées sur la planète augmente lentement.

1,2 milliards de doses auraient été injectées en près de 5 mois. À deux doses pour être vacciné, moins de 500 millions d’individus, sur une population mondiale de 7,9 milliards d’habitants, auraient déjà reçu les deux doses. Cela ne représente que 6,3% de la population mondiale, ce qui est très peu, avec de très fortes disparités d’un pays à l’autre entre 60 pays qui n’ont toujours pas commencé leur campagne et Israël qui aurait déjà donné une première injection à près de 62,5% de sa population et une deuxième injection à 58,5% de ses habitants.

Notons que, outre des campagnes médiatiques massives de promotion des vaccins Covid, de nombreuses mesures coercitives ont été utilisées dans différents pays (dont Israël qui a montré « l’exemple » (?) pour contraindre les vaccino-prudents à se faire vacciner avec des vaccins toujours expérimentaux jusqu’à 2023, (menaces sur l’emploi, les voyages, la vie « normale », etc…)

Notons aussi que l’apparition de nouveaux variants est susceptible de remettre en cause, dans les semaines et les mois à venir, l’efficacité présumée des vaccins dont on ne connaît toujours pas la durée d’immunisation qui leur serait liée.

Quels résultats ?

Dans les pays les plus « vaccinés » au monde, l’épidémie est loin d’être éradiquée.

En Israël, avec encore 12 décès hebdomadaires, le taux de mortalité sur 7 jours reste aujourd’hui bien supérieur à ce qu’il était l’été dernier, sans vaccin, après le premier épisode épidémique. (Pour mémoire, du 7 au 14 juin 2020 par exemple, il n’y avait pas eu un seul décès en Israël). Notons au passage que, outre les 62,5% de vaccinés, 9,1% de la population israélienne ayant guéri, après contamination, sont immunisés « naturellement », ce qui porte à 71,6% la part de la population sensée être immunisée.

Notons aussi que les 122 millions de doses Pfizer (à 12 euros la dose) injectées à la population israélienne ont coûté près de 1,5 milliard d’euros à l’État hébreu, peut être un peu (ou beaucoup ?) moins, grâce à « un prix d’ami » obtenu par Netanyahou dans un accord secret avec Albert Bourla, PDG de Pfizer, et lui aussi membre éminent de la communauté juive. Selon le Times of Israël, ce dernier aurait été honoré le 14 avril 2021 pendant la cérémonie de Yom HaAtsmaout, pour sa contribution à la lutte contre la pandémie.

La campagne éclair de vaccination de l’État hébreu qui a démarré le 19 décembre est quasiment à l’arrêt depuis un mois en raison d’un nombre de vaccino-prudents plus élevé (37,5%) que ce que disaient les sondages (25%) . Les sondages avaient-ils volontairement gonflé le nombre d’enthousiastes souhaitant participer à « l’expérimentation vaccinale » pour entraîner les masses populaires ? C’est possible. À moins que le nombre et la gravité des effets secondaires constatés n’aient conduit certains citoyens à devenir prudents et à refuser de servir de cobayes, en dépit des mesures coercitives fortes adoptées par l’exécutif israélien.

Cette campagne a été accompagnée, contre toute attente, par une explosion de la contamination et du nombre de décès qui a duré plus de 4 mois. Le recul actuel de l’épidémie, qui n’est toujours pas une éradication, peut être attribué à plusieurs facteurs. Le confinement dur de deux mois, le réchauffement des températures à l’approche de l’été, et peut être le vaccin, sans qu’on puisse en être sûr, car plusieurs centaines de vaccinés ont été contaminés et sont décédés de la Covid en Israël …

Aux Émirats Arabes Unis, au Chili et au Royaume Uni un scénario identique au scénario israélien a pu être observé : explosion de la contamination et des décès accompagnant les campagnes vaccinales. Si la situation s’améliore aujourd’hui au Royaume Uni, et, à un moindre degré, aux Émirats où la contamination reste 1,5 fois plus élevée qu’avant le début de la vaccination, la situation du Chili, qui marche vers l’hiver austral, reste préoccupante.

Le bilan actuel du Chili peut se résumer en une phrase : « malgré le confinement dur et la vaccination massive (43,4% de la population), la contamination et le nombre de décès restent doubles de ce qu’ils étaient avant le démarrage de la campagne vaccinale »…

Un des nombreux cas emblématiques de ces campagnes de vaccinations massives dont les résultats interrogent est celui des Seychelles. Il nous est rapporté ci-après par un média vaccinophile donc peu suspect de vaccino-prudence et encore moins de vaccino-phobie : BFMTV. Le titre de l’article est incomplet mais déjà sans ambiguïté : « Aux Seychelles, malgré une vaccination massive, les nouveaux cas de Covid explosent ». Si ce média avait été plus honnête, il aurait pu titrer : « Aux Seychelles, pays le plus vacciné au monde avec Israël, la contamination et la mortalité Covid explosent.

On peut se demander quelle folie s’est emparée des autorités de ce pays qui ne comptait aucun décès et une contamination extrêmement faible jusqu’à la mi janvier 2021, de décider d’une vaccination de masse qui se traduit aujourd’hui par une multiplication par dix à quinze de la contamination et par 7 de la mortalité. Cherchez l’erreur. Mais il ne s’agit, sans doute, comme dans tous les autres cas, que d’une fâcheuse coïncidence…

Quels effets secondaires ?

Avec cinq mois de recul, on commence à réaliser que les effets secondaires recensés par les systèmes de pharmacovigilance des différents pays pour la vaccination Covid sont, de très loin, supérieurs à ceux de tous les autres vaccins connus et réunis, sur une période de 15 ans … Par exemple : la phamaco-vigilance US (Centers for Decease Control fait état de 500 000 incidents post vaccinaux (tous vaccins confondus) et de 3 566 décès sur une période de 15,5 ans précédant la vaccination Covid. En 4 mois, les incidents post vaccinaux déclarés (donc non exhaustifs) se montent à 119 000 incidents et surtout 3 848 décès aux USA.

Exemple US pour les effets secondaires post vaccinaux répertoriés :

Bien sûr, et il faut les comprendre, les laboratoires pharmaceutiques expliquent qu’il n’y a aucun lien prouvé entre le nombre d’effets secondaires déclarés au CDC et les vaccins (toujours expérimentaux). Il s’agirait seulement de fâcheuses coïncidences. Il n’empêche que ces nombres, aux USA, comme ailleurs, ne peuvent qu’interpeller les moins naïfs, et les inquiéter, surtout lorsqu’on les compare aux incidents répertoriés sur tous les autres vaccins réunis.

En UE, le nombre d’effets secondaires de la vaccination Covid répertoriés par Eudravigilance était de 354 177 le 24 avril dernier. Le nombre de décès postvaccinaux était de 8 430 à la même date. Ces nombres sont loin d’être exhaustifs. On ne se précipite pas pour déclarer les effets secondaires parce que, si la vaccination d’un individu ne prend que cinq minutes et entraîne une rémunération pour le personnel de santé, la déclaration d’un effet secondaire prend une heure de temps et ne rapporte rien. Bien sûr, il ne s’agit toujours que de fâcheuses coïncidence (selon Big Pharma), car la preuve du lien entre l’effet secondaire et le vaccin est toujours très difficile à établir.

Au Royaume Uni, le nombre d’effets secondaires répertoriés était de 725 079 le 21 avril. Le nombre de décès postvaccinaux répertoriés était de 1 047 à la même date. Toujours des coïncidences évidemment.

Ces nombres sont loin d’être négligeables. Ce qui frappe c’est que les facteurs de comorbidité (âge, surpoids, diabète ….) ne sont jamais évoqués lorsqu’on décède « avec » le Covid. On est donc déclaré mort « du » Covid. Mais pour les décès post-vaccinaux, on ne meurt jamais « du » vaccin, mais toujours d’une coïncidence fâcheuse ou d’un autre facteur de comorbidité. Comme c’est étrange…

2 – Quelle attitude des populations vis à vis des vaccins expérimentaux

On a vu qu’en Israël, malgré la méthode forte utilisée par Netanyahou, et faisant des non vaccinés des citoyens de seconde classe, 37,5% de la population semblait toujours s’opposer, encore et toujours, à l’injection vaccinale. On a, vu, dans un précédent bulletin que Netanyahou avait payé, électoralement, ses méthodes « totalitaires ».

Le sondage anglo-saxon YouGov réactualisé au 4 mai 2021 et portant sur les tranches de population non encore vaccinées pour tenter de connaître ceux qui se feraient vacciner la semaine prochaine si un vaccin était disponible pour eux est consultable ci-après.

L’État d’Israël a été retiré de cette liste parce que la campagne vaccinale s’est arrêtée en se heurtant au mur des 37,5% d’irréductibles vaccino-prudents ou vaccino-phobes.

Sur les bases actuelles données par les sondages YouGov et par le point de situation vaccinal du 8 mai 2021, la proportion d’irréductibles gaulois refusant l’injection d’un vaccin expérimental devrait être proche de 50%. Au rythme actuel de vaccination, il est peu probable que 25% de la population française ait reçu deux injections vaccinales fin juin. La mise en place d’un passeport vaccinal fin juin poserait de gros problèmes sauf à admettre qu’un simple test puisse remplacer le vaccin.

Proportion des populations non encore vaccinées qui accepterait l’injection vaccinale si celle ci était proposée la semaine prochaine :



3 – Enfin trois articles et une vidéo à ne pas manquer pour ceux qui veulent aller au fond des choses

a – aimsib.org/2021/05/02/catastrophe-annoncee-de-la-vaccination-anti-covid-mais-le-cdc-persiste-et-signe

b – comite-valmy.org/article

c – youtube.com/watch – Une vidéo de notre Panoramix national visionnée plus d’un million de fois. À noter que les attaques tous azimuts du complexe politico-médiatique français contre le professeur Raoult et son IHU ont repris de plus belle. Ces attaques ressemblent, à bien des égards, aux attaques incessantes, menées par le même complexe politico-médiatique contre la lettre d’alerte adressée à nos gouvernants par les anciens militaires sur le délitement du pays et qui leur demande simplement de faire appliquer les lois existantes sur l’ensemble du territoire national. Quand il est gêné aux entournures, l’exécutif fait donner la « meute » des médias aux ordres.

Ce complexe politico-médiatique, pourri et corrompu jusqu’à la moelle, cherche encore et toujours à salir l’image du professeur Raoult et de l’IHU de Marseille. YouTube vient en appui de ce complexe malfaisant en censurant les vidéos de Raoult et en limitant son audience. Les politiques corrompus font également pression sur SANOFI pour bloquer l’approvisionnement de l’IHU en chloroquine, obligeant l’IHU à trier les malades qui pourront en bénéficier. Seraient ils inquiets des excellents résultats obtenus par l’IHU comparés à ceux obtenus par les suppôts de Big Pharma ? Seraient-ils jaloux du charisme de Panomarix comparé à celui des têtes de gondole de l’exécutif qui, avec leur langue de bois (ou de putes) ne parviennent pas à convaincre ?

À chacun de se faire son opinion. La mienne est faite. Il faudra, tôt ou tard bouter hors des palais nationaux, ces êtres malfaisants qui n’ont que faire de la sécurité et de la santé de leurs concitoyens. Il faudra tôt ou tard leur botter le cul avec nos bulletins de vote, puis leur demander des

Point de situation du Samedi 8 mai 2021 0h00 GMT

Si l’on s’en tient à l’évolution des quatre indicateurs (contamination, cas actifs, cas critiques et décès déclarées), la situation s’améliore partout dans le monde, à l’exception de l’Asie de l’Ouest

À la lecture du tableau qui suit, on réalise à quel point la mortalité reste très faible en Océanie et en Afrique, plus élevée en Amérique septentrionale et en Europe ; et plus encore en Amérique latine (Brésil, Colombie) et à quel point elle flambe encore en Asie (Inde, Iran, Turquie).

Depuis le début de l’épidémie :

220 pays ou territoires ont été affectés par le virus, pour 157,52 millions de cas déclarés (+ 5,52 millions en 1 sem).

3,28 millions de décès ; 135,6 millions de guérisons ;18,6 millions de cas « actifs » dont 108 619 en état critique.

35 pays ont déclaré plus de 12 000 décès depuis le début de l’épidémie et comptent 91% des décès : dans l’ordre des pertes : (USA, Brésil, Inde, Mexique, Royaume Uni, Italie, Russie, France, Allemagne, Espagne, Colombie, Iran, Pologne, Argentine, Pérou, Afrique du Sud, Indonésie, Ukraine, Turquie, République Tchèque, Roumanie, Hongrie, Chili, Canada, Belgique, Équateur, Pakistan, Philippines, Pays Bas, Portugal, Bulgarie, Irak, Suède, Égypte, Bolivie.

À l’échelle de la planète, la mortalité liée à la pandémie atteint désormais une moyenne quotidienne sur les derniers 7 jours de 12 835 décès/jour (en baisse de 7%).

Bilan actuel du nombre de cas et de décès par grande région du monde :

Les bilans les plus lourds de la journée d’hier ont été ceux de l’Inde, du Brésil, des USA, et de l’Argentine. Ces quatre pays ont déclaré, à eux seuls 56,9% des nouveaux décès de la planète.

L’Océanie, l’Afrique et l’Asie enregistrent une part des pertes mondiales de 20,7% alors qu’elles regroupent 77% de la population. L’Europe et le continent américain (Nord et Sud) enregistrent plus de 79% des pertes pour moins de 23% de la population mondiale. La part de l’Asie va désormais augmenter, celles de l’Amérique septentrionale, de l’Europe, de l’Afrique, et de l’Océanie vont donc se réduire.

Pour relativiser encore et toujours cette crise sanitaire, voici la comparaison avec les épidémies du siècle dernier :

Situation par continent, sous continent, et pays les plus affectés

1 – L’Asie

La situation sanitaire continue de se détériorer en Asie de l’Ouest et surtout en Inde.

L’Asie de l’Est et du Sud-Est (Chine, Japon, Vietnam, les deux Corées, Taïwan, Philippines, Indonésie, Laos, Cambodge, Malaisie, Birmanie …) reste toujours très peu touchée par la pandémie. La Chine continue de bien se porter. Avec 84 cas déclarés en 1 semaine, 308 patients sous traitement dont trois cas sérieux, elle a désormais appris à vivre avec un nouveau virus sur son sol.

Depuis le début de l’épidémie, l’Indonésie, pays le plus touché d’Asie de l’Est enregistre un taux de mortalité dérisoire de 0,169 décès pour mille habitants. Taïwan, pays le moins touché et qui n’a jamais adopté de confinement national, déclare un taux de mortalité de 0,5 décès par million d’h (12 décès de la Covid pour 24 millions d’h). Le Japon, quant à lui, déclare 10 589 décès pour 126 millions d’h soit 0,084 décès/mille h.

C’est donc l’Asie de l’Ouest (Inde, Iran et pays voisins du Moyen-Orient) qui a enregistré l’essentiel des pertes en Asie. Malgré un rebond très net de la contamination et du nombre de décès en Inde, ces pertes restent très limitées si on les rapporte au nombre d’habitants . Malgré les délires d’exagération médiatique sur la situation en Inde, la situation y reste beaucoup moins sérieuse qu’en Europe en taux de mortalité par million d’habitants. S’agissant de l’Iran, ce pays est toujours un pays sous sanctions économiques « maximales » de la part des USA (au profit d’Israël) et enregistre le 5ème taux de mortalité le plus élevé d’Asie (0,874 décès/millier d’h), derrière l’Arménie qui a cumulé la guerre et la Covid, le Liban, la Géorgie et la Jordanie et juste devant…. Israël (0,693 décès/mh). Ces taux de mortalité asiatiques, y compris celui de l’Inde aujourd’hui, restent très inférieurs aux taux des continents américains et de l’Europe de l’Ouest.

Tableau présentant la situation du 8 mai des quinze pays d’Asie ayant dépassé les 4 250 décès (92,4% des pertes en Asie)

2 – L’Amérique latine



Avec près de 949 000 décès déclarés, l’Amérique latine est toujours très largement devancée par l’Europe pour le nombre total de décès, mais elle a un taux de mortalité par millier d’habitants légèrement supérieur (1,44).

En Amérique latine, les pertes humaines hebdomadaires plafonnent encore à près de 28 000, principalement en raison du lourd bilan brésilien qui compte la moitié des pertes « latinos ». Les décès se concentrent dans douze états qui déclarent plus de 98% des décès « latinos » et plus de 3 500 décès chacun. Les autres pays des Caraïbes et d’Amérique du Sud restent encore relativement épargnés par l’épidémie.

Le nombre des décès hebdomadaire reste élevé, particulièrement au Brésil où il s’inscrit désormais en baisse à 2 250 décès/jour (moyenne des 7 derniers jours).

Au Mexique, le nombre de décès journaliers est en baisse sensible. Il ne dépasse plus la barre des 300 décès/J sur les 7 derniers jours.

Tableau présentant la situation du 8 mai des douze pays d’Amérique latine ayant dépassé les 3 520 décès (92% des pertes)

3 – L’Europe

La situation s’améliore en Europe : moins de de contamination (-21%), de décès (-19%) et de cas critiques que la semaine dernière.

10 891 des 16 938 décès européens déclarés cette semaine le sont dans six pays avec, dans l’ordre : 2 494 Russie, 1 944 Pologne, 1 745 Ukraine, 1 663 Italie, 1 587 France, 1 458 Allemagne.

Pour 43 autres pays ou territoires européens, le nombre des décès est bien moindre. Ces nombres restent plus faibles que ceux du pic épidémique d’avril dernier pour une majorité de pays à l’exception notable de la Russie, de l’Ukraine, de l’Allemagne, des 4 pays du pacte de Visegrad et des pays du Sud Est de l’Europe.

La situation du Royaume Uni s’améliorerait considérablement si l’on en croit les données officielles. La récente déclaration de Boris Johnson disant que le virus et ses variants ne disparaîtraient probablement pas avec la vaccination et qu’il fallait se préparer à « vivre avec », comme on vit avec la grippe, en recherchant notamment des traitement précoces pour l’automne prochain, est révélatrice du peu de confiance que lui même et les scientifiques britanniques accordent encore au vaccin pour résoudre la crise sanitaire.

Le bilan total des pertes Covid du Royaume Uni (127 598 décès) devrait tout de même rester le plus élevé d’Europe devant celui de l’Italie. La vaccination de masse a débuté au début de décembre et 51,5% de la population aurait reçu une première injection en cinq mois ; 24% auraient reçu la 2ème.

La situation de l’Italie s’améliore : Baisse du nombre de nouveaux cas de 19% et des décès de 21% sur 7 jours.

La situation de la France s’améliore sensiblement. Le nombre de contamination s’inscrit en baisse depuis le 6 avril. Il a diminué de 26% en une semaine. Le nombre de cas critiques plafonne sous la barre des 6 000. Le nombre de décès hebdomadaire a baissé de 21%.

À ce jour, 10,6% des français auraient reçu leurs deux doses de vaccin (en plus de 4 mois de campagne …).

Courbe de contamination en France (en bleu, moyenne sur les 7 derniers jours) :



Pour le nombre des décès, la France devrait franchir le cap des 110 000 avant fin mai.

France : courbe des décès quotidien s (en barre grise) et moyenne quotidienne sur 7 jours (en orange) :



Le taux de mortalité Covid français reste, à ce jour, de 4 fois supérieur à la moyenne mondiale avec 1,62 décès pour mille habitants (hors décès à domicile), pour une moyenne mondiale de 0,42 pour mille. Pour le nombre des décès, la France reste à la quatrième place européenne (sur 48 pays ou territoires) derrière le Royaume Uni, l’Italie et la Russie (pays de très loin le plus peuplé d’Europe).

S’agissant de la « létalité » Covid (Nb de décès /Nb de cas confirmés), la France affiche un taux de 1,85%, grâce aux campagnes massives de tests qui dépistent de nombreux porteurs sains. (Pour mémoire : létalité Covid européenne : 2,28% et mondiale : 2,08%)

À l’IHU de Marseille, la létalité observée sur plus de 10 000 patients traités précocement à la chloroquine est de 0,55%.

La France teste toujours plus, ce qui explique que la contamination déclarée y reste plus élevée qu’ailleurs. Elle est à la 32ème place mondiale pour le nombre de tests réalisés pour 1 000 habitants depuis le début de l’épidémie (1 196 tests déclarés pour mille habitants).

La situation de l’Espagne, pays latin non confiné, s’améliore aussi sensiblement. La contamination s’inscrit désormais en baisse de 22%, le nombre des cas critiques baisse de 5%, et celui des décès de 8%.

La situation de l’Allemagne s’améliore : La contamination reste élevée, mais baisse de 14% en 1 semaine, le nombre des cas critiques et des décès (-6%) sont en légère baisse. L’Allemagne n’a vacciné d’une première dose, à ce jour, que 31,3% de sa population, 8,8% ont reçu les deux doses.

Avec un taux de mortalité de 2,1 décès par millier d’habitant, la Belgique est désormais précédée par la Hongrie (2,95 décès/1 000h), la République Tchèque qui a atteint les 2,76 décès par millier d’habitants, suivie de la Bulgarie 2,45, la Macédoine 2,43 et la Slovaquie 2,41 décès/1 000 habitants). La Belgique, siège des institutions européennes, pays de brassage et de passage, restera toutefois un pays « cluster ».

En Russie, la contamination a été divisée par plus de trois depuis le pic du 26 décembre. La contamination est en légère baisse de 3% et la mortalité de 5% par rapport à la semaine précédente.

4 – L’Amérique septentrionale

La contamination est en baisse aux USA qui enregistrent aussi une baisse continue et sensible des cas critiques (division par deux) et des décès (division par cinq) depuis le 11 janvier. 44,7% des citoyens US ont reçu une première dose de vaccin, 32,6% de la population ont reçu les deux. 64% des non vaccinés seraient encore « vaccino-sceptiques » selon le suivi sondagier « You-Gov ».

USA : courbe de contamination :



L’épidémie restera agressive aux USA pour quelques semaines encore. Ils garderont la première place mondiale pour le nombre des décès. Celui ci devrait passer le cap des 600 000 avant la mi-mai (130 fois les pertes déclarées par la Chine).

Au Canada, la contamination (- 2%) et le nombre des décès (-8%) sont en baisse. Le taux de mortalité Covid déclaré par les Canadiens (0,645/1000h) reste inférieur de plus de moitié à celui de l’Europe (1,38/1000h) et de près des deux tiers à celui des USA (1,79/1000 h).

5 – L’Afrique

Elle se porte toujours bien

La mortalité liée au Covid y reste dérisoire et poursuit très lentement sa baisse. Tous les voyants restent au vert. L’Afrique redevient, avec l’Océanie, le continent le moins touché par l’épidémie. La situation en Afrique du Sud se détériore pourtant à nouveau. Avec l’Égypte, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, l’Éthiopie et la Libye, seuls autres pays d’Afrique à dépasser les 3 000 décès déclarés, elle regroupe 80 % des décès africains de la Covid.

6 – L’Océanie

La Covid-19 y est devenue une maladie rare. Ce continent a été et reste encore très largement épargné. Sur 42 millions d’habitants, il a déclaré, à ce jour, 63 681 cas dont 60 485 auraient déjà été guéris et 1 209 sont décédés. Il reste 1 987 cas « actifs » (dont 492 en territoires français d’outre mer… qui déclarent enfin les guérisons à domicile, et 3 cas sérieux ou critiques (dont 2 en territoires Français d’outre mer). Le continent océanien a déclaré 15 décès cette semaine. Son taux de mortalité Covid de 0,028 décès pour mille habitants depuis le début de l’épidémie reste dérisoire (France : 1,622), et très inférieur au nombre de décès liés à la circulation routière sur le continent océanien.

Nombre de décès pour 1 000 habitants des 34 pays de la planète qui ont enregistré plus de 12 800 décès :

La moyenne mondiale étant de 0,42 décès pour 1 000 habitants, 999,58 personnes sur 1 000 ont donc survécu à la Covid-19.

Commentaires sur le tableau ci dessus :

1 – Douze pays de l’OTAN, dont les puissances majeures, se situent dans les quinze premières places de ce triste classement, les autres membres de l’OTAN ne sont d’ailleurs pas très loin : Grande fragilité des populations âgées et en surpoids ? Faillite des systèmes de santé ? Ou incompétence des gouvernances ? Quelles que soient les réponses à ces questions, elles n’augurent rien de bon en cas de conflit majeur impliquant tout ou partie de l’OTAN … contre un adversaire potentiel eurasiatique (Chine, Russie, Iran) ….

2 – Les donneurs de leçons anglo-saxons (USA, UK) et, à un moindre degré, l’Allemagne et la France, pays qui tiennent encore le haut du pavé dans les institutions internationales (OMS, ONU, FMI, Banque mondiale, UE, OTAN), sont désormais assez mal placés pour prodiguer leurs conseils, avec condescendance, au reste du monde, et pour ramener leur « science » à tout propos. Les pays du tiers monde ont observé avec intérêt la gestion « à l’occidentale » de la crise sanitaire. Ils sauront, au fil du temps, se rallier aux partenaires les plus fiables … accélérant ainsi le déclin en cours de ceux qui ont failli.

3 – Quant à l’Inde qui fait la une de l’actualité Covid en ce moment, force est de reconnaître que, rapportées à sa population, ses pertes restent très inférieures aux nôtres, et que son taux de mortalité déclaré reste près de 10 fois inférieur à celui de notre pays.

Un tableau présente ci-après les bilans du 8 mai 2021 0h00 GMT des 68 pays ayant déclaré plus de 3 150 décès (97,5% des pertes) :

Tableau de données concernant l’Europe (et l’UE) face à l’épidémie le 8 mai 2021 0h00 GMT

Rappel : taux de mortalité Covid mondial : 0,421 décès/mille h et européen : 1,38 décès/millier d’ h

Nombre de décès Covid déclarés par millier d’habitants et depuis février 2020, des 33 pays européens de plus de 1,5 million d’habitants affectés par l’épidémie (au 8 mai 2021 0h00 GMT) :

Commentaires sur les deux tableaux ci dessus :

1 – Les pays du Nord et de l’Est de l’Europe (pacte de Visegrad excepté) ont beaucoup mieux géré cette épidémie que les pays de l’UE de l’Ouest et du Sud.

2 – Sans confinements ni mesures répressives, la Suède a fait mieux que de nombreux grands (et moins grands) pays européens, alors même que sa population, non confinée et plus âgée que la notre, a été l’une des plus « contaminée » au monde : 9,93% de la population suédoise ont été testés positifs contre 8,79% en France, 6,78% en Italie, 6,5% au Royaume Uni … Il y a eu manifestement, en Suède, une prise en charge et des traitements précoces des patients, meilleurs que dans d’autres pays … Les faits ont montré que les « experts » qui prévoyaient 96 000 décès en Suède pour la fin d’avril 20 20 se trompaient très lourdement ; et que les médias et les politiques qui relayaient bêtement les délires des « experts » jusqu’à prophétiser, pour certains, 400 000 décès pour la France à l’automne 2020 se trompaient aussi… Aucun d’entre eux n’a jamais reconnu ses erreurs…

3 – Le classement de la Suède pour le nombre de décès par million d’habitants s’améliore avec le temps. La Moldavie et la Roumanie par exemple, viennent de la dépasser, d’autres pourraient le faire bientôt. Si l’on en croit sa courbe de décès, la Suède se sort d’affaire progressivement et surtout, avant beaucoup d’autres pays européens … et avec beaucoup moins de casse …

4 – Quant à la Biélorussie, non confinée, qui recevait des exhortations de l’OMS, des pressions du FMI, des conseils de confinement du président français, grand spécialiste de la chose, et des torrents de critiques des politiques et des médias mainstream occidentaux qui voulaient « ramener leur science » et voir ce pays singer les décisions débiles de leurs gouvernances dans la gestion de la crise sanitaire, il s’en sort avec un taux de mortalité de 5 à 7 fois inférieur à celui des donneurs de leçons : l’un des meilleurs d’Europe. Il est vrai que ce pays n’a pas été une destination touristique très prisée des occidentaux, principaux porteurs et vecteurs d’infection et de chaos sur la planète, aujourd’hui comme hier…

Dominique Delawarde

