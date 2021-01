Conform logicii oficiale, toţi bolnavii de covid din trecut, prezent şi viitor au fost, sunt şi vor fi „negaţionişti”. Unii sub acoperire şi chiar la cel mai înalt nivel!

A murit Bogdan Stanoevici, Dumnezeu să-l odihnească. Nu voi vorbi despre el, aveţi date pe net, nu asta e tema, ci cea a folosirii fără scrupule a unui astfel de tragedii pentru atacul asupra negaţioniştilor, duşmanii omului (oficial).

Nişte morţi vii (sau vii-morţi), cu partea funcţională a creierului cât bobul de muştar, folosesc prilejul pentru a-i incrimina pe „negaţionişti” – termen vag, folosit pentru a desemna pe tot cel ce nu pupă mâna, piciorul sau, cel mai des, dosul slujitorilor mafiei sataniste, aşezaţi pe fotolii oficiale de guvernanţi, specialişti oficiali, medici oficiali, birocraţi-comisari, adică şi pe cei care neagă existenţa bolii şi pe cei care doar critică măsurile teroriste luate, într-o concertare fără precedent, de autorităţile din lumea întreagă.

Bogdan Stanoevici a murit de fapt de o infecţie nosocomială ca urmare a intubării. Nu e primul, ba, se pare, unul foarte recent din lista lungă a decedaţilor (în anumite cazuri, chiar a executaţilor) prin intubare.

Bogdan a fost un critic al showului macabru, demonic, antiuman, pus în scenă în jurul unui virus real şi, mai mult ca sigur, construit şi pus în circulaţie pentru acest show.

A fost un critic al loviturii de stat dată democraţiei, adică drepturilor şi libertăţilor fiinţei umane, însăşi persoanei umane. A fost un critic al negării persoanei umane prin mascarada infernală a pandemiei. Dar nu a negat existenţa virusului şi boala în sine.

Însă, conform logicii inversate a comisarilor de pe reţele, de la televiziuni şi din media prostituată, copiată cu greşeli de punctuaţie cu tot după cea oficială, el a murit pur şi simplu pt că era negaţionist. Adică, zic zombioţii, atunci când li se atrage atenţia că de covid se vindecase şi că a murit de nosocomială, dacă nu avea covid nu făcea infecţia. Ceea ce e logic. Dar, adaugă ei, sau lasă aşa punct- puncte perfide să se zbenguie prin aerul rarefiat al neuronilor lor, covid a făcut doar pentru că era negaţionist.

De aici, „pe cale de consecinţă” putem, suntem chiar obligaţi să deducem că:

1. Condiţia necesară şi suficientă ca să te îmbolnnăveşti de covid este să fii negaţionist.

2. Nimeni altcineva nu s-a îmbolnăvit.

3. Cei care au făcut-o deşi nu păreau a fi negaţionişti, erau de fapt negaţionişti sub acoperire, infiltraţi în rândul oamenilor buni, responsabili, dedicaţi aproapelui. Avem aici o serie de preşedinţi, prim-miniştri, miniştri, înalţi funcţionari, parlamentari, specialişti şi medici oficiali etc. etc. etc.

4. Acei peste 80 % dintre decedaţii Vestului, care au evadat din această lume chinuită în azile, sanatorii, case de sănătate şi cum le-o mai zice pe acolo, persoane de peste 70 de ani, grosul incontestabil al plecării occidentale la ceruri din motive (oficiale) de covid erau, fără îndoială, negaţionişti diversionişti sub aspectul unor bătrânei şi bătrânele, doar aparent, mai mult sau mai puţin gaga, armata retrogradă ascunsă acolo pentru a submina, prin încenarea morţii, lor campania anti-covid.

6. Orice deces de covid este în final o diversiune menită să sporească neîncrederea în versiunea oficială a bolii şi în campania de vaccinare.

7. Ultimii sabotori sunt cei 24 de adormiţi întru Domnul la sanatoriul The Commons on St. Anthony din Auburn, New York, care s-au sinucis de covid la 2 săptămâni după ce au făcut vaccinul anticovid lucru evident din moment ce până atunci sanatoriul nu înregistrase niciun deces.