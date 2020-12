Confesiunile unui optimist creștin. 23.12.2020 Tehnocrația și Marea Resetare

Mercola, Delingpole & Wood: Technocrația și Marea Resterare

Postat de către DR. JOSEPH MERCOLA, 21 decembrie 2020

Acest articol substantial semnat de către dr. Joseph Mercola se referă la recentul interviu acordat de către Patrick Wood cunoscutului jurnalist și autor englez James Delingpole. Marea Resetare, inițiată de către Forul Economic Mondial, este un alt nume pentru Tehnocrație.

Tot mai mult, alți experți globali suprind adevăratul scop al Tehnocrației și diferențele de bază dintre aceasta și comunism, socialism sau fascism. Dictatura Științifică constituie cel mai prost posibil rezultat, iar a scăpa de aceasta va fi practic imposibil.

În materialul de mai sus (vezi video – n.trad.) James Delingpole îl intervievează pe Patrick Wood, care este economist, analist finanicar și constituționalist american. Acesta și-a dedicat viața cercetării înțelegerii tehnocrației – un sistem economic bazat pe resurse, care nu are egal în sensul înțelegerii acestuia de către o persoană medie.

Wood a scris două cărți excelente – “Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation” (”Ascensiunea Tehnocrației: Calul Troian al Transformării Globale”) și “Technocracy: The Hard Road to World Order.” (”Tehnocrația: Anevoioasa Cale spre Ordinea Mondială”).

Așa cum explică Wood, acest sistem economic nou – care nu este unul firesc – nu este bazat pe mecanismele unor prețuri comune cum ar fi cererea și oferta sau comerțul liber. Mai degrabă economia în condițiile tehnocrației este bazată pe resursele energetice, care dictează tipurile de bunuri ce ar urma să fie produse, cumpărate, vândute și consumate. În esență, energia este cea care substituie conceptul despre bani ca marfă.

Ceea ce este destul de ciudat, dar devine și mai ciudat. Tehnocrația, care a apărut în anii 1930 în toiul Marii Depresii, idea aparținând savanților și inginerilor, mai necesită și inginerie socială pentru a asigura funcționarea sistemului.

Dezvoltarea Durabilă intenționează să preia controlul asupra tuturor resurselor, întregii producții și a întregului consum de pe planeta Pământ, lăsându-i pe toți locuitorii să fie ocnduși din scurt (în original: micro-managed) de către o dictatură științifică. – Patrick Wood

Dacă oamenii sunt lăsați să facă tot ce doresc, cererea consumatorilor este cea care în definitiv conduce comerțul, dar asta nu e valabil aici. Mai degrabă consumatorii trebuie să fie ghidați, păstoriți dacă vreiți, și să consume doar ceea ce Sistemul are nevoie ca ei să consume, iar ca așa ceva să se întâmple, aceștia trebuie să fie mai mult sau mai puțin spălați pe creier. Ca rezultat sistemul tehnocratic necesită o supraveghere extinsă și tehnologii bazate pe inteligența artificială pentru a menține pe fiecare sub control.

Tehnocrația nu este un sistem politic

Mai mult, tehnocrația urmărește eliminarea oficialilor aleși și a guvernului în întregime. Ei nu mai au loc în acest sistem, care, după ce va fi implementat integral, își va asigura conducerea într-un mod mai mult sau mai puțin automat, prin intermediul unor inputuri (intrări, introduceri) de la vârful piramidei, operate de către inteligența superioară a tehnologiei.

De asemenea, aici nu mai rămâne loc pentru națiuni sau naționalism care ar putea influența acțiunile.

Așa cum remarcă Wood, Aldous Huxley în romanul să distopic ”Minunata lume nouă”

oferă o privire convingătoare asupra tehnocrației. Aici nu există un sistem politic. Totul e condus de către ingineri și savanți, și de algoritmii pe care aceștai îi crează. Așa cum se emnționează în descrierea pentru cartea ”Tehnocrația: Anevoioasa Cale spre Ordinea Mondială”:

Fiind un sistem economic bazat pe resurse, Dezvoltarea Durabilă intenționează să preia controlul asupra tuturor resurselor, întregii producții și întregului consum pe planeta Pământ, lăsându-i pe toți locuitorii să fie conduși din scurt prin intermediul unei Dictaturi Științifice”.

În timp ce planul tehnocratic este în desfășurare de zeci de ani, lucrurile au căpătat o succesiune rapidă abia pe parcursul anului curent, 2020. Dacă ați avut impresia că suferim cu toții de un fel de sindrom al „broaștei fierte”, e foarte probabil să aveți dreptate.

Drepturile care au fost mereu de la sine înțelese ne-au fost surpimate, iar oamenii au ajuns mai mult sau mai puțin să accepte situații care ar fi fost de neconceput acum un an. Ni s-a spus să lucrăm de acasă și să evităm să mergem undeva. Afacerile noastre au fost închise „pentru a proteja sănătatea publică”.

Ni s-a spus să ne acoperim fețele chiar și atunci când suntem în aer liber, în timp ce mâncăm și în propriile case. Iar acum, iată, ni se spune că va trebui să avem pașapoarte de vaccinați dacă vrem ca în viitor să putem călători cu avionul, iar liderii mondiali vorbesc deschis despre Marea Resetare.

Acum este deja evident că băncile centrale au făcut parte din acest plan încă de la bun început. Sistemul băncilor centrale se prăbușește chiar în timp ce vorbim, după ce a ajuns la sfârșitul vieții sale funcționale, deoarece povara datoriei globale depășește capacitatea țărilor de a plăti dobânzile; însă resetarea despre care ne vorbesc aceștia nu este un alt sistem al băncilor centrale.

Va fi un sistem centralizat, da, dar încă o dată, însăși baza economiei globale se va deplasa de la banii-marfă spre energia-marfă. În cadrul interviului Wood explică modul în care elita tehnocratică, în special membrii Comisiei Trilaterale, au influențat și manipulat reglementările economice pentru a-și asigura succesul.

Dezvoltarea Durabilă, Agenda 21 – Totul este tehnocrație

Așa cum a explicat Wood, mulți dintre termenii pe care i-am auzit din ce în ce mai mult în ultimii ani se referă la tehnocrație sub un alt nume. Exemplele includ dezvoltarea durabilă, Agenda 21, Agenda 2030, Noua Agendă Urbană, economia ecologică/verde, noul acord verde (green new deal) și mișcarea de încălzire globală în general.

Toate acestea se referă și sunt parte a tehnocrației și a economiei bazate pe resurse. Alți temeni care sunt sinonime cu tehnocrația includ Marea Resetare, a Patra Revoluție Industrială și sloganul ”Reconstruiește mai bine”. Acordul climatic de la Paris (vezi https://ro.wikipedia.org/wiki/Acordul_de_la_Paris – n. trad.) este, de asemenea, parte integrantă a agendei tehnocratice.

Scopul comun al tuturor acestor mișcări și agende este de a captura toate resursele lumii – însușirea lor cu titlu de proprietate – în interesul unei mici elite grup globale care dispune de cunoștințele necesare pentru a programa sistemele informatice care vor dicta în cele din urmă viața tuturora. Este într-adevăr forma ultimă a totalitarismului.

Atunci când aceștia vorbesc despre „redistribuirea bogăției”, ei de fapt se referă la redistribuirea resurselor de la noi către ei, – subliniază Wood. Articolul meu anterior, ”Căpătuiala globală este în curs de desfășurare”, conține un videoclip al Forumului Economic Mondial, unde se spune că până în 2030 nu veți deține cu titlu de proprietate nimic. Totul de ce aveți nevoie veți închiria.

Tehnocrația 2030 – O privire spre viitor

O privire spre viitor a fost oferită de asemenea într-un articol publicat în luna noiembrie 2016 în revista Forbes, care e scris de către o persoană anonimă din cadrul echipei de Liderism Strategic al Forumului Econoimic Mondial. Iată, ce scrie, printre altele, în acest text:

„Bine aţi venit în anul 2030! Bine aţi venit în oraşul meu sau, ar trebui să spun, „oraşul nostru”. Nu deţin ca proprietate nimic. Nu am automobil. Nu am casă. Nu posed nici un fel de obiecte electrocasnice şi nici haine.

S-ar putea să vi se pară ciudat, dar asta are un sens perfect pentru noi în acest oraș. Tot ceea ce ați considerat a fi un produs, a devenit acum un serviciu. Avem acces la transport, cazare, mâncare și toate lucrurile de care avem nevoie în viața noastră de zi cu zi…

În orașul nostru nu plătim nicio chirie, deoarece altcineva folosește spațiul nostru în mod gratuit ori de câte ori nu avem nevoie de el. Livingul meu este folosit pentru întâlniri de afaceri atunci când nu sunt acolo.

Din când în când, voi alege să gătesc pentru mine. Este ușor – echipamentul necesar pentru bucătărie este livrat la ușa mea în câteva minute … Cumpărături? Nu-mi amintesc cu adevărat ce este asta. Pentru majoritatea dintre noi, asta s-a transformat în alegerea lucrurilor de utilizat. Uneori mi se pare distractiv, iar alteori vreau ca algoritmul să facă asta pentru mine. Acesta îmi cunoaște gustul mai bine decât mi-l cunosc eu.

Conceptul de oră de vârf nu mai are sens, deoarece munca pe care o facem se poate face oricând. Nu ştiu dacă aş mai putea numi asta muncă. Este mai curând timpul de gândire, timpul de creație și timpul de dezvoltare…

Cea mai mare preocupare a mea sunt toți oamenii care nu locuiesc în orașul nostru. Cei pe care i-am pierdut pe drum. Cei care au decis că deja este prea multă, toată această tehnologie. Cei care s-au simțit învechiţi și inutili atunci când roboții și Inteligența Aartificială au preluat în mare parte slujbele noastre.

Cei care s-au supărat pe sistemul politic și s-au ridicat împotriva lui. Ei trăiesc un alt fel de viață în afara orașului. Unii au format mici cominităţi care se autoaprovizionează. Iar alţii au rămas în casele pustii şi abandonate din satele mici din secolul XIX.

Din când în când, mă enervează faptul că nu am intimitate reală. Nu pot merge nicăieri fără a fi înregistrat. Știu că, undeva, tot ceea ce fac, gândesc și visez este înregistrat. Sper doar că nimeni nu va folosi asta împotriva mea. Una peste alta, este o viață bună.”

Cu toate acestea, dacă închiriați totul și nu aveți nicio proprietate privată, atunci cine deține toate aceste lucruri? Elita tehnocratică, cea care deține toate resursele energetice, ea le posedă.

Şi ceea ce e destul de deranjant, e faptul că una dintre formele de resursă energetică pe care se pare că tehnocrații moderni intenționează să o recolteze – dacă brevetele obţinute sunt un indiciu indicație în acest sens – este corpul uman.

Activitatea corpului uman ca resursă energetică

Patenta internațională Microsoft WO/2020/060606 descrie un „sistem de criptomonede care utilizează date despre activitatea corpului”. Brevetul internațional a fost depus pe 20 iunie 2019. Cererea depusă la biroul de brevete din SUA, cu numărul 16128518, e datată cu 21 septembrie 2018. Așa cum se explică în rezumat:

„Activitatea corpului uman, asociată cu o sarcină furnizată unui utilizator, poate fi folosită într-un proces de extragere a unui sistem de criptomonede. Un server poate furniza o sarcină unui dispozitiv al unui utilizator, care este cuplat comunicativ cu serverul. Un senzor cuplat comunicativ sau cuprins în dispozitivul utilizatorului poate simți activitatea corpului utilizatorului.

Datele despre activitatea corpului pot fi generate pe baza activității corporale detectate de utilizator. Sistemul de criptomonede, cuplat comunicativ cu dispozitivul utilizatorului poate verifica dacă datele privind activitatea corpului îndeplinesc una sau mai multe condiții stabilite de sistemul de criptomonede, acordând criptomonede acelor utilizatori, ale căror date de activitate corporală sunt verificate”.

Cererea de brevet din S.U.A. include următorul rezumat al diagramei procesului.

În esență, dacă ar fi implementat, acest brevet ar transforma ființele umane în roboți.

Dacă v-ați întrebat vreodată cum își va câștiga existența o persoană obișnuită în lumea viitorului fără numerar, bazată pe tehnologia Inteligenței Artificiale, asta ar putea face parte din răspunsul dvs.

Oamenii vor fi aduși la nivelul dronelor fără minte, petrecându-și zilele îndeplinind sarcini repartizate automat de către, să zicem, o aplicație de telefonie mobilă, în schimbul unui „premiu” oferit în criptomonedă. Acest tip de fuziune a sistemelor digitale și a celor biologice este în cele din urmă ceea ce înseamnă „a Patra Revoluție Industrială”.

Cine sunt tehnocrații?

În timp ce tehnocrația era initial un club privat propriu-zis, tehnocrații de astăzi nu au neapărat carnete de membru, deci s-ar putea să fie dificil să-i identificăm corect pe toți aceștia. Cu toate acestea, jucătorii cheie sunt membrii Comisiei Trilaterale, – susține Wood.

Nu puteți pur și simplu să vă alăturați Comisiei Trilaterale. Ei înșiși își selectează membri și asta se face doar pe bază de invitație. O listă a membrilor din 2020 poate fi găsită pe FredDonaldson.com. Printre numele binecunoscute din grupul trilateral american sunt David Rockefeller (decedat între timp – n.n.), Henry Kissinger, Michael Bloomberg și greii de la Google Eric Schmidt și Susan Molinari, vicepreședinte pentru politici publice la Google.

Drept semn al recunoașterii rolului mass-media, îi regăsim aici și pe David Ignatius, editorialistul de la The Washington Post, David Sanger, corespondent șef la Washington pentru The New York Times, și Gerald Seib, editor executiv la The Wall Street Journal.

Este o listă de indivizi interesantă pe care merită să o revizuiți pentru a vă face o idee despre unde, cum și prin intermediul cui câștigă teren și este implementată tehnocrația. Alte grupuri de luat în considerare includ:

Clublul de la Roma ;

; Institutul Aspen care s-a preocupat și a îndrumat conducători din întreaga lume cu privire la subtilitățile globalizării. Mulți dintre membrii consiliului său sunt, de asemenea, membri ai Comisiei Trilaterale;

care s-a preocupat și a îndrumat conducători din întreaga lume cu privire la subtilitățile globalizării. Mulți dintre membrii consiliului său sunt, de asemenea, membri ai Comisiei Trilaterale; Institutul Atlantic ;

; Forumul Econimic Mondial ;

; Institutul Brookings și alte think-tank-uri.

Anumiți indivizi pot fi identificați și prin acțiunile lor. Printre exemplele date în interviu se numără Bill Gates și premierul britanic Boris Johnson. Odată ce vă veți familiariza cu agenda tehnocratică, veți putea începe să recunoașteți jucătorii destul de ușor.

Actuala pandemie este și ea parte a acțiunii în forță a tehnocraței

Nu în ultimul rând, pandemia face parte din Marea Resetare a tehnocraților, care va introduce o lume cu totul nouă a restricțiilor inimaginabile asupra libertății. Aceasta a realizat deja o redistribuire masivă a bogăției – din nou, de la clasa mijlocie, de la proprietarii de întreprinderi mici, la mari companii multinaționale precum Amazon.

În cele din urmă, să nu vă mirați atunci când auziți cum se vorbește despre asigurarea unui venit de bază pentru toată lumea – un pas către „utopia” fără bani din 2030, în care nu deții nimic –

și iertarea universală a datoriilor în schimbul confiscării tuturor drepturilor de proprietate privată în viitor.

Blocările (lockdowns) au avut, de asemenea, efectul demolării economiilor locale din întreaga lume, o situație complet inutilă, creată de om, care este folosită acum ca scuză pentru nevoia disperată de a „reseta” sistemul economic, și, în timp ce ne ocupăm de asta, ar trebui să „reconstruim mai bine”.

Blocările (lockdowns) și închiderea școlilor au fost însoțite de apeluri la mai mult învățământ online, ceea ce blochează tinerii în matricea de supraveghere digitală într-o măsură și mai mare decât înainte, și pe măsură ce vaccinul COVID-19 este lansat, se pregătesc toate condițiile pentru supravegherea biometrică, urmărirea, care va fi în cele din urmă legată de toate celelalte dosare medicale, ID-ul digital, serviciile bancare digitale și un sistem de credit social.

Toate astea la rândul lor necesită 5G, care din pură întâmplare se extinde tocmai în toiul acestei pandemii. Așadar, odată ce vă familiarizați cu agenda tehnocratică, veți vedea cum toate aceste evenimente aparent întâmplătoare nu sunt deloc întâmplătoare, și, fiind țesute laolaltă, formează o plasă enormă, iar noi suntem ceea ce e pregătit pentru cină.

Și ce ar fi de făcut în această situație?

Răspunsul este, mai întâi, să te educi pe tine însuți și pe ceilalți. Vă îndemn să ascultați interviul lui Wood în întregime, întrucât el vizează multe lucruri pe care nu le-am rezumat aici. Odată ce puteți vedea planul (adică, imaginea de ansamblu – n. trad.), următorul pas este să rezistați și să obiectați la orice implementare a agendei tehnocratice.

Avem toate șansele să învingem, măcar și pentru simplul fapt că suntem mult mai mulți decât ei, dar trebuie să fim vocali în legătură cu asta – trebuie să ne unim forțele și să formăm un front unit.

