Autor: Patrick M. Wood

13 ianuarie 2021

Din momentul în care am început să scriu despre globalizare acum 45 de ani, coautorul meu, regretatul profesor Antony C. Sutton, mi-a băgat în cap următoarea idee: ”Urmărește banii, urmărește puterea”. (în original:“Follow the money, follow the power.”. Adică, vezi traseul banilor și vei vedea cine deține puterea – n. trad). Asta m-a ajutat mult de-a lungul anilor.

Astăzi, ar trebui să adăugăm la spusele lui următoarele: ” Urmărește DATA, urmărește puterea” (în original:“Follow the DATA, follow the power.” Deci, vezi cine controlează giganții Hi Tech și vei vedea cine deține puterea. – n. trad). Desigur, DATA înseamnă bani și asta ține de Tehnocrați oriunde s-ar afla aceștia.

Big Tech, care este plin de Tehnocrați duri, tocmai a ucis puterea unei rețele sociale (în original: social media – n. trad.) în devenire, Parler. Mai întâi, aplicațiile sale au fost eliminate de pe telefoanele Android și Apple, apoi Amazon și-a anulat brusc contractul de stocare/procesare a datelor și a reziliat sumar toate conexiunile cu aceasta.

A dispărut în câteva ore în urma acțiunii a trei conspiratori, monștrii din domeniul Big-Tech.

Acum, aceasta este puterea.

Cine are puterea să-l cenzureze pe Președintele Statelor Unite de a comunica cu cetățenii americani, și apoi ucide o companie înfloritoare ca Parler în același timp?

Nu Nancy Pelosi. Nu Chuck Schumer. Nu Adam Schiff. Nu Antifa. Nu Black Lives Matter. Nu marxiștii. Nu comuniștii. Nu fasciștii. Nu Națiunile Unite. Nu republicanii. Nu anarhiștii. Nu ecologiștii extremiști. Nu Organizația Mondială a Sănătății.

Totuși e atât de mult pentru cei care dețin puterea. Ați prins idea. Este vorba despre Big Tech.

Și cum stau lucrurile în corelația bani și date (sau Big Tech – n. trad)?

Google controlează 91% din traficul mondial al motoarelor de căutare și circa 72% din întregul sistem de operare al tuturor smartphone-urilor. Apple controlează 27% din totalul sistemelor de operare al smartphon-urilor, iar împreună cele două dețin 99% din totalul smartphon-urilor.

Amazon Web Service (vezi https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Web_Services – n. trad.) controlează nu mai puțin de 32% al pieței globale (în original: the global cloud market – n. trad.) și generează profituri mai mari decât următoarele trei furnizoare ale acestor servicii laolaltă. AWS este de cinci ori mai extins decât Google Cloud.

Cota de piață al tuturor social media îi revinde Facebook în proporție de 68%, Twitter – 10% și YouTube care îi aparține Google doar circa 4%.

Imensitatea datelor și a bogăției concentrate în mânile aceste clici minuscule de companii îți tulbură mintea. Aceștia sunt literalmente descendenții uriașilor vampiri ai monopolului Standard Oil, ieșiți în scenă în secolului XXI.

Având acest tablou în fața ochilor, să ne întrebăm acum cine în societatea noastră repreznită coada și cine câinele?

Democrații sunt absolut siguri că anume Trump și trupa lui nebună de adepți sunt cei care pun la cale o lovitură de stat împotriva Americii. Și invers, mișcarea MAGA a adepților lui Trump este convinsă în mod vehement că stângiștii radicali și democrații pun la cale această lovitură de stat.

E posibil oare ca ambele tabere să aibă dreptate în acelați timp? Are cumva dreptate una dintre tabere, iar cealalta se înșală? Sau poate ambele părți sunt puse să se confrunte de către un terț nerecunoscut până acum? Hm, cum ar fi Big Tech?

Iată și concluzia finală: Nici democrații, nici republicanii nu le spun Tehnocraților din Big Tech ce să facă aceștia. Pe parcursul Administrației Trump liderii de vârf ai Big Tech au fost invitați în mod repetat în fața Congresului pentru a fi supuși tirurilor verbale și amenințărilor cu legislația antimonopol. A schimbat oare asta comportamentul lor? Câtuși de puțin. De fapt, comportamentul lor a devenit și mai flagrant pe măsură ce ieșeau pe ușă.

Big Tech are bani. Big Tech dispune de date. Big Tech deține technologia. Big Tech controlează discursul dominant (în original: the narrative – n. trad.) Big Tech are intenția clară de a gestiona fiecare aspect imaginabil al societății. Chiar mai rău. Big Tech urăște libertatea de exprimare, Primul Amendament și Constituția națiunii noastre.

Iar acum, concentrează-ți mintea asupra următoarelor.

Cine este câinele? Big Tech. Cine este coada? Oricine altcineva, inclusiv politicienii, stângiștii, extremiștii de dreapta, centriștii, marxiștii, comuniștii, socialiști etc.

A sosit timpul să ieșiți din această manie inventată stânga-dreapta[1] și să vă îndreptați privirile spre adevăratul dușman al Americii – nenumărații tehnocrați care nu sunt nici aleși, nici răspunzători față de nimeni, cu excepția propriilor lor stăpâni[2].

Technocrații din Big Tech sunt singurii care ucid libertatea de exprimare și Primul Amendament. Nu blamați nici un politician, nici de stânga, nici de dreapta. Nu blamați așa-numita ”cancel culture”[3]. Nu blamați pe nimeni altcineva.

Ironia sorții cu libertatea de exprimare este că anume ea a făcut posibil progresul omenirii de-a lungul secolelor. În schimb, toate încercările de a înăbuși libera exprimare s-au dovedit a fi regresive.

Chiar dacă există un aer de ”progres” ce însoțește realizările Big Tech, acțiunile lor curente distrug libertatea, fără de care America încetează să mai fie America.

Da, la ora actuală are loc o adevărată lovitură de stat chiar în văzul nostru, însă acesta nu vine dinspre stânga sau dreapta. Această nouă coloană de combatanți inamici sunt tehnocrații, care râvnesc să instaureze un control total asupra tuturora și asupra a orice.

Atâta timp cât acest lucru nu va fi recunoscut în mod clar, nu va fi posibilă nicio victorie menită să salvgardeze marea noastră națiune.

Mă adresez către toți cei care doresc la modul serios să schimbe această stare de lucruri, încurajându-vă să aderați la CitizensForFreeSpeech.org și să vă faceți vocea voastră auzită.

Traducere de Iurie Roșca

Sursa: https://www.technocracy.news/just-whose-coup-is-it-anyway/

[1] Această manie e rodul unor abile inginerii sociale, așa cum arată cercetătorul francez Lucien Cerise, în special atunci când decripează modul de funcționare al conflictului triunghiular. De acestă data rolul celor două unghiuri de la bază le revine celor două tabere polticie beligerante din SUA, iar al manipulatorului nevăzut din vârful unghiului este ocupat discret de către Big Tech. Vezi Lucien Cerise, ”Neuro-pirații. Despre ingineriile sociale”, ed. Universitatea Populară, Chișinău, 2019 – n. trad.)

[2] Autorul n eîndeamnă să ne amintim de principiul de aur fără de care orice luptă e iperdută din capul locului: CUNOAȘTE-ȚI DUȘMANUL!

[3] Cultura ostracizării, a izolării unei persoane sau grup într-un mediu social sau profesional, pe rețețele de socializare, în societate etc. (vezi https://en.wikipedia.org/wiki/Cancel_culture)

VK Facebook Twitter Google+ Odnoklassniki