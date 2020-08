5G induce coronavirusuri: noi modele de studiere a influenței undelor milimetrice asupra ADN-ului

Makia Freeman

22 iulie 2020

DINTR-O PRIVIRE…

POVESTEA:

Un nou studiu publicat pe site-ul NIH PubMed pe 16 iulie 2020 și publicat mai devreme în altă parte în iunie 2020, modelează matematic modul în care undele milimetrice ale tehnologiei 5G ar putea determina corpu uman să creeze coronavirusuri precum SARS-CoV-2 / COVID.

IMPLICAȚIILE:

De ce autoritățile au încercat cu disperare să-i reducă la tăcere pe cei care arată conexiunea 5G-coronavirus? De ce ne îngrijorează suprafețele care se presupune că sunt contagioase în timp ce o tehnologie de război este lansată în întreaga lume, aceasta având capacitatea de a pătrunde și a manipula însuși ADN-ul nostru?

5G induce coronavirusuri,

potrivit unui nou studiu care tocmai a fost publicat pe pagina Institutului Național de Sănătate al SUA (National Institute of Health) PubMed.gov și publicat ceva mai devreme în altă parte.Studiul, intitulat ”Tehnologia 5G și inducerea coronavirusului în celulele pielii” (versiunea completă o găsiți în originalul articolului – n. trad.), ajunge la concluzia șocantă – șocantă din punctul de vedere dominant în știință – că tehnologia 5G poate provoca organismul să producă viruși ca răspuns celular.Ghici cum anume?Undele milimetrice ale 5G (așa-numitele, deoarece acestea funcționează în frecvențe extrem de înalte unde există mai puțin de un milimetru între undele de vârf) pot determina corpul să producă nu doar orice clasă de viruși, ci de fapt coronavirusuri!Această cercetare scoate la iveală un alt strat al Operațiunii Coronavirus, demonstrând conexiunea dintre 5G și coronavirus, lucru asupra căruia băteam alarma atât eu, cât și alții încă în februarie, atunci când întreaga plandemie a ieșit la iveală.

În acel articol eu formulam următoarea întrebare: “Dar dacă 5G a fost folosită pentru a deschide pielea celor din Wuhan astfel încât să permită noii arme biologice coronavirus să se infiltreze mai ușor?” Acum, având mai multă informație, întrebarea ar putea si următoarea:„Dar dacă 5G a fost folosită pentru a deschide pielea și pentru a crea simultan coronavirusuri?”.

Cercetarea explică modul în care câmpurile electromagnetice sub formă de 5G induc coronavirusuri

Voi reproduce aici întregul rezumat al studiului:

“În această cercetare, arătăm că undele milimetrice emanate de 5G ar putea fi absorbite de celulele dermatologice, care acționează ca niște antene transferate în alte celule și joacă rolul principal în producerea coronavirusurilor în celulele biologice. ADN-ul este constituit din electroni și atomi încărcați, având o structură asemănătoare unui inductor.Această structură ar putea fi împărțită în inductori liniari, tiroizi și rotunzi. Inductorii interacționează cu undele electromagnetice externe, se mișcă și produc unde suplimentare în interiorul celulelor.

Formele acestor unde sunt similare cu formele bazelor hexagonale și pentagonale ale sursei lor de ADN. Aceste unde produc unele găuri în lichidele din nucleu. Pentru a umple aceste găuri, sunt produse niște baze hexagonale și pentagonale suplimentare. Aceste baze ar putea să se unească între ele și să formeze structuri asemănătoare virusului, cum ar fi coronavirusul. Pentru a produce aceste virusuri într-o celulă, este necesar ca lungimea de undă a undelor externe să fie mai mică decât dimensiunea celulei. Astfel, undele milimetrice emise de 5G pot fi nişte buni candidați pentru construirea unor structuri asemănătoare virusului, cum ar fi coronavirusurile (COVID-19) în interiorul celulei”.

Vorbind într-un limbaj mai simplu, iată ce înseamnă asta: AND-ul e format din electroni și atomi, care pot fi influențați de către niște unde electromagnetice externe.Aceste unde produc găuri în celule. Corpul creează baze ADN hexagonale și pentagonale pentru a umple aceste găuri, iar aceste baze se pot uni pentru a face structuri asemănătoare virusului, cum ar fi coronavirusurile din celulele noastre. Acest lucru se bazează pe faptul că 5G acționează asupra celulelor corpului ca un transmițător, iar aceste celule la rândul lor (în special celulele de piele) acționează ca niște antene, absorbind semnale și reglându-se pe baza acestor semnale. Aceasta este, literalmente, o programare în masă.

5G are lungimi de undă foarte scurte, permițându-i să penetreze celulele și să influențeze (controleze) ADN-ul

Studiul continuă prin prezentarea metodei exacte, prin care 5G induce coronavirusuri:

”Astfel, un ADN ar putea emite unele unde și să interacționeze cu undele externe. Cu toate acestea, majoritatea undelor au o lungime mai mare decât dimensiunea celulelor și trec prin ele fără niciun efect. Doar undele limitate cu lungimi mai mici de un milimetru ar putea pătrunde în membrana celulară și interacționa cu inductorii ADN. Aceste lungimi de undă pot fi observate în tehnologia 5G. Astfel, turnurile din această tehnologie ar putea interacționa cu undele ADN-urilor din interiorul celulelor și produce diverse tipuri de boli, cum ar fi COVID-19.

În acest studiu demonstrăm un mecanism de schimb de unde între turnuri și celulele gazdă pentru a obține lungimi de undă eficiente. În metoda noastră, celulele pielii acționează ca antene dermatologice, preia undele tehnologiei 5G și le transferă în celulele gazdă. Apoi, ADN-urile din celulele gazdă interacționează cu aceste unde și se mișcă.Prin mișcări ale ADN-ului, apar unele găuri hexagonale și pentagonale. Pentru a umple aceste găuri, în interiorul celulelor sunt construite anumite baze. Aceste găuri se unesc între ele și formează ARN-uri ale COVID-19.”

Acest lucru este destul de înfricoșător, însă imaginea de ansamblu este și mai gravă. Undele minuscule de 5G pot realiza ceea ce nu poate face altă tehnologie ce ține de câmpurile electromagnetice (4G și mai jos), prin pătrunderea membranei celulare și interacțiunea cu inductorii noștri ADN. Vorbim aici despre forța de a influența și a manipula chiar și AND-ul nostru:

”O antenă ar putea capta unde în care lungimile de undă sunt egale cu dimensiunea sa. Astfel, undele milimetrice ale tehnologiei 5G ar putea fi captate mai mult de antenele dermatologice. Aceste unde ar putea penetra membranele celulare, intrând în nucleu și interacționând cu ADN-urile. Anterior s-a demonstrat că un ADN ar putea acționa ca inductor și receptor sau expeditor de unde. Astfel, un ADN dintr-o celulă dermatologică precum un keratinocit primește unde externe și le trimite la ADN-urile altor celule precum melanocitele. Undele din tehnologia 5G și tehnologiile superioare acesteia ar putea contribui la manifestarea genelor, putând activa unele gene și dezactiva altele”.

Activează și dezactivează genele. E vorba despre o putere CONSIDERABILĂ pe care o au operatorii 5G asupra populației.

Acest lucru consună cu ceea ce am scris în 2017 în articolul 5G and IoT: Total Technological Control Grid Being Rolled Out Fast (5G și Ior [1] (Internetul obiectelor): grila de control tehnologic total fiind rulată rapid), unde am făcut referire la cercetarea savantului israelian Dr. Ben-Ishai, care a arătat cum canalele noastre de transpirație funcționează ca antene elicoidale[2], absorbind energia și frecvențele undelor electromagnetice între 75-100 GHz, parte a gamei utilizate de 5G.

5G induce coronavirusuri – implicații suplimentare

Așadar, care sunt implicațiile acestui studiu? Sunt mai multe. În primul rând, dacă 5G poate fi folosit ca armă și orientat spre oameni, din care să mitraliezi cu unde electromagnetice și să manipulezi ADN-ullor pentru a produce coronavirusuri, atunci amenințarea externă nu este un nou virus ucigaș, ci mai degrabă o tehnologie distructivă, de luptă, deghizată în tehnologie de telecomunicații. Astfel încât cei care îşi fac griji pentru particulele aeriene și sunt îngrijorați de suprafețele contaminate sunt complet dezorientați. În al doilea rând, pornind de la primul punct, dacă artizanii Noii Ordini Mondiale, care gestionează această agendă, au puterea să inducă oamenilor coronavirusuri sau chiar o tulpină specifică precum SARS-CoV-2 (presupunând că aceasta există), atunci nu există „contagiune” sau răspândire virală ca atare. Unii, precum dr. Stefan Lanka, consideră că însăși ideea de contagiunea este un mit. Oricum ar fi, nu există nicio justificare medicală sau legală pentru închiderea micilor întreprinderi, carantinarea și izolarea oamenilor, purtarea de mască forțată și distanțarea socială, deoarece în conformitate cu acest scenariu noi virusuri nu sunt răspândite; oamenilor li se induce crearea acestuia în propriul lor corp.În al treilea rând, asta adaugă mai multă greutate ideii că 5G imită electroporarea, tehnica de microbiologie care folosește un impuls electric pentru a crea pori temporari în membranele celulare prin care substanțe precum cele chimice, medicamentele sau ADN-ul pot fi introduse în celulă.Atât electroporarea, cât și 5G folosesc unde pulsatorii pentru a deschide celula, permițând astfel alterarea ADN-ului din interior.

În al patrulea rând, această cercetare susține în continuare ideea că fenomenul COVID este legat de lipsa de oxigen (numită de asemenea şi hipoxie sau suboxigenare). Acest lucru este explicat în mai multe moduri, de ex. prin teoria Dr. Robert Young care arată: COVID reprezintă de fapt coagularea sângelui, ce se produce prin impactul celor 60GHz ale 5G asupra moleculelor de oxigen. Recapitulăm. Se ştie că banda de 60 GHz (folosită de 5G) afectează oxigenul. De exemplu, aceste site-uri web de tehnologie / telecomunicații (sunt indicate 3 site-uri – n. trad.) explică modul în care oxigenul absoarbe un procent foarte mare (98%, potrivit unuia dintre acestea) de unde de 60 GHz, ceea ce face ca acesta să fie indezirabil și ineficient pentru radio și comunicare. Această analiză, desigur, e făcută din perspectiva eficienței în telecomunicații. Și totuși, punctul meu de vedere este unul opus; eu abordez subiectul privindu-l din perspectiva sănătății, deci nu-mi pasă cât de mult O2 împiedică telecomunicațiile, mă preocupă faptul în ce măsură cei 60 GHz împiedică abilitatea mea de a respira! Dana Ashlie a explicat într-un video din februarie 2020 faptul că atunci când moleculele O2 absorb undele de 60 GHz, asta afectează rotirea electronilor lor. La rândul lor, modificările la aceste frecvențe de rotire au impact asupra biologiei umane. Asta reduce capacitatea moleculelor de oxigen de a se lega pe deplin și de a satura hemoglobina din sângele nostru, împiedicându-ne astfel să absorbim complet oxigenul.Iar atunci când avem niveluri de oxigen mai mici, energia și imunitatea noastră scad și devenim mai vulnerabili.

Având această informație, amintiți-vă de anumite titluri din ianuarie a acestui an, de ex.

e.g. Huawei Builds 5G Base Stations to Help Fight Corona Virus (Huawei construiește stații de bază 5G pentru a ajuta la combaterea coronavirusului ). Ați prins acest ”a ajuta” la combaterea coronavirusului? Este o glumă de prost gust. Cauza problemelor noastre este prezentată drept soluție.

Gânduri finale

Acest studiu reprezintă o piesă de bază în respectivul puzzle.Iată că am aflat de ceva timp cum niște câmpuri electromagnetice artificiale ne afectează extrem de grav. Am mai aflat de curând că 5G este foarte periculoasă din mai multe puncte de vedere, inclusiv prin deturnarea antenelor canalelor de transpirație, ne bombardează cu unde pulsatorii, (mult mai dăunătoare decât radiația undelor continui ), amplifică dauna adusă ADN-ului prin intermediul VGCC[3], determină penetrări profunde ale câmpurilor electromagnetice și are efecte mutagene și cancerigene, fiind emise dintr-o structură dispusă în faze, care a fost utilizată pentru dispersarea mulțimilor.

Această cercetare este o dovadă în plus a faptului că suntem otrăviți în mod deliberat, iar poveștile cu virușii proveniți de la liliecii din China, care sar de la o specie la alta,sunt niște gogoși ordinare. Trebuie să continuăm să fim vigilenți în opoziția noastră față de 5G în toate formele ei, și să facem tot ce putem fiecare în regiunea sa pentru a preveni implementarea 5G. De asta depinde AND-ul nostru. Cu toate acestea, trebuie să fim conștienți de faptul că sateliții spațiali 5G au fost dislocați la începutul acestui an de către SpaceX (condus de Elon Musk), iar alte companii, inclusiv Amazon, OneWeb și TeleSat, au făcut acest lucru la fel de bine sau sunt pe cale de a o face. Mai rămâne încă foarte puțin timp pentru ca umanitatea să se trezească.

https://thefreedomarticles.com/5g-induces-coronaviruses-study-shows-millimeter-wave-dna-influence/

Traducere de Iurie Roșca

[1]IoT- Internetul obiectelor. Este un concept ce presupune folosirea Internetului pentru a conecta între ele diferite dispozitive, servicii și sisteme automate, formând astfel o rețea de obiecte. Realizarea unor IoT-uri presupune echiparea dispozitivelor ce trebuie conectate cu aparatură de rețea, și cu electronică. Wikipedia

[2]elicoid a l, ~ă a [At: CADE / V: (rar) he~ / P: ~co-i~ / Pl: ~i, ~e / E: fr hélicoïdal] 1 Care are formă de elice 1 (1). 2 (D. roțidințate, dispozitive) Care prin mișcare descrie o elice. (DEX)

[3]Voltage-gated calcium channel.Tradus din engleză-Canalele de calciu cu tensiune, cunoscute și sub denumirea de canale de calciu dependente de tensiune, sunt un grup de canale ionice cu tensiune care se găsesc în membrana celulelor excitabile cu o permeabilitate la ionul de calciu Ca². Wikipedia (Engleză)