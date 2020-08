autor: Makia Freeman,

2 iulie 2020/ The Freedom Articles

COVID-ipotezele –

Ipotezele sau presupunerile pe care le fac oamenii despre COVID cât de periculos e acesta, cum se răspândește și ce trebuie să facem pentru a-l stopa – aleargă mult mai iute decât însuși presupusul virus SARS-CoV2. Campania de propagandă, calculată la rece, care învăluie această ”pandemie”, și-a atins scopul. Fiind asaltați cu o mulțime de informații contradictorii venite din toate părțile, oamenii în general au căzut în confuzie.

Unii au renuțat la încercarea de a înțelege situația, găsind că e mai ușor să accepte directivele oficiale, chiar dacă asta înseamnă să renunțe la drepturile obținute de multă vreme. Aveți mai jos o listă de ipoteze COVID asumate la scară largă, iar dacă le dai crezare, asta te face mult mai dispus să te supui condițiilor robotizante, demente și anormale ale Noii Normalități – screening, testare, urmărire a contactelor, monitorizare, supraveghere, purtarea de mască, distanțare socială, carantină și izolare, plus vaccinare obligatorie și microciparea care va urma.

Ipoteza 1: Metoda de calculare a deceselor COVID este logică și exactă

Marea ipoteză al plandemiei COVID este că cifrele ar fi reale și corecte, mai ales cele ce țin de rata deceselor. Și totuși, nimic nu poate fi mai departe de adevăr. Am avut confirmări după confirmări (din toate colțurile lumii) că autoritățile calculează decesele într-o manieră care nu are nici un sens. Așadar, asta nu are nici un sens, dacă vrei să fii logic și corect în ceea ce faci, dar are un sens perfect dacă încerci să umfli în mod artificial ciferele și să creezi impresia unei pandemii acolo unde aceasta nu există. Trucul este realizat prin calcularea celor care au murit CU virusul ca și cum ar fi murit DE virus. Acest truc este singurul responsabil de vasta distorsionare a cifrelor, transformând calcularea morților ”oficiale” într-o farsă lipsită de sens și golită de orice valoare practică.

Ipoteza 2: Testul PCR (Reacția de polimerizare în lanț[1]) pentru COVID este unul corect

Așa cum am arătat în articolele anterioare, testul PCR (Reacția de polimerizare în lanț) a fost inventată de către savantul Kary Mullis ca o tehnică industrială (deoarece poate reda secvențele ADN de milioane și miliarde de ori), nu ca instrument de diagnosticare. (…) Virusul care a blocat întreaga lume nu a fost încă niciodată până acum izolat, purificat și re-injectat sau, cu alte cuvinte, nu a fost probat 100% că există, nici nu a fost porbat 100% că este cauza bolii. Atunci când e folosit ca să determine cauza bolii, testul PCR are multe defecte.

Nu există un standard de aur cu care să compari rezultatele lui. (COVID eșuează la capitolul Postulatele lui Koch[2]);

2. Acesta detectează și amplifică codul genetic (secvențierea RNA[3]), dar nu oferă probe că aceste secvențieri RNA ar fi de origine virală; Asta generează multerezultare fals positive;

4. Testul PCR poate da rezultate complet opuse (positive sau negative), în funcție de numărul de cicluri sau amplificări care sunt folosite, care în definitiv sunt alese în mod arbitrar. În cazul anumitor maladii, dacă reduci numărul de cicluri la 35, asta poate face ca oricine să apară ca negativ, în timp ce dacă mărești la peste 35 de cicluri, asta poate face ca oricine să apară drept pozitiv;

5. Mulți pacienți au oscilat înainte și înapoi de la pozitiv la negativ atunci când au fost supuși testelor PCR în zilele umrătoare ; și

6. Chiar și un rezultat pozitiv nu garantează faptul că ”virusul” descoperit este cauza maladiei.

Rezumând, testul PCR nu identifică sau izolează virușii, nu oferă secvențe ARN de agenți patogeni, nu oferă nicio bază de comparație pentru probele prelevate de la pacienți și nu poate să distingă între o probă infectată și alta neinfectată. Acest lucru este uluitor de inutil! Iată un citat din articolul COVID19 PCR Tests are Scientifically Meaningless (Testele PCR pentru COVID-19 sunt sub aspect științific lipsiste de orice sens):

“Testele trebuie evaluate pentru a determina exactitatea acestora — vorbind strict „sensibilitatea” și „specificitatea” lor – — în comparație cu “standardul de aur,” adică cea mai precisă metodă disponibilă. De exemplu, în cazul gravidității testul standardului de aur este însăși graviditatea (…)

Ipoteza 3: Testul de determinare a anticorpilor pentru COVID este precis

Dacă ai înțeles citind ultima secțiune că testul COVID PCR este defectuos și lipsit de sens, fii gata să vezi o și mai mare absurditate cu testul anticorp COVID. Așa cum am arătat în articolul COVID Antibody Tests: Here Comes More Trickery and Fakery (Testele anticorp pentru COVID: Veți vedea și mai multă jonglerie și șmecherie ), există numeroase cauze care arată faptul că testele de depistare a anticorpilor într-adevăr nu funcționează și pot fi interpretate după bunul plac al oricui:

Vechile mostre din sângele nostru conțin anticorpi COVID, prin urmare, dacă un test depistează acești anticorpi, ei ar putea să fie acolo de ani de zile și chiar de decenii. Nu există cale de a constata dacă aceștia au fost dobândiți recent;

2. La fel ca și testul COVID PCR, acestea generează o multitidine de false rezultate positive;

3. Ei testează anticorpii care s-ar putea să nu fie tocmai pentru COVID;

4. De fapt, anticorpii nu dovedesc imunitatea, de vreme ce există oameni care luptă cu boala având foarte puțini anticorpi sau chiar deloc, și invers, există persoane cu un număr ridicat de anticorpi, dar care totuși se îmbolnăvesc; și Prezența anticorpilor poate însemna că tu ești scutit și imun față de viitoarele valuri de COVID, sau viceversa, asta ar putea însemna că ești periculos (bolnav și infectat chiar acum). Totul depinde de interpretare.

Hhmmm … toate aceste ipoteze COVID nu sunt neapărat liniștitoare, nu-i așa?

Ipoteza 4: Numărul de cazuri COVID crește

Cineva care e sceptic față de un punct de vedere de alternativă, pe care îl schițez aici, s-ar putea întreba: Bine, dar dacă acest COVID nu e atât de periculos, de ce totuși numărul de cazuri crește? Răspunsul e simplu: pentru se fac mai multe teste. Cu cât testăm mai mult, cu atât mai multe cazuri vom descoperi, deoarece acest ”virus” (de fapt, secvențe RNA ) este mult mai răspândit decât ni s-a spus și există mult mai mulți oameni asimptomatici decât ni s-a spus (ceea ce arată că nu este atât de periculos). Așa cum am arătat în articolele precedente, într-adevăr nu există probe că oamenii nu au avut această secvență RNA cu ani și decenii înainte de test, prin urmare, rezultatele testelor sunt lipsite de orice sens.

În plus, regula generală spune că oriunde există oameni care încearcă să câștige puterea, acolo va exista și fraudă, iar testarea COVID nu este o excepție. S-a expus că zeci de mii de teste de coronavirus au fost contabilizate de două ori (în Marea Britanie, dar probabil se întâmplă în multe locuri). Acest articol (se dă linkul – n. trad) explică faptul că „discrepanța este explicată în mare parte de practica de a calcula de două ori saliva și probele nazale pentru același individ.” Mai e de menționat și faptul că testele COVID folosesc metoda PCR, așa cum am indicat mai sus în Ipoteza COVID 3, care are multe defecte, inclusiv defectul rezultatelor care oscilează în sus și în jos în funcție de numărul de cicluri (…)

Ipoteza 5: Imagistica termică /Screening-ul pentru COVID este eficient

A lua temperatura oamenilor, îndreptând o armă spre capul lor, este o condiționare flagrantă. Asta trimite un mesaj subliminal că Statul este atotputernic și poate ținti capul tău cu un aparat asemeni unui pistol, iar tu ești neputincios și te supui. La nivel practic, luarea temperaturii oamenilor nu are niciun efect în stoparea răspândirii virusului. Chiar dacă cineva are o temperatură ridicată, ce înseamnă asta? Există o variație naturală a temperaturii corpului uman; fiecare om are o temperatură ușor diferită.

În plus, chiar dacă temperatura este ridicată, asta se poate întâmpla pentru că tocmai făceai exerciții fizice, alergai pentru a prinde un avion, ai avut o discuție neplăcută cu cineva, abia ai încheiat o conversație telefonică stresantă, ai fost nevoit să disciplinezi un copil neascultător etc. Gândiți-vă la toate lucrurile care v-ar putea stresa sau irita, sau ridica tensiunea arterială, ceea ce poate provoca ridicarea temperaturii!

În acest sens măsurarea temperaturii este similară cu testul anticorp; poate arăta un rezultat, însă rezultatul poate fi interpretat în atâtea feluri, încât îl face totalmente absurd din punct de vedere științific (deși acesta are un foarte puternic sens în termenii exercitării unui control).

Ipoteza 6: Oamenii asimptomatici pot răspândi boala

Un anume element al propagandei a lovit dur de tot creierii oamenilor, provocând în continuare mari pagube prin idea că oricine ar putea fi purtător de virus și deci ar putea infecta pe oricare altul. Asta are efectul de a face oamenii neliniștiți, înspăimântați și chiar paranoici în viața lor de zi cu zi. Cu toate acestea, ideea că oamenii asimptomatici pot răspândi boala nu este ceva de care să vă faceți griji.

Acest studiu chinez A study on infectivity of asymptomatic SARS-CoV-2 carriers (Un studiu asupra infecțiozității purtătorilor SARS-CoV-2 asimptomatici), publicat în mai 2020, expune 455 de cazuri de purtători asimptomatici ai SARS-CoV2. Nicunul dintre cei 455 n-a fost infectat!

(…)

Ipoteza 7: Determinarea școlilor să adopte niște măsuri restrictive nebunești va stopa COVID-ul

Printre numeroasele ipoteze COVID care circulă, cele două care urmează se sprijină pe ideea, potrivit căreia o sursă semnificativă a răspândirii COVID ar fi copiii. Nu este avevărat! Cifrele din WorldOMeter demonstrează, copiii între 0-17 ani constituie 0.02-0.06% din totalul deceselor de COVID, ceea ce de fapt este zero. Între timp statistica CDC (Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA) arată că “printre cele 149 082 (99.6%) de cazuri dintre cele când s-a știut vârsta pacientului, 2 572 (1.7%) au vizat copii în virsta de sub 18 ani” , ceea ce de asemenea reprezintă o fracțiune minusculă. Având în vedere toate acestea, de ce oare CDC ar emite aceste îndrumări draconice (descrise mai sus, pe care le puteți găsi în versiune completă la acest link – vezi versiunea engleză – n. trad.) pentru elevii americani, dacă nu pentru a-i condiționa (programa) și a-i dezumaniza?

Ipoteza 8: Este o idee bună pentru guvern să ia copiii de la părinții testați pozitiv de COVID

Răpirea copiilor de către guvern sub pretextul COVID a și început. Acest articol (se dă linkul -n.n.) din 17 iunie 2020 relatează: “Departamentul pentru copii și servicii pentru familie (DCFS) din Los Angeles a recomandat instanței judecătorești să preia copilul din custodia lor fizică după ce părintele este testat pozitiv de COVID-19. Acesta este un părinte nevinovat /a non-offending parent[4]. Judecătorul s-a pronunțat în favoarea DCFS și copilul a fost reținut”.

Să ne gândim la asta un minut. Statul fură copilul de la părinții lui/ei doar pentru că un părinte manifestă un rezultat pozitiv COVID în cadrul unui test (profund defectuos)! Poate cineva să scrie T-I-R-A-N-I-E? Acesta este rezultatul avertismentului sinistru și oxymoronic lansat de către oficialul OMS Michael Ryan în martie, că oamenii vor fi luați din familiile lor într-o manieră ”sigură și demnă”. Ryan susține:

„într-un fel, transmiterea (bolii – n.trad) s-a retras de pe străzi şi s-a îndreptat stre unităţile familiale. ACUM TREBUIE SĂ MERGEM ŞI SĂ VEDEM CE ESTE ÎN FAMILII, CA SĂ identificăm ACEI OAMENI CARE AR PUTEA FI BOLNAVI, SĂ-I STRĂMUTĂM ŞI SĂ-I IZOLĂM ÎNTR-O MANIERĂ SIGURĂ ŞI DEMNĂ”.

Mercola.com relatează că CDC (Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA) recomandă ca nou-născuții să fie separați la naștere de părinții lor pentru testarea COVID. Oare cât de rău trebuie să se ajungă pentru ca oamenii să se trezească la ceea ce se întâmplă?

Ipoteza 9: Distanțarea socială este susținută de dovezi științifice solide

O altă ipoteză COVID lipsită de orice temei este că distanţa socială sau distanţa fizică se bazează pe dovezi ştiinţifice solide. Nu este adevărat. Fie că vorba de 6 picioare, 1,5 metri sau 2 metri, virusul pare să poată sări distanțe diferite în funcție de țara în care se află. În articolul There is no scientific evidence to support the disastrous two-metre rule (Nu există dovezi ştiinţifice care să susţină regula dezastruoasă a celor doi metri) se afirmă următoarele:

“Influenta revistă lancet[5] A FURNIZAT DOVEZI DIN 172 DE CERCETĂRI ÎN SPRIJINUL DISTANŢEI FIZICE DE UN METRU SAU MAI MULT. ASTA POATE PĂREA IMPRESIONANT, ÎNSĂ TOATE CERCETĂRILE AU FOST RETROSPECTIVE Şi suFerĂ de distorsiuni care SUBMINEAZĂ ÎNCREDEREA ÎN CONSTATĂRILE LOR”.

(…)

Desigur, ipoteza, potrivit căreia distanțarea socială funcționează, se sprijină pe presupunerea de bază că ar exista un virus SARS-CoV2 distinct și izolat, care este contagios și este singura cauză a întregii boli – ceea ce nu a fost dovedit.

Ipoteza 10: Purtarea măștii de către oamenii sănătoși se bazează pe o dovadă științifică solidă

Penultima ipoteză pentru astăzi este minunatul subiect al măștilor sau al scutecelor, sau al pelincilor pentru față, așa cum multă lume a început să le spună (Noi le-am poreclit botnițe – n. trad.). Una dintre ipotezele COVID, de care se agață încă multă lume, este că e „respectuos” să porți mască, deoarece măștile protejează persoanele sănătoase de îmbolnăvirea de viruși. Ceea ce în mod evident este fals. Așa cum am arătat în articolul Unmasking the Truth: Studies Show Dehumanizing Masks Weaken You and Don’t Protect You (Demascarea/dezvăluirea adevărului: cercetările arată că măștile dezumanizante te slăbesc și nu te protejează), măștile sunt destinate pentru chirurgi sau pentru oameni care deja sunt bolnavi, iar nu pentru oameni sănătoși. Ele nu permit ca oamenii bolnavi să răspândească boala prin intermediul unor picături respiratorii mari; ele nu am nimic de a face cu protecția oamenilor care sunt sănătoși. De fapt, restricționarea fluxului de oxigen conduce la sub-oxigenare (hipoxie), ceeea ce la rândul său provoacă oboseala, slăbește și reduce imunitatea. Iar odată cu scăderea imunității…omul devine mai suceptibil la boală. Așa cum am susținut anterior, măștile pe care le poartă multă lume – confecționate acasă din pânză – sunt un fel de glumă, dacă cineva chiair crede că asta ar opri virusul care e de dimensiunea unui nanometru (un nanometru = 10–9 metri sau 0,000000001). Așadar, acestea nu vor opri virusul, dar în schimb vor deveni niște focare de microbi care se vor dezvolta în condiții de căldură și umiditate.

(…)

Ipoteza 11: Trăim într-o lume a unor viruși ucigași care nimicesc totul în calea lor

Cea mai mare ipoteză a întregii scamatorii pandemice este că virușii sunt niște asasini care ucid tot ce mișcă și care pot trece de la o specie la alta și sări pe corpuri prin aer pentru a infecta oamenii. În realitate, însă, natura acestui virus a fost înțelească totalmente grești de către știința dominantă, care este alimentată de către Industria Medicală, cea care promovează teoria germenilor (microbilor sau bacteriilor – n. trad.) și mitul contagiozității ca să vă mențină în starea de frică și pentru a sălta astfel cererea pentru produsele lor toxice (medicamentele și vaccinurile Big Pharma de origine petrochimică). Virușii au fost demonizați. Așa cum am arătate în articolele anterioare, de exemplu în Deep Down the Virus Rabbit Hole – Question Everything/ Coborând în vizuina iepurelui – Pune la îndoială orice, virologul Dr. Stefan Lanka a spus adevărul că virușii nu cauzează boală. Lanka a câștigat cu brio la Curtea Supremă a Germaniei în 2017 unde a demonstrat că rujeola nu este cauzată de un virus. (…)

Altfel zis, celulele mor din cauza foamei și a intoxicării (deoarece sunt separate de energie și nutrienți de corpi și din moment ce antibioticele toxice sunt injectate în cultura celulară), iar nu fiindcă au fost infectate de virus. Această exelentă prezentare video, intitulată Viral Misconceptions: The True Nature of Viruses/Prejudecățile legate de viruși: adevărata natură a virușilor merită să fie urmărită. Ea prezintă multe adevăruri uimitoare despre natura virușilor, cum ar fi:

– Virușii sunt creați din interiorul celulelor tale; ei nu provin din afara corpului;

– Ei apar ca urmare a toxicității sistemice, nu deoarce corpul a fost invadat de către un pericol extern;

– Virușii dizolvă materia toxică atunci când țesutul corpului este prea toxic pentru bacteriile vii sau microbi pentru a se hrăni fără a fi otrăvit până la moarte. Fără viruși, corpul uman nu ar putea realiza homeostazia și nu s-ar putea menține în fața toxicității sistemice;

–Virușii sunt foarte specifici. Ei dizolvă țesuturile specifice din corp. Ei fac acest lucru cu ajutorul anticorpilor;

-Cu cât mai mută toxicitate ai în corpul tău, cu atât mai multă activitate virală vei avea;

– Singura transmisie vectorială a unui virus este prin transfuzia de sânge sau prin vaccinuri;

în caz contrar, virușii nu te pot infecta sărind de la un corp la altul;

– Virușii sunt selectivi prin însăși natura lor, fiind produși de către organism pentru un scop anume. Ei nu sunt niște asasini care ucid tot ce le stă în cale;

-Testul RT-PCR (pe scurt, testul PCR) examinează materialul genetic rămas de la virus, nu virusul în sine (vezi ipoteza 2).

Concluzie: E timpul să te întrebi asupra tuturor ipotezelor legate de COVID

Noutatea cea bună este că toate acestea sunt doar ipoteze, nu fapte. La o privire mai atentă vei vedea că întregul discurs oficial despre COVID este o casă de cărți de joc, clădită pe o temelie de nisip. El nu rezistă unei analize temeinice. Aceste cunoștințe sunt garanția faptului că vei rămâne teafăr la minte și liber într-o lume a nebuniei COVID și a spălării pe creier. Răspândește această veste. Dovezile, informarea și cunoștințele vor risipi presupunerile și ignoranța.

*****

Makia Freeman este un editor din media de alternativă / independent de noutăți The Freedom Articles și cercetăor superior la ToolsForFreedom.com . Makia e present pe Steemit și FB .

Traducere și note de subsol – Iurie Roșca

Sursa: https://www.marktaliano.net/busted-11-covid-assumptions-based-on-fear-not-fact-by-makia-freeman-july-2-2020-the-freedom-articles/

[1] https://ro.wikipedia.org/wiki/Reac%C8%9Bie_de_polimerizare_%C3%AEn_lan%C8%9B

[2] Postulatele lui Koch sunt un set de patru criterii formulate de Robert Koch și Friedrich Loeffler în 1884, îmbunătățite și publicate de Koch în 1890. Scopul acestor criterii este acela de a stabili o relație cauzală între un microb și boala pe care o cauzează. Koch a aplicat aceste postulate pentru a determina cauzele antrax-ului și a tuberculozei. Ele au fost generalizate ulterior și la alte boli. (Wikipedia)

[3] RNA-seq (secvențierea ARN, în engleză RNA sequencing), denumită și secvențierea shotgun a unui întreg transcriptom [1], este o tehnologie care utilizează secvențierea de nouă generație pentru a identifica și cuantifica ARN-ul dintr-un genom la un moment dat. [2] (Wikipedia)

[4] Părintele care nu este acuzat de comiterea unei infracțiuni împotriva unui copil – de exemplu, abuzuri fizice sau sexuale.

[5] The Lancet este un hebdomadar medical britanic, una dintre cele mai vechi reviste de specialitate din domeniul medicinei.