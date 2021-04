Conférence du Dr Charles Morgan à l’Académie militaire de West Point : Contrôler à distance le cerveau humain via des vaccins ARNm

Le 13 juin 2018, le Dr Charles Morgan, un expert en neurobiologie de l’Université de Yale, de la DARPA et de la CIA, a donné une conférence devant les étudiants de l’Académie militaire de West Point (USMA). Il a parlé de la capacité de modifier l’ADN à des fins de contrôle de l’esprit. [1] Le Dr Morgan montre et raconte aux étudiants d’élite de l’armée américaine comment les technologies connues sous leurs acronmymes CRISPR (Courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées) et DREADDS (Designer Receptor Exclusively Activated by Designer Drugs) peuvent « concevoir n’importe quoi ».

Le Dr Morgan montre comment DREADDS peut être « infusé » dans l’ADN des êtres humains pour contrôler notre comportement. Ces récepteurs Designer activés exclusivement par des drogues de synthèse peuvent créer de nouvelles cellules. Ils peuvent produire de nouveaux souvenirs et comportements chez leurs sujets humains. Ils peuvent également l’utiliser pour effacer ou même modifier votre mémoire. La technologie CRISPR peut être utilisée pour tuer uniquement certaines races de personnes via l’édition d’ADN.

Le Dr Morgan dit aux étudiants de la Modern War University de West Point que « la technologie appelée CRISPR rend un certain nombre de choses immédiatement disponibles … Vous pouvez concevoir n’importe quoi. Vous pouvez concevoir une chose unique qui n’en tuerait qu’un. Ce que vous faites lorsque vous créez des plasmides et les mettez dans des cellules, cela envoie un signal et indique quelle partie de l’ADN doit se dérouler, se déplier et produire un produit. C’est l’avenir de la médecine. »

Le Dr Morgan demande : « Que pourriez-vous faire avec cette technologie si vous travailliez dans le domaine de la sécurité et du renseignement? » Les cellules « peuvent être conçues pour des activités et des objectifs spécifiques. Elles peuvent être placées stratégiquement. Elles peuvent être contrôlées à distance ». Ainsi, ces contrôleurs de cellules « peuvent avoir des choses activées dans le cerveau des autres ».

En 2011, la technologie semblait commander au niveau cellulaire « la diffusion programmée des informations à la demande ». En 2018, le pouvoir de remplacer par le sang, le cerveau et les cellules les propres souvenirs et choix d’un être humain par la réalité de substitution des contrôleurs dépassait déjà tout conditionnement comportemental imposé par les téléphones portables. Pour le Dr Morgan, les nouvelles capacités mènent à des améliorations de la prestation et de l’exhaustivité. « Pourquoi auriez-vous un système numérique alors que vous pouvez avoir un système ADN? », demande-t-il.

Le Dr Morgan est assez explicite dans son diaporama : « Les cellules peuvent être conçues pour des activités et des objectifs spécifiques. Les cellules peuvent être placées stratégiquement. Elles peuvent être contrôlées à distance. » La nouvelle technologie permet à ses contrôleurs « d’activer les choses dans le cerveau des autres ». Plus loin, le docteur, maintenant titulaire à l’Université de New Haven, imagine comment la combinaison de « systèmes ADN » avec « l’informatique quantique » peut former « une menace vraiment assez étonnante et à la fois mortelle ». Ainsi, les doses d’ARNm de Pfizer et Moderna peuvent atteindre un dernier arrêt dans l’agenda mondial d’un peuple au pouvoir. [2]

L’ADN pourra contrôler votre corps et votre esprit

Le vaccin COVID est un vaccin à ARNm qui est un tout nouveau type qui n’a encore jamais été approuvé, homologué et distribué à grande échelle. Il modifie l’ADN de votre corps et reproduit et contrôle votre corps. C’est extrêmement dangereux à bien des égards. Le Dr Morgan révèle qu’ils peuvent désormais stocker et cacher des images et des films dans l’ADN et des bactéries, il dit également que seulement 1 gramme d’ADN humain peut stocker l’équivalent de 7 milliards de iPADS, pensez-y, juste 1 gramme, c’est absolument étonnant! ! Il dit que les informations et les images peuvent également être stockées dans des bactéries sur le corps humain qui peuvent ensuite être placées dans un plat et lorsque ces mêmes bactéries se reproduisent, leur progéniture sera également codée avec les mêmes informations. Il dit également qu’il est possible de programmer une cellule et de la diriger pour cibler n’importe quelle partie du corps, y compris le cerveau qui peut alors également être reprogrammé et contrôlé à partir d’une force extérieure.

Cela signifie que le vaccin Covid-19 peut contenir toute la technologie que vous entendrez dans cette vidéo. Le niveau de précision de cette technologie est tel que des nanobots miniatures de la taille des particules de poussière peuvent être programmés pour attaquer n’importe quelle partie du corps pour délivrer une charge utile ou un virus directement dans la circulation sanguine, les organes, le cerveau, les yeux, etc. Elle peut également rester en sommeil dans n’importe quelle partie du corps vers laquelle elle a été dirigée et peut y rester sans être détectée jusqu’à ce que le signal électronique approprié soit délivré pour la réactiver.

Comme l’écrit le propriétaire de la chaîne “End Times Watchman” : « Si vous êtes chrétien, vous devez savoir que ces vaccins permettront aux Lucifériens de changer votre ADN et de modifier votre perception de Dieu. En fait, vous serez programmé pour le détester ! La Bible prévient que les nations et les peuples de la terre détesteront le christianisme biblique et persécuteront les chrétiens croyant à la Bible et c’est ainsi que cela va se passer. Ils modifieront la perception de chaque personne qui prend ces vaccins démoniaques modifiant l’ADN. C’est une guerre spirituelle, elle a été annoncée dans la Bible il y a près de 2000 ans et se déroule maintenant sous nos yeux ! Il convient également de mentionner qu’ils peuvent EFFACER des souvenirs et en installer des FAUX. Imaginez simplement si cela est utilisé pour tromper les habitants de la terre en adorant la bête, et bien sûr, CELA LE SERA, car c’est exactement ce pour quoi il a été créé. »

Michael Yeadon, ancien employé de Pfizer et chercheur, ainsi que le médecin allemand Wolfgang Wodard, ont récemment envoyé une pétition à l’Agence européenne des médicaments, demandant à l’EMA d’arrêter les essais cliniques du vaccin COVID-19 de Pfizer. Ils ont dit que le vaccin pourrait bloquer une protéine qui est cruciale dans la formation d’un placenta, et les médecins ont affirmé que cela pourrait « entraîner une infertilité des femmes vaccinées ». Par conséquent, il est possible qu’un autre objectif du vaccin soit d’empêcher la naissance de nouveaux Blancs, un objectif que la Chine, Bill Gates et George Soros tentent d’atteindre.

La Chine veut être la superpuissance CRISPR du monde

Le Dr Charles Morgan raconte les progrès de la Chine continentale dans la manipulation de l’ADN. Il imagine « l’informatique quantique » en combinaison avec une telle manipulation. « C’est donc là que se trouve la course … La fusion des systèmes d’ADN avec l’informatique quantique sera vraiment une menace incroyable et à la fois mortelle. » Le directeur du renseignement national américain, John Ratcliffe, a déclaré que la Chine utilisait l’outil d’édition de gènes CRISPR (Courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées) pour modifier les embryons humains pour créer une nouvelle génération de « super soldats » capable de combattre plus dur, plus longtemps et plus efficacement [3] :

« Ils veulent qu’ils soient les plus grands et ils veulent aussi qu’ils soient les plus forts, c’est pourquoi ils sont engagés dans l’édition de gènes — essayant littéralement de modifier l’ADN pour rendre les soldats, les marins et les aviateurs plus forts et plus puissants. (…) Les renseignements sont clairs : Pékin a l’intention de dominer les États-Unis et le reste de la planète économiquement, militairement et technologiquement. (…) Il n’y a pas de frontières éthiques à la poursuite du pouvoir de Pékin. (…) La Chine représente la plus grande menace pour l’Amérique et le reste du monde libre depuis la Seconde Guerre mondiale. » [4]

La République populaire de Chine (RPC) collecte l’ADN des personnes depuis des années. [5] La Chine envisage d’utiliser ces informations pour créer des armes biologiques conçues pour cibler des groupes ethniques spécifiques (Blancs: États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, Israélites). [6] Ils ont également trouvé des moyens d’obtenir l’ADN des Américains en achetant des entreprises américaines qui ont des profils ADN, en subventionnant l’analyse ADN pour les sociétés d’ascendance, et aussi en piratant toute organisation qui a des profils ADN. Par exemple, en 2015, il a été découvert que la RPC avait piraté Anthem, la deuxième plus grande compagnie d’assurance aux États-Unis. [7]

Il est clair que cette technologie sera utilisée dans les guerres futures et est déjà en cours de développement par la Chine. [8] Vision nocturne, super force, esprits de ruche, contrôle de l’esprit, super mémoire (hypermnésie, hyperthymesie), suppression de mémoire, faux souvenirs, cryptage ADN, animaux et insectes espions secrets …

Rudolf Steiner (1861-1925) – La chute des esprits des ténèbres.

À propos du Dr Charles Morgan

Au cours de 20 ans à l’Université de Yale et à l’Unité d’études neurobiologiques du Centre national du trouble de stress post-traumatique, les recherches neurobiologiques et médico-légales du Dr Morgan l’ont établi comme un expert international du trouble de stress post-traumatique (SSPT), de la mémoire des témoins oculaires et dans la performance humaine dans des conditions de stress élevé. Il est psychiatre légiste et a témoigné en tant qu’expert de la mémoire et du SSPT au Tribunal international des crimes de guerre, à La Haye. Le Dr Morgan est un expert en la matière dans la sélection et l’évaluation des opérations militaires spéciales et des unités de mission spéciales des États-Unis.

Son travail a permis de mieux comprendre la psycho-neurobiologie de la résilience chez les soldats d’élite et a contribué à la mission de formation des programmes spéciaux de l’armée.

Pour son travail dans la communauté des opérations spéciales, le Dr Morgan a reçu le prix de l’armée américaine pour le service patriotique en 2008. En 2010, le Dr Morgan a reçu la médaille et le prix Sir Henry Welcome pour ses recherches sur l’amélioration des performances cognitives sous stress chez le personnel des opérations spéciales. En 2011, le Dr Morgan s’est déployé en Afghanistan à titre de conseiller opérationnel au sein de l’Asymmetric Warfare Group.

À l’heure actuelle, le Dr Morgan enseigne le cours sur la sexualité humaine pour le programme de médecin associé, YSM ainsi que des cours optionnels liés à la médecine légale dans les évaluations de crédibilité et les évaluations indirectes. (Yale School of Medicine)

