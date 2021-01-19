Чудо Крещенской воды подтверждено учеными

Биофизики научными методами подтвердили великое православное чудо, которое происходит ежегодно в праздник Богоявления (Крещения Господня) 19 января – вся вода вдруг меняет свои свойства. И точно указали конкретные часы, в которые стоит запасаться крещенской водой – именно тогда целебные свойства воды особенно сильны…

Российские биофизики объяснили тайну силы чудодественной воды в Иордани.

Биофизики научными методами подтвердили великое православное чудо, которое происходит ежегодно в праздник Богоявления (Крещения Господня) 19 января – вся вода вдруг меняет свои свойства. И точно указали конкретные часы, в которые стоит запасаться крещенской водой – именно тогда целебные свойства воды особенно сильны.

– Всплеск уникальных качеств воды начинается, как правило, в Крещенский сочельник примерно с 17.30 до 23.30 и продолжается в сам праздник Крещения – с 12.30 до 16.00, – рассказал Life News заведующий лабораторией биофизики воды НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. Сысина Станислав Зенин.

– А потом вода в природных водоемах быстро возвращается в свое обычное состояние. Изменения ее качества в праздник Крещения мы наблюдаем и регистрируем в течение многих лет подряд, метод наблюдений отражает структуру воды и утвержден ученым советом Минздрава России.

Это явление происходит ежегодно – без перерывов и пауз.

– В прошлом году один священник написал нам, что, к его удивлению и ужасу, крещенская вода не проявила своих уникальных качеств, – говорит доктор биологических наук Станислав Зенин. – Мы подняли наши данные и увидели, что в високосные года дата всплеска изменения свойств воды смещается. В прошлом году крещенская вода изменила свои свойства на сутки раньше – 17 января.

Считается, что обычай освящения вод в христианской церкви дан самим Иисусом Христом, когда он погрузился в Иордан. Освященная вода в церковной традиции – носитель благодати Божией: она очищает верующих людей от духовных и физических скверн, освящает их, наполняет Божественной благодатью и дарами Духа Святого. Целебные свойства святой воды действительно сходят на нее от Бога, и этот факт подтвердили ученые.