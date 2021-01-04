Что надо делать, чтобы получить спасение. Наставления преподобного Ионы Киевского

Раба Божия Анастасия, спасайся о Господе.

С любовию ко Господу советую тебе: будь тиха, смиренна и молчалива, ибо ты ищешь спасения, а сама сомневаешься и о многом умничаешь, желая проникнуть в тайны Божии своим недальновидным умом. Молись лучше, не испытывай, молись в тайне души Господу, Божией Матери и всем святым.

Молись не устно, молись не поверхностно, но усердно и со слезами, да наставит вас Господь ко спасению, которое ты хочешь достигнуть опасным путем – гордостью и предположением разных путей.

И еще раз предостерегаю тебя: как можно больше молчи, не говори и не кричи, как и что ты намерена сделать, ибо враг на этом уловит душу твою, и ты лишишься добродетели.

Много не испытывай, помни, кто ты и кто Бог, а во всем положись на волю Божию, предавшись Ему, забудь себя с твои умишком.

Я знаю и вижу по обстоятельствам, что Сам Бог и Матерь Его пекутся о тебе и о рабе Феодоре. Не думай много о себе самой, себе бы помочь безсильна, но Господь промышляет о всяком человеке, и, уж если ты не хочешь верить Богу, а надеешься на свои ничтожные силы, помни, что ты в прельщении. Я советую тебе: потерпи, молчи, как будто ты ничего не знаешь, и, если так поведешь себя, Бог скоро утешит тебя. А то ты желаешь, чтобы вдруг тебе спасение пришло. А знаешь ли ты мудрую поговорку: «Хочется в рай, да грехи не пускают»?

Нет, если ты хочешь спасения, терпи и жди, когда придет Жених, мудрые девы дождались, а юродивые нет. А ты что делаешь? Лепечешь всюду языком: «Я хочу спастись», а спасение не идет, но сама не просишь ни у Бога, ни у Матери Его, ни у угодников Божиих, а надеешься на свои вопли; напрасно, сама собою, без помощи Божией, ничего не достигнешь. Спасение твое у Бога, а не у тебя. Рай у Бога, а не у тебя.

Почему я советую тебе: не возвеличивай себя, ибо всяк человек ничто без благодати Божией. Молись Божией Матери, великомученицам Варваре и Екатерине и знай, что Бог избирает Себе на службу благих, добрых, верных и терпеливых, а недостойных исторгает вон и не допускает прийти к Нему.

Итак, раба Божия Анастасия, молись и утешайся в душе тем, что Господь хочет и тебя призвать на службу Божию трудиться о спасении души, а ты все выкинь из головы да молись, кайся со слезами, этим ты приготовишь себя к пути к Богу, и да укрепит тебя Божия Матерь со всеми святыми. Аминь.

Источник: https://3rm.info