Cenzura concertată împotriva conservatorilor: După ce i-a șters contul lui Trump, Twitter a început să îi epureze pe conservatori, care s-au refugiat pe Parler. Această rețea a fost pusă apoi pe butuci de Google, Apple și Amazon

Twitter a șters masiv conturi ale conservatorilor pro-viață, pe motiv că ar desfășura o „activitate dăunătoare”.

În urma asaltului asupra Capitoliului executat de infiltrați la mitingul pro-Trump, Twitter a început să suspende masiv conturi ale conservatorilor americani. Potrivit Life News, diverși utilizatori conservatori ai rețelei Twitter au început să se plângă că, începând de miercuri, conturile lor au pierdut mii de urmăritori. Până vineri seara, numeroase conturi importante (ca număr de urmăritori – n. red.) de Twitter deținute de conservatori au postat spunând că și-au pierdut câteva mii de urmăritori.

„Este evident că Twitter elimină conturi ale conservatorilor,” a postat Matt Walsh, autor la Daily Wire. „De aceea scade numărul utilizatorilor. Aceasta este cea mai amplă acțiune de epurare la care am fost vreodată martori, și nu va fi ultima.”

„Nu sunt sigur dacă acest lucru se întâmplă din cauza ștergerii în masă a conturilor conservatorilor de către Twitter, din cauză că aceștia părăsesc platforma voluntar ca formă de protest la interzicerea lui Trump, sau din cauza unei combinații a celor două, dar conturi cu foarte mulți urmăritori suferă scăderi drastice ale numărului acestora,” a scris sâmbătă dimineața pe Twitter jurnalistul Glenn Greenwald.

Greenwald a scos în evidență statistici ale rețelei Twitter pentru următoarele conturi: the Daily Caller, the Federalist, Tucker Carlson și Mollie Hemingway. Statisticile citate de el arată că the Daily Caller avea vineri cu 6.000 mai puțini urmăritori, iar sâmbătă, cu aproape 29.000.

Un purtător de cuvânt al platformei Twitter a declarat vineri pentru the Daily Caller News Foundation (DCNF) că Twitter suspendă conturi „conform cu politica noastră privind Activitatea Dăunătoare Coordonată.”

„Am spus explicit că vom lua măsuri ferme împotriva comportamentelor cu potențial de a provoca rău în afara mediului online și, dat fiind potențialul reînnoit de violență din jurul acestui tip de comportament pentru următoarele zile, vom suspenda permanent conturile care sunt dedicate exclusiv distribuirii de conținut QAnon,” a transmis Twitter pentru DCNF.

Twitter a refuzat să comenteze legat de numărul conturilor suspendate.

Platforma l-a blocat temporar pe Trump miercuri, iar vineri seara a suspendat permanent contul președintelui „RealDonaldTrump”.

„După o revizuire atentă a ultimelor tweet-uri de pe contul @realDonaldTrump și a contextului din jurul lor, am suspendat permanent contul, din cauza riscului continuării incitării la violență,” a transmis Twitter, potrivit CNN. „În contextul teribilelor evenimente de săptămâna aceasta, miercuri am avertizat că o continuare a încălcării Regulilor Twitter ar putea rezulta exact în acest tip de măsuri”.

După faptă, și răsplată

Deja, acțiunile Twitter au scăzut luni cu 12%, după ce platforma de socializare și-a permis să îl cenzureze pe președintele SUA în exercițiu, Donald Trump, precum și o serie întreagă de personalități din rândul conservatorilor, potrivit The Epoch Times.

Conservatorii s-au reorientat către Parler, care a fost apoi victima unui boicot din partea Google-Apple-Amazon.

După această epurare declanșată de Twitter, fanii lui Donald Trump au migrat către rețeaua Parler, al cărei specific era libertatea de exprimare și completa lipsă a cenzurii. Din acest motiv, giganții Big Tech au declanșat represalii împotriva rețelei Parler, culminând cu închiderea acesteia. Mai întâi, Google a anunțat că o scoate din magazinul de aplicații Google Play, forțând utilizatorii deja existenți să nu se poată conecta decât din browserul de Internet. Apoi, Amazon a dat lovitura de grație rețelei Parler, suspendând găzduirea acesteia în cloud, astfel că începând de luni aceasta nu mai poate fi accesată.

Milioane de conservatori pro-viață s-au alăturat rețelei de socializare Parler, considerate a fi o alternativă la Twitter, după ce s-au confruntat cu cenzura și blocarea vizibilității pe Twitter, informează Life News. După ce Twitter l-a interzis vineri pe președintele Donald Trump pe platforma sa de social media, conservatorii pro-viață s-au regrupat în massă pe Parler, deschizând sute de mii de conturi noi.

La scurtă vreme, gigantul social media „liberal” Google a șters aplicația Parler din Magazinul Google Play, făcând imposibilă folosirea aplicației Parler de către utilizatorii de telefoane cu Android și forțându-i pe aceștia să nu mai poată intra pe Parler decât din browser-ul de Internet.

Google a luat această decizie pretinzând că toleranța rețelei Parler față de libertatea cuvântului și necenzurarea conținutului ar pune-o cumva în poziția prezumtivă de a încuraja violența.

„Pentru a proteja siguranța utilizatorilor magazinului de aplicații Google Play, politicile noastre pe termen lung impun ca aplicațiile care afișează conținut generat de utilizatori să aibă politici de moderare și mecanisme care să înlăture conținutul intolerabil precum postările care incită la violență”, a afirmat Google într-un comunicat.

„Toți dezvoltatorii magazinului Google Play sunt de acord cu acești termeni și noi am notificat aplicația Parler despre această politică clară în lunile din urmă. Suntem la curent cu perpetuarea în aplicația Parler a postărilor care încearcă să incite la violența în desfășurare în SUA. Recunoaștem că poate exista o dezbatere rezonabilă despre politicile de conținut și că poate fi dificil pentru aplicații să elimine imediat tot conținutul vătămător, dar pentru ca noi să distribuim o aplicație prin Google Play solicităm ca aceasta să implementeze o moderare riguroasă a conținutului intolerant”, se mai arată în comunicatul Google.

„Pe fondul acestei amenințări presante de acum, suspendăm afișarea aplicației în Magazinul Play până când își rezolvă aceste probleme”, a conchis Google.

Parler a transmis pentru The Epoch Times că Google nu le-a trimis nici un avertisment că urmează să șteargă aplicația.

„Google nu ne-a trimis niciun avertisment,” a afirmat Parler. „Justificarea pentru ștergere au fost capturile de ecran distribuite pe Twitter (în mod ironic, permise de Twitter și ignorate de Apple și Google) cu conținut care a fost interzis pe Parler pe motiv că încalcă termenii și condițiile noastre. Acesta nu este un atac la adresa Parler. Acesta este un atac la adresa libertăților civile fundamentale și a dreptului la liberă exprimare.

Și Apple a amenințat să șteargă aplicația Parler, dându-i platformei la dispoziție 24 de ore ca să se supună unor cerințe oneroase de cenzură. Potrivit tribuna.us, Apple a declarat într-un comunicat de presă, în 9 ianuarie, că este de părere că Parler „nu a luat măsuri adecvate pentru a soluționa” proliferarea „de amenințări cu violența și activități ilegale”.

„Am suspendat Parler din App Store până când vor rezolva aceste probleme”, se menționa în declarație.

CEO-ul John Matze a scris într-o declarație: „Aparent oricine cumpără un telefon Apple este un utilizator. Aparent [sic], ei știu ce e mai bine pentru tine spunându-ți ce aplicații poți sau nu poți să utilizezi.”

Aparent, ei cred că Parler este responsabil pentru TOT conținutul generat de utilizatori pe Parler. Astfel, după aceeași logică, Apple trebuie să fie responsabil pentru TOATE acțiunile întreprinse cu ajutorul telefoanelor lor. Fiecare bombă pusă în vreo mașină, fiecare conversație telefonică ilegală, fiecare infracțiune comisă de pe un iPhone revine în responsabilitatea Apple… Standarde care nu se aplică pe Twitter, Facebook sau chiar Apple se aplică pe Parler,” a adăugat el.

Într-o postare făcută chiar pe Parler, el a adăugat: „Nu vom ceda presiunii puse de niște actori anticoncurențiali! Mereu am avut reguli împotriva violenței și a activității ilegale. Dar nu vom ceda în fața unor companii motivate politic și în fața acelor dictatori care urăsc libera exprimare!”

Serverele rețelei Parler au fost blocate luni de Amazon, ceea ce a dus la dispariția site-ului de socializare

În mod similar, Amazon a informat Parler că îi vor opri serverele la miezul nopții, în 10 ianuarie, sub pretextul că platforma ar avea o abordare permisivă în ceea ce privește conținutul violent postat de utilizatorii săi, informează Tribuna.us

Într-adevăr, rețeaua Parler a devenit imposibil de accesat luni, 11 ianuarie 2021, chiar și de către cei care se conectau la ea direct din browserul de Internet.

„Parler este căzut! Matze, șeful Parler spune că NIMENI nu vrea să le găzduiască website-ul în Statele Staliniste ale Americii! NE ÎNTÂLNIM pe MeWe!”, a scris, luni, avocatul Iulian Urban pe facebook.

Cu toate acestea, după ce se va judeca cu giganții Big Tech, Parler se va reorienta către alți furnizori pentru găzduirea serverelor sale și a anunțat că va lansa, pe lângă aplicația de telefon, o versiune web-based care să fie accesibilă direct din browser.

O altă poziție este cea enunțată duminică seara de reprezentanta de politici a platformei Parler în emisiunea „Tucker Carlson Tonight”. Jurnalistul a avut-o ca invitată prin videoconferință la Fox News pe Amy Peikoff, responsabila cu politicile platformei Parler. Ea a subliniat că deși materiale care incită la ură sau violență pot fi găsite peste tot pe Internet, doar site-ul Parler.com este amenințat cu dispariția, ceea ce ridică semne de întrebare legate de represiunea politică.

„Chiar așa este, deoarece cred că avem reputația de a fi platforma conservatoare, cu toate că suntem non-partizani, dar toată lumea ne vede astfel. Iar noi vedem aceste demersuri ca pe o marginalizare politică.

Alt aspect este că noi concurăm cu alte platforme care au decis că vor să-și supravegheze utilizatorii 24 de ore din 24, 7 zile din 7, fără vreo suspiciune anume.

Pe de-o parte, oamenilor nu le place să trăiască într-o lume a romanului 1984 de Orwell, iar pe de altă parte multă lume pare să vrea să pună presiune pe social media să facă eforturi în a „modera” – cum spun ei – conținutul de pe platforme. Dar aceasta ar necesita o monitorizare continuă și noi nu credem că aceasta este în concordanță cu principiile Americii”, a explicat pentru Fox News responsabila cu politicile platformei Parler.

Donald Trump ar fi optat pentru Gab, dar nu a mai scris nimic de 3 zile

Deși Donald Trump avea cont de Parler și chiar au existat zvonuri că își va concepe propria rețea de socializare, și rețeaua liberă Gab a transmis un comunicat prin care informa că este în discuții cu echipa lui Trump și că președintele are deja rezervat un cont de socializare cu mii de urmăritori pe această platformă. De asemenea, Gab TV a încărcat mesajul video prin care Trump îndemna la pace. Această filmare fusese ștersă de Facebook, Twitter și YouTube, care au acreditat astfel ideea că Donald Trump a susținut violențele de la Capitoliu, bazându-se doar pe mesajul lui în care își chema susținătorii să se adune la mitingul de pe 6 ianuarie și ignorând complet apelurile sale ulterioare, atât din timpul demonstrației, cât și de după consumarea acesteia.