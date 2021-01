CEDO împotriva României: O extindere impermisibilă a autorității Curții în favoarea transgenderismului. Disforia sexuală nu este un drept al omului. Guvernul trebuie să facă recurs la Marea Cameră a CEDO

Toată România a aflat că pe 19 ianuarie CEDO, unde influența lui George Soros este deosebit de pronunțată, a emis o decizie împotriva României. A impus daune deoarece tribunalele din România au refuzat, în mod corect, să impună autorităților să emită documente de identitate noi la două persoane transgender, analizează avocatul româno-american Peter Costea.

Tribunalele României au emis decizii corecte și pentru asta merită aprecieri. Au respins acțiunile celor două persoane deoarece nici una nu își schimbase sexul biologic prin proceduri chirurgicale. Ambele persoane sufereau de disforie sexuală, identificându-se, la nivel emoțional și subiectiv, ca aparținând sexului opus decât cel biologic.

CEDO a decis că tribunalele române au gafat, aplicând două (2) principii pentru a le invalida deciziile: (1) Articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului care prevede respect pentru viața privată și viața de familie; și (2) „sexual autonomy / autonomia sexuală”.

Argumentația CEDO este eronată și implică principii care trebuie să îngrijoreze nu doar persoanele conservatoare și tradiționale, dar și cetățenii de rând pentru care valorile sunt irelevante.

În primul rând, CEDO impune noțiunea de „drept la respect pentru integritatea fizică / right to respect for physical integrity”. Este greu de acceptat că mutilarea organelor sexuale constituie un afront la „integritatea fizică” a ființei umane. Disforia sexuala este doar una din multe alte disforii. Nu cunosc niciun alt caz, decât în zona sexualității, în care un tribunal ar fi constrâns autoritățile să permită unei persoane să-și amputeze picioarele pentru că ea preferă să se mute din loc în loc într-un scaun electric și fără picioare.

Ori o persoana care își dorește picioare de lemn în loc de picioare de oase. Ori renumitul caz din Olanda unde o persoană de 75 de ani a cerut un certificat nou de naștere care să-i reflecte vârsta aleasă de el de doar 55 de ani.

Societatea a reacționat ferm împotriva acestor disforii, dar revoluția sexuală ne impune să reacționăm invers când este vorba de mutilarea intenționată a sexului biologic.

Un al doilea principiu emis de CEDO este cel al „identității de gen / gender identity”. Conceptul acesta este în întregime nou. Acum 50 ori chiar 25 de ani nici nu se imprimase acest nou concept. Dar iată că acum este plasat ca „principiu” central, nu doar teorie, într-un caz legal.

Problema cu acest concept este imediat evidentă: putem spune că există „zeci / sute” de identități de gen.

Odată ce se acceptă acest argument, cutia Pandorei se deschide și forțăm statul să reemită documente de identitate la mii, zeci de mii, sute de mii de persoane? Și nu doar odată, ci ori de câte ori persoanele suferinde de disforie sexuala își „cer drepturile”. Și nu doar ele, ci toate persoanele care suferă de multiple disforii, una mai bizară ca alta.

Principiul cel mai grav invocat de CEDO, însă, este cel al autonomiei sexuale / sexual autonomy: fac ce vreau cu trupul meu, inclusiv cu organele reproductive. Căci, în final, despre acest lucru e vorba: organele reproductive.

Că CEDO a dat o decizie eronata e una. Dar raționamentul prin care a justificat decizia, care acum a devenit precedent, este și mai grav și mai îngrijorător.

Tribuna.US

UPDATE: Comunicat de presă:

TIMIȘOARA, ianuarie 20, 2021 Alianța Renașterea Națională dezaprobă decizia dată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pe 19 ianuarie. ARN consideră că tribunalele României au decis corect când, în urmă cu câțiva ani, au refuzat să impună autorităților guvernamentale obligația de a emite documente de identitate noi unor persoane transgender. Disforia sexuală nu este un drept al omului, iar Convenția Europeană a Drepturilor Omului nu recunoaște un astfel de drept. ARN de asemenea dezagreează cu justificarea enunțată de CEDO pentru a anula deciziile tribunalelor românești. Un presupus drept la noi documente de identitate care să reflecte sexul preferat al ființei umane nu poate fi compatibil cu Articolul 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, așa cum a afirmat CEDO. Dreptul la integritatea personală și viața privată ori de familie nu justifică elevarea disforiei sexuale la rang de drept al omului. Cu prilejul emiterii deciziilor CEDO, dl Petre Costea, Președintele ARN, a comentat: „Oricare cetățean de bună credință trebuie să fie preocupat când o instituție supra-statală caută să impună non-valori asupra unei națiuni suverane, mai ales când ele contravin valorilor tradiționale și religioase ale acelei națiuni. Ca persoane profund religioase cu rădăcini adânc înfipte în tradiția creștină, românii nu pot fi de acord cu aceste decizii.” ARN își exprimă nădejdea că Guvernul României nu va capitula în fața deciziilor CEDO din 19 ianuarie și va face recurs la Marea Cameră a CEDO Sursa: https://www.activenews.ro

