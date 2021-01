Cartile de joc si jocurile de noroc se considera păcat?

Jocurile de noroc pot fi definite ca:”a risca bani pe ceva ce este la intimplare, in incercarea de a-i inmulti”In copilarie multi dintre noi ne-am lasat tentati de jocurile virstei:pe un ramaşag,(cum ar spune batrinii)…pe un suc,dulciuri sau alte maruntisuri.Acum fiind mai maturi ne dam seama ca de la astfel de glume se porneste totul,se alimenteaza orgoliul si mindria de a iesi invingatori.

Mai tirziu toate acestea se pot transforma in lupta acerba pentru putere si cistig urit,dind la o parte voia Tatalui Ceresc „Facase voia Ta…” care ne poarta tuturor de grija chiar daca unii din noi nu dispunem de posibilitati financiare deosebite.Deaceea cei ce jooaca carti,pariuri sportive,jocuri de noroc arata nemultumire si razvratire fata de Dumnezeu.Cei dominati de ele au uitat sau poate nici nu au stiut de cuvintele Imparatuluui Solomon:”Bogatia adunata in graba se imputineaza,numai cel ce o aduna pe incetul o inmulteste” Jocurile de noroc sunt o risipa de bani si de timp,ele sunt asemenea meselor copioase si scumpe care nu sunt necesare,sau achizitionarea unui obiect inutil.In Sfinta Scriptura nu se mentioneaza despre jocurile de noroc,dar se mentioneaza termenul „Şansa”.Un exemplu in acest fel este tragerea la sorti folosita in Levetic pentru a alege intre ţapul de jertfa si ţapul ispasitor.Iosua la fel a tras la sorti pentru a stabili impartirea pamintului intre semintii.Apostolii au tras la sorti pentru a vedea cine ramine in locul lui Iuda.Cartea Pilde(16-33) afirma:”Se arunca sortii in poala hainei,dar hotarirea toata vine de la Domnul”.Nicaieri in Scriptura „sansa” sau „norocul” nu sunt folosite pentru distractie,sau o practica acceptabila pentru cel care-l urmeaza pe Dumnezeu.Ceea ce tine de cartile de joc,chiar daca nu sunt jucate pe bani este o pierdere de timp,la fel cum pierdem timpul si cu alte lucruri inutile si nefolositoare.Mai mult de cit atit,structura cartilor de joc este cunoscuta de toata lumea:un rege,o regina,un circ,10,9 si asa mai departe pina la 6,o scara ierarhica de sus in jos iar in virful piramidei avem un Joker(„printul acestei lumi”)-diavolul. Deci jocul de carti nu este doar un simplu joc de entuziasm.Acesta este un model al conducerii „printului aceste lumi” asupra subiectelor sale libere si involuntare.Asa numitele „Carti de joc” care din pacate se gasesc in mai multe case, si multi ni-ci nu-si dau seama ca atunci cind joaca carti i-si bat joc de semnul Sfintei Cruci care e reprezentat pe ele,la fel ca alte obiecte respectate de crestini:suliţa,burete,cuie…adica tot ce au fost instrumente de suferinta a Mintuitorului Hristos.Astfel multi din ignoranta i-si permit sa-l blastfeme pe Domnul.Anticipind pericolul reprezentat de astfel de preocupari,Biserica si-a exprimat transant pozitia prin canonul 50 de la Sinodul al 6-lea Ecumenic care spune:”Nici un mirean sau cleric sa nu joace cu zaruri sau carti de noroc,si oricine va face aceasta de va fi cleric sa se cateriseasca,iar de va fi mirean sa se afuriseasca.”

Pr.Valeriu Balan

Sursa: https://csf.md

