БОЛЬ ЗЕМЛИ… Природные катаклизмы с 1 по 4 февраля 2021г. (ВИДЕО)

Потоки лавы вулкана Килауэа на Гавайях – Сильный зимний шторм посеял хаос на северо-востоке и центре США. Отменены авиарейсы. – Штат Нью-Йорк переживает сильнейшие за десятки лет морозы и снегопад. Преостановлена вакцинация – Небольшой торнадо в Индонезии – Второй раз за месяц рой землетрясений под вулканом Кумбре-Вьеха на о.Ла-Пальма, Канарские острова в Испании – Многочисленные разломы грунта после крупного оползня привели к эвакуации жителей в Колония-Трес-де-Октубре, Тихуана, Мексика – Месячная норма осадков за 8 часов выпала в Измире, Турция – Наводнение на северо-востоке Греции. Есть жертвы. Ведутся спасательные работы – Штормовой фронт в пустыне СА – Наводнение в Ландах, Франция…

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Источник: https://3rm.info

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