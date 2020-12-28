БЕЗУМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО… 50 видов половой идентификации

Еще недавно Ирина Бергсет рассказывала о близящемся процессе легализации 30 видов брака, это казалось фантастикой, а многим – и вовсе бредом.

И вот теперь мы узнаем, что после консультаций и взаимной работы с ЛГБТ, Фейсбук предлагает новые возможности – выбрать один из 50 видов гендерной идентичности. Ранее у пользователей социальной сети мог был лишь очевидный выбор – мужчина или женщина. Теперь же любой владелец аккаунта может поменять эту строчку в своём профиле.

Как и раньше, «классические» возможности гендерной самоидентификации присутствуют в списке, однако к нему прибавились варианты «транссексуал», «цисгендер» и многие другие. Эта информация была подтверждена на официальной странице Facebook.

«Когда ты приходишь на Facebook, чтобы общаться и налаживать контакты с людьми или сообществами, которые тебе не безразличны, ты хочешь чувствовать себя комфортно, оставаясь самим собой. Важной частью процесса общения является самоидентификация, в том числе по половым признакам, особенно когда она выходит за рамки альтернативы «мужчина/женщина», – говорится в заявлении интернет-гиганта.

По словам одного из сотрудников Facebook Бриэля Харрисона, который идентифицирует себя как транссексуала, нововведения станут важной вехой для пользователей, которые раньше чувствовали себя бесправными из-за невозможности выбрать тот пол, который, по их мнению, лучше отражает их сущность.

«Существует огромное число людей, для кого это останется незаметным, но для кого-то – это настоящий прорыв», – отметил Харрисон.

Источник: https://3rm.info