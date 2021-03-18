БЕЗУМИЕ И САТАНИЗМ… В Дании детям в возрасте 10-12 лет могут разрешить смену пола

Совет по этике Дании рекомендовал властям королевства предоставить 10-12 летним детям возможность сменить пол. Об этом пишет издание Berlingske. Отмечается, что уже в этом возрасте несовершеннолетние могут с сталкиваться со стрессом из-за несовпадения между своей гендерной идентичностью и полом, приписанным при рождении.

„Оно (решение) основано на знаниях, которые у нас есть сегодня, но важно продолжать собирать данные. Но это не спонтанное безосновательное решение. Мы проконсультировались с множеством экспертов, которые в целом согласны, что именно этот возраст оптимален”, – заявила глава Датского этического комитета Анна-Мария Аксе Гердес.

Инициатива была поддержана правящей социал-демократической партией. Соответствующий законопроект может быть одобрен большинством в парламенте в ближайшее время.

Источник: https://3rm.info

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