Бельгийские врачи призывают остановить вакцинацию и отменить масочный режим

Бельгийские врачи опубликовали открытое письмо, адресованное не только согражданам, но и всему мировому сообществу. В нем они призывают остановить вакцинацию, отменить масочный режим и снять локдаун — потому что все эти меры делают только хуже. Документ уже подписали более 500 врачей, почти две тысячи медицинских сотрудников и около восемнадцати тысяч бельгийцев. Общественная служба новостей приводит выдержки из открытого письма европейских специалистов.

Концепция здоровья

В своем обращении бельгийские медики приводят определение здоровья, принятое ВОЗ в 1948 году: «Здоровье — это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или других физических нарушений».

По мнению авторов письма, глобальные меры, принятые для борьбы с COVID-19, нарушают это представление о здоровье. Ограничения в виде обязательного ношения маски, социального дистанцирования и изоляции, а также принудительный карантин для некоторых групп неизменно влияют на эмоциональное и социальное благополучие, а значит — отнимают то самое здоровье, за которое и идет борьба.

Врачи соглашаются, что в начале пандемии принимаемые меры были понятны, ведь ВОЗ предсказывала пандемию, которая унесет жизни 3,4% населения. Говорилось об очень заразном вирусе, от которого не было лечения или вакцины, что могло оказать беспрецедентное давление на отделения интенсивной терапии больниц.

Но сейчас специалисты ссылаются на новые объективные факты, которые открыли иную реальность — течение COVID-19 проходит в рамках нормальной волны инфекций, похожей на сезон гриппа. «Каждый год мы видим смесь вирусов респираторных заболеваний, следующих в таком порядке: сначала риновирусы, затем вирусы гриппа A и B, а затем коронавирусы. Сегодня нет ничего, что отличалось бы от этой картины», — говорится в открытом письме.

Смертность также оказалась во много раз ниже ожидаемой и близка к смертности от обычного сезонного гриппа (0,2%). Врачи подчеркивают, что есть разница между смертью от «короны» и смертью «с короной»: подавляющее большинство умерших пациентов были в возрасте 80 лет и старше, а 70% умерших в возрасте до 70 лет страдали основным заболеванием, таким как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, хроническое заболевание легких или ожирение. «Это не вирус-убийца, а заболевание, которое хорошо поддается лечению», — заключают специалисты.

Критика существующих методов

Бельгийские врачи в открытом письме в той или иной степени раскритиковали все продвигаемые методы защиты от коронавируса.

Так, по их словам, использование неспецифического теста ПЦР, показало много ложноположительных результатов и, как результат, экспоненциальный рост числа заболевших. Бельгийские специалисты указывают, что положительный результат теста не всегда означает, что этот человек действительно клинически инфицирован, болен или вот-вот заболеет.

Локдауны не привели к снижению уровня смертности, говорят врачи. В странах со строгой политикой изоляции и в странах, которые не вводили ограничений, аналогичные кривые заражения. «Если мы посмотрим на дату введения локдаунов, мы увидим, что блокировки были установлены после того, как пик уже прошел, и количество случаев уменьшилось. Следовательно, падение не было результатом принятых мер», — утверждают они.

Использование масок врачи тоже относят скорее к усугубляющим ситуацию факторам. «Мы ежедневно видим пациентов, которые жалуются на головные боли, проблемы с носовыми пазухами, респираторные проблемы и гипервентиляцию из-за ношения масок», — отмечают врачи. Кроме того, они утверждают, что накопление СО2 в организме отрицательно влияет на наш иммунитет. Некоторые эксперты даже предупреждают об усилении передачи вируса в случае ненадлежащего использования масок.

Бельгийские врачи не ставят и на вакцину. Обзорные исследования вакцинации против гриппа показывают, что за 10 лет только трижды удалось разработать вакцину с эффективностью более 50%. Вакцинацию пожилых людей они считают и вовсе неэффективной.

Больше всего смущает врачей непроверенная вакцина, которая вводится в экстренном порядке. «Мы не хотим использовать наших пациентов в качестве подопытных кроликов. В глобальном масштабе ожидается 700 000 случаев осложнений или смерти в результате вакцинации», — отмечают они.

Формирование иммунитета

Бельгийские специалисты активно вступились за встроенный в нас механизм защиты. В письме они напоминают, что иммунная система человека состоит из двух частей: врожденной, неспецифической иммунной системы и адаптивной иммунной системы. Недавние исследования показывают, что они обе сильно взаимосвязаны. «Похоже, что у большинства людей уже есть врожденный или общий иммунитет, например, к гриппу и другим вирусам», — утверждают врачи.

Исследование, опубликованное в журнале Cell, показывает, что большинство людей нейтрализуют коронавирус с помощью слизистых оболочек и клеточного иммунитета, при этом симптомы практически отсутствуют. У большинства есть врожденный или перекрестный иммунитет, поскольку они уже контактировали с другими вариантами того же вируса. При этом большинство людей с положительным результатом теста ПЦР не имеют жалоб, так как их иммунная система достаточно сильна.

Укрепление естественного иммунитета — гораздо более логичный подход, утверждают врачи. А профилактика — важный, недостаточно освещенный аспект. В нее входит здоровое полноценное питание, упражнения на свежем воздухе без маски, снижение стресса и поддержание эмоциональных и социальных контактов.

На обсуждение угрозы второй волны в Бельгии местные специалисты смотрят скептически. Согласно отчета Sciensano от 3 сентября, хотя с середины июля произошло увеличение числа инфекций, в то же время не было увеличения количества госпитализаций или смертей. Следовательно, это не вторая волна «короны», а так называемая «химия случая» из-за увеличения количества тестов, считают врачи.

Последствия

А вот последствия всех предпринятых мер оцениваются специалистами негативно. По их словам, социальная изоляция и экономический ущерб привели к росту депрессии, тревожности, самоубийств, насилия в семье и жестокого обращения с детьми.

Меры по изоляции также привели к отсутствию физической активности у многих пожилых людей из-за того, что их заставляли оставаться в помещении. Страх, постоянный стресс и одиночество, вызванные социальным дистанцированием, также оказали отрицательное влияние на психологическое и общее здоровье.

«Если мы примем во внимание этот побочный ущерб, то нынешняя политика окажется явно непропорциональной», — утверждают врачи и требуют немедленного прекращения действия всех принятых мер.

Врачи также отметили, что COVID-19 подается в СМИ крайне агрессивно. Часто упоминается «война» с «невидимым противником», которого нужно «победить», используются такие фразы, как «герои на передовой» и «жертвы «короны». Это еще больше усиливает страх и формирует идею, что мы имеем дело с «вирусом-убийцей» в масштабах всей планеты, говорится в письме.

Также врачи отмечают, что принятые в настоящее время меры вмешиваются в права частной и семейной жизни, свободы мысли, совести и религии, свободы выражения мнений и свободы собраний и ассоциаций, права на образование и т. д., и поэтому должны соответствовать основным правам, защищенным Европейской конвенцией по правам человека. И нет никаких причин идти в это вопросе на компромисс. «Чрезвычайной ситуации нет», — заключают врачи.

Источник: https://www.osnmedia.ru