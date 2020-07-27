„АЗЕРБАЙДЖАН НИКОГДА НЕ ВОЕВАЛ ОДИН НА ОДИН!”

Экс-начальник ГУНБ РА, чрезвычайный и полномочный посол Давид ШАХНАЗАРЯН заявил в интервью „ГА”: „Призыв вице-президента Мехрибан Алиевой к азербайджанцам всего мира действовать сообща против армян на территории третьих стран – это новый вид азербайджанской агрессии”

Руководству 23-й дивизии азербайджанцы заплатили мешками долларов…

– Странно было слышать из уст Ильхама Алиева о том, что воевать надо один на один, ведь еще с прошлого века азербайджанская армия воевала с опорой на наемников. Я лично встречалась в специзоляторе Степанакерта с летчиками-наемниками Беляченко и Чистяковым, они бомбили гражданские объекты и были сбиты силами ПВО Карабаха…

– Азербайджан использовал наемных летчиков из России и Украины, чтобы они на азербайджанских самолетах бомбили гражданские объекты в Карабахе. В результате одной армянской спецоперации один из таких летчиков, вылетев 20 января 1993 г. с находящейся в Далляре военной азербайджанской авиабазы на боевое задание, приземлился в Армении, перегнав нам, таким образом, азербайджанский истребитель МиГ-25 RB. Разумеется, не следует ставить этого летчика в один ряд с теми, с кем вы виделись в специзоляторе. Что касается заявления Алиева о том, чтобы воевать один на один, то, откровенно говоря, я ждал, что из Армении последует адекватный ответ на государственном уровне. Но, как и в случае с заявлением от 26 июня, когда власть промолчала, а потому Алиеву ответил третий президент, сегодня вынужден ответить я. Алиев позволил себе заявление, которое подразумевало, что Азербайджан, якобы, был один, а у Армении были сильные партнеры, тогда как в реальности дело обстояло с точностью до наоборот.

С конца 1988 г., когда уже родилось Карабахское Движение, и было принято законное решение парламента НКАО, еще при довольно сильном Советском Союзе Азербайджан предпринял полную блокаду Армении и Нагорного Карабаха. С самого начала Движения все Политбюро, вся советская верхушка была на стороне Азербайджана. 18 сентября 1988 г. в Карабахе ввели комендантский час, в ноябре комендантский час ввели и в Армении. Советские войска были в Ереване, имели место стычки с гражданским населением. Когда стало понятно, что в формате СССР вопрос присоединения Карабаха к Армении решить невозможно, на первый план вышла идея независимости. Советское руководство и советская армия были на стороне Азербайджана. В 1991 г. Советской армией были атакованы и разрушены села Геташен и Мартунашен, насильственно переселены жители 24 сел из Гадрутского, Шушинского, Шаумяновского районов. Азербайджанские военные совместно с подразделениями Советской армии произвели в ряде районов полную этническую чистку. Хочу напомнить о том, как в степанакертском аэропорту был обстрелян пассажирский самолет ЯК-40, стреляли Градом из Агдама…

– На борту того самолета был журналист „Голоса” Эрнест Багирянц, он погиб…

– До мая 1992 г. Карабах был в полной блокаде, а летом, когда уже существовала сухопутная связь с Арменией, началось масштабное наступление противника, точнее, 23-й российской дивизии, которая дислоцировалась в Гяндже. Верхушка дивизии была полностью коррумпирована, позже в самом Азербайджане говорили о том, что руководству дивизии азербайджанцы заплатили мешками долларов. 52% территории бывшей НКАО было оккупировано 23-й дивизией. Как только дивизия ушла и позиции заняли азербайджанцы, армия обороны НК село за селом освободила все занятые 23-й дивизией территории. В самом начале конфликта Азербайджан воевал с опорой на советские вооруженные силы, а после развала СССР получил в 5, 5 раз больше вооружений, чем Армения.

В 1992 г. в составе азербайджанской армии появились отряды Басаева

– А потом настал черед афганских моджахедов?

– Это было позже. В 1992 г. в составе азербайджанской армии появились отряды чеченских боевиков во главе с Шамилем Басаевым. Когда Басаев со своими боевиками ушел из Карабаха, то выступил с заявлением о том, что карабахцы – самые сильные воины, и что азербайджанцам с ними не справиться. А уже в 1993-94 гг. азербайджанская армия наняла большое количество афганских моджахедов, которые сражались в ее составе с декабря 1993 г. по апрель 1994 г. Это был период широкомасштабных наступательных действий азербайджанской армии, который завершился полным провалом. Афганские наемники получали по 1600 долларов в месяц – по тем временам это были большие деньги. Моджахеды покинули азербайджанскую армию после того, как армянская армия вынудила ее к перемирию. Оно вступило в силу 12 мая 1994 г. Советские войска, 23-я российская дивизия, чеченские боевики во главе с Басаевым, наемные летчики, афганские моджахеды, сегодня наемники из ИГИЛ, которых вербует турецкая армия в оккупированном сирийском городе Африн за 2600 долларов в месяц. Азербайджан никогда не воевал с армянами один на один!

– Но ведь, кроме военной, у Азербайджана была и есть мощная военно-политическая поддержка?

– Азербайджан всегда пытался решить вопрос военным путем, он первым развязал войну, в которой участвовал совместно с подразделениями Советской армии. Это зафиксировано в 2 резолюциях Конгресса США – 128 (1991 г.) и 907 (1992 г.), а также в многочисленных международных документах. После каждой резолюции Совбеза ООН Армения и Карабах выступали с заявлениями о готовности к прекращению огня и военных действий, Азербайджан после каждой резолюции начинал наступательные действия, и всегда был наказан. За попытку решить вопрос военным путем в апреле 2016 г. Алиев расплатился жизнями более 600 военнослужащих. Попытка в Тавуше, которая началась 12 июля, завершилась гибелью около 40 военнослужащих. К сожалению, с нашей стороны есть 5 жертв…

По итогам последней авантюры Азербайджана имеем 13 сбитых и 1 захваченный израильский дрон, 3 танка, подбитых дронами армянского производства на азербайджанской территории, и безоговорочное поражение азербайджанских вооруженных сил. Они бомбили мирные армянские села. Армения и Арцах никогда не использовали ни единого наемника.

– Почему?

– Ответ на этот вопрос в разгар войны 90 гг. дал первый президент Республики Арцах: „Потому что это наша война”. В 2008 -2009 гг., когда шли армяно-турецкие переговоры и были подписаны армяно-турецкие протоколы, которые предусматривали установление дипломатических отношений между Арменией и Турцией, а также открытие границы, у Алиева и всего военно-политического руководства Азербайджана была паника. Они боялись потерять военно-политического союзника. Военно-политические партнеры Азербайджана – Турция, Израиль и Пакистан – не только безоговорочно поддерживают политику Алиева, но и оказывают дипломатическую помощь на всех международных площадках.

Политика России в этом конфликте – это не делать выбор

– Но ведь у Армении тоже есть стратегические партнеры, какова роль России в нынешней ситуации?

– Россия всегда старалась держать баланс, а потому политика России в этом конфликте – это не делать выбор, эта позиция сохраняется по сей день. В военном и военно-политическом отношении Армения и Арцах, начиная с 1988 г., выступали одни, в то время как у Азербайджана всегда были военные и военно-политические партнеры. Еще раз хочу повторить: советские войска, 23-я российская дивизия с ее коррумпированным руководством, чеченские боевики во главе с Шамилем Басаевым, наемные летчики, афганские моджахеды, сегодня наемники из ИГИЛ…

– Выходит, у Алиева плохо с памятью, или он умышленно искажает историю?

– Не исключаю, что о войне 90-х он может просто не знать, в те годы золотой мальчик Ильхам прожигал жизнь в казино и других злачных заведениях Стамбула, при этом наделал миллионные (в долларах) долги, которые позже пришлось выплатить его отцу Гейдару Алиеву…

После разгрома на границе в Тавуше Азербайджан провозгласил себя ядерным террористом, речь об официальном заявлении относительно готовности нанести удар по Армянской атомной станции, потом была развязана война с армянскими диаспорами в Москве, Лос-Анджелесе и европейских странах. Призыв вице-президента Мехрибан Алиевой к азербайджанцам всего мира действовать сообща против армян на территории третьих стран – это новый вид азербайджанской агрессии… Эти телодвижения – признак слабости и бессилия, дело дошло до того, что Азербайджан потребовал объяснений у Сербии, Грузии и Иордании в связи с поставками и транзитом оружия в Армению, демонстративно игнорируя суверенное право этих государств…

Источник: https://www.golosarmenii.am