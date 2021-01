Avocatul Piperea: Cu Bill Gates omniprezent în OMS, cu Fauci în coasta lui Trump, industria Big Tech nu numai a căpătat cîteva trilioane de dolari, dar a preluat controlul asupra lumii. O preluare ostilă, totalitaristă

Avocatul Gheorghe Piperea rezumă, în câteva idei, documentarul Rai 3, prezentat duminică seara de Antena3, pe seama legăturilor mai mult decât periculoase dintre OMS și China, la începutul pandemiei. O OMS care a ascuns cu bună știință gravitatea pandemiei izbucnite în China. Și ale cărei legături cu magnatul Bill Gates, devenit cel mai mare finanțator al organizației, sunt deja de notorietate.

Concluzia avocatului Piperea după acest documentar este că acum, „cu Bill omniprezent în cadrul OMS, cu Fauci în coasta lui Trump, industria Big Tech nu numai că căpătat cîteva trilioane de dolari, suplimentar față de trilioanele de dolari deja deținute (aveau nevoie „să mănâncă” și gura lor ceva, amărâții de ei), dar au preluat controlul asupra lumii. E o preluare ostilă, totalitaristă”.

Acesta este textul postat pe Facebook:

„Vă mai plictisesc cu câteva postări, până mă izgonesc ăștia de aici.

Am văzut aseară, la A3, documentarul Rai 3 (televiziune publică italiană) despre neutra, competenta și ne-corupta organizație „mondială” a sănătății. Înțeleg că documentarul e vechi de 2 luni. Bine măcar că a existat un ziarist curajos și onest care să îl aducă și la cunoștința noastră, chiar dacă târzior.

Ce am reținut, ca elemente esențiale, din acel documentar:

– zisa organizație a mințit prin omisiune, ținând sub tăcere proporțiile epidemiei timp de mai mult de 2 luni, ca să nu supere China (notă – China este al doilea finanțator al organizației și țara care a făcut posibilă numirea actualului director);

– guvernele lumii au mințit planeta cu privire la proporțiile epidemiei, ca să nu supere China, manufactura globală de produse de larg consum; e bine să rememorăm încrâncenarea cu care Johannis nega epidemia, până în data de 14 martie (ziua în care România a fost aruncată în starea de urgență militară), pe motiv că ar fi vorba de „o simplă răceală”;

– China și Bill Gates au acces direct, nestingherit, la toate informațiile, planurile și strategiile zisei organizații, ca și când ar fi o magazie din fundul propriei lor curți;

– Bill Gates, prin două vehicule speciale (o fundație și un trust), este cel mai mare finanțator al organizației; pur și simplu, organizația nu mai are caracter public, mondial, ci a devenit firma privată a lui Bill Gates, încă de pe vremea fostei directoare a OMS, chinezoica Chan; în timp ce șefilor de state li se acordă maxim 5 minute de speech, lui Bill vacinatorul i se acordă 40 de minute, în plenul organizației și în văzul întregului glob.

Despre OMS știam deja că e condusă de un politician etiopian, acuzat la el în țară de corupție și chiar de genocid. Ce ne-a făcut cunoscut Rai 3, în mod suplimentar, este faptul că Tedros a devenit director al acestei organizații „mondiale” cu sprijinul neprecupețit al Chinei, care a știut să îl țină captiv intereselor sale și, mai ales, a știut să își conjuge cu Bill Gates strategiile de șah pe care l-a jucat magistral contra restului lumii, făcând ca pandemia să îi profite la maxim.

Câteva reflecții acum, dacă mai aveți răbdare.

De vreme ce OMS a mințit, de vreme ce guvernele lumii au mințit, de vreme ce China a jucat șah cu umanitatea (băgând spaima în lume cu filmulețele cu chinezi căzători pe strada ca din senin, cu străzi pustii și cu locuințe sparte cu ferocitate pentru a extrage de acolo „infectații”), pentru a câștiga trilioane la bursă și noi teritorii economice sau geostrategice, înseamnă că retroactiv, toate dubiile, toate criticile, toate spaimele pentru drepturi și libertăți ale celor câțiva eretici care au stat treji în fața acestor scenarii au fost corecte. Ștampila de „conspiraționiști” și cea de „negaționiști” nu au fost decât găselnițe propagandistice de adormire a vigilenței tuturor (sau, mai pe șleau, de prostit proștii).

De vreme ce Bill Gates are acces la informațiile confidențiale, privilegiate, ale OMS, având concomitent calitatea de investitor semnificativ în acțiuni emise de corporațiile Big Pharma (Moderna și Pfizer fiind două dintre cele 7 astfel de corporații care au transformat lumea în câmpul lor de experimente clinice la care Gates deține purcoaie de acțiuni), înseamnă că a practicat și încă mai practică, nestingherit, insider trading (delict de inițiat). Pentru orice om normal sau trader ori broker la bursă, a face tranzacții cu acțiuni listate la bursă când ar deține informații confidențiale cu privire la emitenții acțiunilor înseamnă arest instantaneu și pușcărie consecutivă, pe ani mulți și grei. Nu și în cazul lui Bill. De altfel, OMS a făcut, din când în când, declarații amicale pentru Big Pharma, care au determinat creșteri colosale ale cursului acțiunilor la bursă și, deci, colosale sporuri de avere pentru Bill. Vă amintiți, desigur, povestea cu remdesevir-ul (medicament creat pentru tratamentul contra ebola, dar utilizat foarte multă vreme ca medicament off label contra covid). Când OMS a declarat că remdesevir e bun, acțiunile Gilead, producătorul remdesevir, au explodat și, odată cu acestea, întregul cortegiu de acțiuni Big Pharma listate la bursa din NY au dobândit valori care s-au dus în tavan. Când OMS a spus că remdesevir nu e bun, acțiunile poducătorilor de vaccinuri (inclusiv Pfizer și Moderna, unde Gates are mari pachete de acțiuni) au explodat. E bine să dai OMS cca 550 de milioane de dolari pe an cu titlu de „sponsorizare”, de vreme ce poți câștiga 30-40 de mld dolari în mai puțin de un an. E bine și să te dai vindecătorul umanității, în același scop.

Apropo de vindecătorul Bill – în afară de faptul că individul ne consideră pe toți niște terminale care pot fi infectați cu viruși/virusuri și, ulterior, vindecați cu anti-viruși/vaccin, e curios că nimeni nu se întreabă de ce Bill se insinuează ca specialist în virusologie și epidemiologie, deși este un IT-ist care nu a terminat niciodată vreo facultate (adică, e unul cu „școala vieții”, ca la noi, pe malul Dîmboviței sau al Someșului). Lumea nou-normalilor face, însă, ca trenul în gară cînd unii „conspiraționiști” ridică niște întrebări și dubii și atrag atenția asupra riscurilor de totalitarism, care nu au fost nicicînd mai mari ca acum, în pandemie. Btw, retroactiv, devine evident că termenul de „plandemie” nu mai este chiar un simplu joc de cuvinte sau o ironie amară.

În fine, ar mai fi multe de spus, dar nu e cazul să vă obosesc. Doar atât va mai spun azi – că Bill nu este o persoană, este o entitate cu multiple fațete, un nod important într-o puternică rețea de sens din care fac parte ciracii săi din industria Big Tech. Cu Bill omniprezent în cadrul OMS, cu Fauci în coasta lui Trump, industria Big Tech nu numai că căpătat cîteva trilioane de dolari, suplimentar față de trilioanele de dolari deja deținute (aveau nevoie „să mănâncă” și gura lor ceva, amărâții de ei), dar au preluat controlul asupra lumii. E o preluare ostilă, totalitaristă. O lume intenționat falimentată. O lume condusă prin fake news prin omisiune – ce nu convine neo-feudalilor Big Tech, nu există, exact ca în cărțile lui George Orwell. O lume care se împarte deja în vaccinați și ne-, după regulile unui oribil (și pe nemestecate înghițit) apartheid sanitar. Dar cu ce va drept vă spun eu astea? Eu nu sunt medic – Bill și Tedros sunt, veterinarul care conduce „lupta” contra pandemiei în Nemția este, Șică Orban, Vasilică Câțu și Werner Johannis sunt, medicii pediatrii și coloneii din reclamele pro-vaccin sunt, influencerii din mass-media sunt. Iar medicina, se știe, acoperă și dreptul, și geopolitica, și economia. Dar ce spun eu? Medicina acoperă întreaga știință și încape în buzunarul unor experți ca Rafila (ex – OMS), Streinu-Cercel, Arafat, Vlad Voiculescu (și el un absolvent de „școala vieții”, fără studii medicale, dar foarte competent pe postul de ministru al sănătății)…

Live long and prosper, Bill …”

Sursa: https://www.activenews.ro