Atentatul din Nashville, un mesaj către Trump? Ministrul Apărării a fost recent schimbat cu un expert în contraterorism. Fotografia Zilei

O explozie de mare putere a zguduit din temelii o stradă în mare parte goală din centrul orașului american Nashville, Tennessee, în dimineața zilei de Crăciun, transmite Breitbart. Deflagrația pare să fi fost intenționată și menită să limiteze numărul victimelor. O înregistrare repetitivă avertiza eventualii trecători să părăsească zona (video), mai mulți polițiști evacuând familii din proximitate. Explozibilul pare să fi fost plasat într-o rulotă, conform investigatorilor. Strada arată ca un teatru de război. Trei persoane rănite ușor au fost transportate la spital. NBC a menționat că președintele Trump este informat cu privire la investigație. Recent, ministrul Apărării a fost schimbat cu Chris Miller, un expert în contraterorism din cadrul faimoaselor Berete Verzi. Atentatul misterios ar putea fi un mesaj transmis președintelui Donald Trump, pentru cazul în care nu are de gând să-i cedeze Casa Alba progresistului Joe Biden. Cum se zice în tagmă: i s-a arătat pisica. Iată ce se poate face în mijlocul unui oraș american fără ca forțele de apărare să prevină actul extrem în nici un mod. Mesajul: „Data viitoare poate alegem o stradă aglomerată…”

BREAKING: Audio warning was being broadcast before explosion rocked downtown Nashville. Video shows moment of blast. pic.twitter.com/3IvciFH6BV

— Breaking911 (@Breaking911) December 25, 2020