Астраханский митрополит увидел связь между суррогатным материнством и коронавирусом

В ночь на 7 января православные россияне встречают Рождество Христово. В Рождественском послании митрополита Астраханского и Камызякского Никона (Фомина) говорится, что в прошлом верующие воспринимали любые болезни как наказание Божие за грехи. Таким грехом наших дней астраханский архиерей считает суррогатное материнство.

– Минувший год выдался трудным. Мы воочию увидели, как в один миг может измениться казалось бы привычное и незыблемое устроение нашей обыденной жизни. В древние времена моры и болезни воспринимались как наказание Божие. Увы, и сейчас жизнь наша такова, что только долготерпение Божие еще дает нам время на покаяние. Большим злом в наши дни стало распространение суррогатного материнства. Сейчас это порочное явление по сути превратилось в легализованный бизнес, где женщина используется в роли платного инкубатора. Священные Божии дары – семья и чадородие – подвергаются поруганию, и происходит это не где-то далеко, а в нашей стране. Наряду с другой нашей бедой – абортами – суррогатное материнство разрушает незыблемые основы семейной любви и счастья. Господь еще милосердствует, но долготерпение Его не безгранично …Период эпидемии дан человечеству и как очередное вразумление, чтобы мы поняли сколь хрупка жизнь, сколь шатко и нестабильно земное благоденствие. Чтобы остановив нескончаемый бег и отложив заботы века сего, мы взглянули внутрь себя и ответили на вопрос – так ли я живу, как заповедал воплотившийся ради нас Сын Божий.

Судя из логики послания митрополита Никона (Фомина), нынешняя пандемия коронавируса могла быть расценена христианами как наказание Божие за грехи, особым из которых оказалось именно суррогатное материнство, которому архиерей посвятил самый большой абзац Рождественского послания.

Источник: https://obzor.io