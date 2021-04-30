Армия статусный пропагандонов пополнилась еще одним иудой.

Режиссер Никита Михалков сделал прививку от коронавирусной инфекции.

«Я должен через три недели сделать второй укол. Я только привился, результата пока не знаю», — сказал Михалков.

75-летний режиссер объяснил решение вакцинироваться тем, что начал «терять бдительность». По его словам, он ловил себя на том, что забывал маску. «Где тебя бахнет — Бог его знает, а раз так, то нужно вакцинироваться», — добавил режиссер.





Прошлой весной в эфире своей передачи «Бесогон ТВ» Михалков заявил, что основатель Microsoft Билл Гейтс под видом вакцинации хочет чипировать людей. По утверждению Михалкова, миллиардер хочет сделать это, чтобы «сократить человечество».

Позже повторы выпуска передачи сняли с эфира «Россия 24». Сам режиссер назвал это «чистой воды цензурой», а также отметил, что передача выходит за его собственный счет. Позже программу повторили в 23:00 1 мая и затем в 3:00 утра. По мнению Михалкова, телеканал решил показать программу именно в это время «в надежде, что ее посмотрят как можно меньше людей».

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Вот тот самый выпуск, „У кого в кармане государство?”, где Михалков говорит о чипизации посредством вакцинирования:

„В выпуске авторской программы «БесогонТВ» Никита Михалков предлагает поговорить о том, как может измениться мир после пандемии коронавируса. Почему вокруг нового опасного вируса постоянно возникают конспирологические теории и спекуляции? Как происходящее связано с благотворительной деятельностью Билла Гейтса, и какое отношение это все имеет к нашей стране? Как вынужденные нововведения в образовании могут кардинально изменить человеческое сознание?”(с)

Теперь Михалкову, после укола идоложертвенным, следует извиниться перед протоиереем Георгием Максимовым, с кем у них вышел спор, и который в итоге заявил на телеканале „Спас”, что прививаться вакциной, содержащей абортивный материал с линией НЕК 293, для православного христианина неприемлемо.

Выходит, что в долгосрочном баттле о.Максимов вышел победителем, ибо он оказался достаточно честным, чтобы признать неприемлемость вакцины с абортивным следом для верующих.

А Михалков ею укололся.

Зная Никиту Сергеевича, чей невероятно гибкий позвоночник вызывает восхищение у бывалых, можно предположить, что он заявит об уколе чумаковской вакциной, но тот факт, что он отрекся от Истины, встроился в систему сатанинской тотальной лжи и принял участие в оголтелой пропаганде мутного зелья, ему оспорить не удастся.

Помянем Никиту, вероотступника, не чокаясь.

Источник: https://melissa-12.livejournal.com

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