Aplicația digitală „pașaport de vaccinare”, dezvoltată de Asociația Internațională a Transportului Aerian

Compania aeriană din Noua Zeelandă va testa începând din aprilie 2021 un pașaport digital de transport, care le va permite operatorilor de zbor și polițiștilor de frontieră să aibă acces la informații legate de testarea sau vaccinarea Covid, a anunțat luni Air New Zealand, potrivit Agerpres.

Programul, denumit „pașaport de vaccinare” de specialiștii din acest domeniu, s-a impus sub pretextul simplificării călătoriilor: el le permite pasagerilor să își păstreze toate datele medicale (rezultatul testului Covid sau dovada de vaccinare) pe un singur suport. De ce însă călătoriile au ajuns să fie condiționate de testare sau vaccinare, aceasta e o altă discuție, care nu pare să îi preocupe pe cei care prezintă avantaje pentru fiecare restrângere a drepturilor (în acest caz, a libertății de mișcare).

„În principal, e ca și cum ai avea un certificat digital de sănătate care poate fi împărtășit ușor și în deplină securitate cu companiile aeriene”, a explicat Jennifer Sepull, directoare a serviciului digital al Air New Zealand.

Sistemul bazează pe o aplicație dezvoltată de Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA), care va fi testată în curând de companii din Golf, precum Fly Emirates și Etihad Airways.

El ar garanta în special autenticitatea testului de depistare a coronavirusului sau veridicitatea certificatului de vaccinare anti-Covid-19.

„Pașaportul de vaccinare” va fi testat de compania Air New Zealand începând din luna aprilie. Așa că deplasările din preajma sărbătorilor pascale vor avea din acest an o condiționalitate în plus.

