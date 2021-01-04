АНТИХРИСТ ТОРЖЕСТВУЕТ… Церковники „прогнулись” под него. Рождественская литургия в Вифлееме пройдет без участия верующих

Президент Палестины заявил, что из-за коронавируса на Рождество литургия в Вифлееме пройдет без верующих – для всеобщей безопасности. Церковники молча согласились.

<Президент Палестины Махмуд Аббаса заявил, что Рождественская Божественная литургия в Вифлееме будет проходить в этом году без присутствия верующих из-за ограничений, связанных с COVID-19, сообщает сайт «Оrthodox Тimes».

«Из-за пандемии и для всеобщей безопасности полуночная служба будет проводиться только в присутствии духовенства и будет транслироваться палестинским телевидением по всему миру», – сообщил Махмуд Аббас во время встречи с представителями Церкви в Рамаллахе, резиденции Палестинской администрации.

Ранее сообщалось, что в Греции закроют храмы до 12 января.

Источник: https://3rm.info