АБОРТ – ЭТО ЖЕРТВА САТАНЕ… Сатанинский храм в Техасе подал иск с требованием приносить в жертву младенцев абортами. (ВИДЕО)

Лидеры сатанинского храма в Техасе подали в суд на Штат Одинокой Звезды за то, что они не разрешили им делать аборты по требованию, что, по их утверждению, является их «религиозным правом».

Эти сатанисты заявляют, что законы Техаса об информированном согласии являются нарушением религиозной свободы, потому что поклонение сатане подразумевает прерывание беременности, подобно тому, как христиане причащаются или крестятся.

Убийство нерожденных детей – вот что требует сатана, и все же сатанистам в Техасе запрещено делать аборты без предварительного предоставления женщинам осознанного согласия по крайней мере за 24 часа до процедуры.

«Это включает в себя требование о том, чтобы в учреждениях по прерыванию беременности сделали УЗИ и предоставили матери изображение будущего ребенка, а также предоставили информационный пакет об абортах, развитии плода, рисках абортов и ресурсах для воспитания и усыновления».

Иск был подан от имени анонимной женщины из Техаса, которая беременна и утверждает, что законы Техаса об абортах нарушают ее религиозные убеждения.

СВЯЗЬ АБОРТОВ И САТАНИЗМА! – ШОКИРУЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Источник: https://3rm.info

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