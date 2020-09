A apărut adevărul. Numărul de decese nu este cel anunțat de massmedia. Centrul pentru Controlul Bolilor a publicat datele oficiale

Centrul pentru Controlul Bolilor (Center for Disease Control and Prevention – CDC) din Statele Unite anunță că in perioada pandemiei, in SUA, doar 6% din numarul total de decese au fost raportate ca fiind cauzate exclusiv de covid-19. In cifre absolute, din cele 161.392 de decese inregistrate de CDC, doar 9700 au fost atribuite covid-19. Peste 94% dintre aceste decese au avut drept cauze alte boli, cum ar fi bolile cardiace, diabetul sau septicemia.

“Expertii” medicali s-au înșelat, au creat si intretinut panica, iar panica a fost utilizata in scopuri care nu au nicio legatura cu sanatatea si siguranta noastra, ci cu interesele politice si economice ale overlorzilor sistemului.

Acesta este un raport oficial dar nimeni nu vorbește despre el deși sunt datele statistice prezentate de guvern. Adresa datelor o găsiți aici!

Numărul de decese nu este cel anunțat de massmedia

Vazand ca mass-media main-stream nu a parut socata de aceste cifre (ba, dimpotriva, in cazurile rare in care au facut referire la ele, l-a facut vinovat pe Trump pentru asta – cica incurcatura a fost cauzata de decizia presedintelui SUA de a pretinde comunicarea primordiala a cazurilor de covid-19 la administratia prezidentiala, si nu la CDC), scrie Gheorghe Piperea pe pagina de facebook. Evident, presa noastra nu zice nimic – cum ar putea, de vreme ce agenda este impusa de GCS si de Johannis, iar reclama pentru cei 50 mil euro trebuie sa curga?

”Am gasit, in siajul comentariilor referitoare la chestiune, un site de bloguri care are un text foarte interesant referitor la problema, precum si trimiteri la multe alte linkuri, pentru conformitate**.

Am extras cateva pasaje din acest text, pe care vi le prezint in traducere proprie

“Ceea ce virusul din Wuhan a facut a fost sa atace persoanele care aveau deja risc medical ridicat – chestie pe care o face orice tip de virus, de altfel. In vremuri normale, rezolvam problema izoland persoanele cu risc ridicat.

[…]

In loc sa ii protejeze pe cei vulnerabili – batranii din aziluri si cei cu co-morbiditati – “expertii” in sanatate au recomandat consemnarea la domiciliu si izolarea tuturor, determinand, astfel, un larg spectru de afectiuni non-covid, precum depresia si tentatia suicidara, si refuzandu-le oamenilor sansa unei descoperiri timpurii a cancerului (prin tehnicile imagistice, suspendate pe termen nelimitat, intrucat nu erau considerate urgente, n.n.) si deschizand larg poarta somajului, alcoolismului, drogurilor si saraciei generalizate.

Universitatea Oxford dă verdictul final: ”Numărul îmbolnăvirilor de covid este fals!”, relatează BBC

[…]

Cand praful istoriei se va fi pus peste acest an 2020, vom intelege ca SUA si-au torpilat cea mai mare economie din lume, ca guvernatorii celor mai rau lovite state au emis ordine executive care au transformat azilurile de batrani in capcane ale mortii si ca, in general, au fost in mod semnificativ multiplicate decesele din cauze tratabile (in vremuri normale) – si toate acestea pentru o gripa rea.

Oportunistii utilizeaza panica pentru scopuri politice (si pentru profit. n.n.)

Este de inteles ca, la inceputurile pandemiei, sub impactul imaginilor terifiante din Wuhan (foarte bine regizate de chinezi – n.n.) ne-am panicat si am reactionat totalmente exagerat. Privind retrospectiv la aceste prime saptamani de pandemie, planul era tocmai sa nu reactionam exgerat (pentru a nu covarsi cu cazuri grave sistemul medical – n.n.). Planul era sa suportam doua saptamani de stare de urgenta pentru a aplatiza curba statistica a imbolnavirilor. […]

Intrucat curba s-a aplatizat, iar America a învățat cum să trateze boala și a descoperit ca cea mai mare parte a populatiei este mai putin vulnerabila la virus decat se credea, ar fi trebui ca toata lumea sa se reîntoarcă la normalitate. In schimb, saptamanile au devenit luni, iar lunile s-au transformat in mare parte dintr-un an […], statele rămânând blocate pe termen indefinit. […] Principalul motiv pentru care majoritatea statelor nu au pus frână panicii Wuhan este acela ca oportunistii utilizeaza panica pentru scopuri politice (si pentru profit. n.n.)”.

Au creat și au intretinut panica, au distrus afaceri si vieti

Concluzia mea – peste tot in lume, chiar si in cele mai puternice democratii, “expertii” medicali s-au înșelat, au creat si intretinut panica, iar panica a fost utilizata in scopuri care nu au nicio legatura cu sanatatea si siguranta noastra, ci cu interesele politice si economice ale overlorzilor sistemului.

Dimpotriva, “eforturile” autoritatilor nu au facut decât sa agraveze pana la niveluri fatale boli tratatabile, sa infecteze psihologic mintea si sufletul oamenilor si, cel mai grav, să distruga afaceri, cariere, locuri de munca si vise pentru a profita celor putini, de la butoane, care s-au folosit de orgoliile si lacomia tehnocratilor medicali pentru a face profit si a-si consolida controlul asupra societatii si asupra individului. Pentru a re-edita omul și a-l remodela. Pentru a atinge mult-doritul țel social al tuturor inginerilor sociali și al dictatorilor feroce: omul nou-normal.

Culmea sarcasmului este ca nou-normalii au fost convinsi sa creada toate prostiile acestor incuiati orgoliosi si sa interzica oricui sa se pronunte pe chestiunea pandemiei, chestie care, cica, ar fi de competenta exclusiva a “expertilor”.

