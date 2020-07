9 Simulări, Exerciţii şi Legi care au Planificat şi au Pregătit Cotronavirusul

Vă invităm să luați cunoştinţă de cel puţin 9 simulări, exerciţii şi legi care au planificat şi au pregătit coronavirusul, plus alte evenimente anterioare legate de coronavirus. Coincidenţă? Câtuși de puțin!

28 aprilie, 2020

Autor: Makia Freeman

Sursa: thefreedomarticles.com

Ei au planificat şi au pregătit coronavirusul…

cu decenii înainte. Infrastructura a fost în mod clar creată cu două decenii şi ceva în urmă, pentru a asigrua faptul că atunci când Operaţiunea Coronavirus va intra în direct, toate piesele să fie la locurile lor pentru a înşela (prosti) şi a înrobi oamenii, forţându-i până în puctul în care ei înșiși vor accepta sau chiar vor cere cu bucurie vaccinarea în masă. Operaţiunea Coronavirus seamănă în multe privinţe cu o operaţiune sub drapel fals. O similitudine constă în faptul că această operaţiune a fost planificată cu meticulozitate cu mult timp înainte. Cititorii inteligenţi ar putea reţine încă similitudine: fenomenul exerciţiului “ce se desfăşoară în direct” (suntem într-un “exerciţiu live”, după cum s-a exprimat Mike Pompeo). Asta se referă la o multitudine de atacuri sub drapel fals, adică atunci când exact acelaşi scenariu care a fost simulat şi preparat în cadrul unui exerciţiu are loc în lumea reală. Veți găsi mai jos diverse simulări, exerciţii, documente, scenarii şi legi care anticipează şi pregătesc pandemia coronavirusului.

Iarna Întunecată (Iunie 2001)

Clasa de conducători din cadrul Noii Ordini Mondiale şi Guvernul american au efectuat exerciţii şi simulări cu mult timp în urmă. În iunie 2001 ei au organizat o operaţiune cunoscută ca Dark Winter (Iarna Întunecată), care a simulat un război biologic, în care se produce un atac cu antrax. Printr-o stranie coincidenţă, un astfel de atac cu antrax s-a produs în realitate după 9 septembrie 2001. Printr-o altă stranie coincidenţă, în acest caz a fost implicată universitatea privată “Johns Hopkins”, și tot din pură întâmplare aceasta a fost implicată în Event 201/Evenimentul 201/ (vezi mai jos). Pe acest website (se dă linkul), Centrul pentru Securitatea Sănătăţii a Universităţii “Johns Hopkins” rezumă Iarna Întunecată drept un exerciţii care “ilustrează un scenariu fictiv ce arată un atact secret cu variolă contra cetăţenilor americani. Scenariul este setat în 3 reuniuni successive ale Consiliului Naţional de Securitate, care au loc în circa două săptămâni. Exerciţiul s-a desfăşurat la Baza Aeriană Andrews, Washington, DC”. Aceeaşi universitate “Johns Hopkins” este responsabilă pentru datele “oficiale” (şi umflate) ale hărţii cazurilor de infectare şi de deces, cauzate de COVID-19 (se dă linkul).

Investigaţia cunoscutei jurnaliste şi scriitoare anti-Sistem Whitney Webb în chestiunea Ierii Întunecate menţionează că “insiderii guvernamentali au cunoscut în prealabil criza Covid-19 la o scară care până în prezent nu a mai fost cunoscută și că aceiași insideri manipulează acum răspunsul guvernului și panica publică pentru a obține profituri record și pentru a dobândi puteri fără precedent pentru ei înșiși”.

Ea scrie:

„Investigațiile noastre suplimentare au arătat că liderii-cheie ai Evenimentului 201 și Contagiunea Crimson nu numai că au legături profunde și de lungă durată cu serviciile de informații din SUA și cu Departamentul Apărării al SUA, ci şi au fost implicați anterior în același exercițiu din iunie 2001, Dark Winter/Iarna Întunecoasă. De asemenea, unele dintre respectivele persoane joacă un rol important în investigația „sabotată” a FBI cu privire la atacurile antrax și tot ele se ocupă acum de aspecte majore ale răspunsului guvernului american la criza Covid-19. Una dintre aceste persoane, Robert Kadlec, a fost instalată recent în fruntea Departamentului Sănătăţii şi Serviciilor Umane, lui revenindu-i sarcina de a face faţă eforturilor de depăşire a Covid-19, şi asta în pofida faptului că recent tot el a fost direct responsabil pentru acţiunile inutile care au infectat americanii cu acelaşi Covid-19.

Alți jucători importanți din cadrul Dark Winter sunt acum factori cheie în spatele programelor de supraveghere în masă „biodefense”(bioapărare), care sunt promovate în prezent ca o soluție tehnologică împotriva răspândirii Covid-19, și asta în ciuda dovezilor că aceste programe agravează efectiv focarele de pandemie. Alții mai au și legături strânse cu tranzacțiile care au avut loc recent în rândul unui grup de senatori americani în legătură cu impactul economic al Covid-19, aceștia urmând să profite personal din contracte lucrative pentru elabora nu doar unul, ci majoritatea tratamentelor și vaccinurilor experimentale Covid-19, elaborate la ora actuală de către companiile americane”.

Legea privind Modelul Stării de Urgenţă la Nivel de Stat al Autorităţilor Medicale (Redactat 2001)

Legea privind Modelul Stării de Urgenţă la Nivel de Stat al Autorităţilor Medicale este un act ce ține de sănătatea publică, elaborată inițial de către Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (Center for Disease Control and Prevention), urmărind scopul de a impune celor 50 de state americane să adopte o legislație similară. Aceasta include vasta şi draconica legislaţie – inclusiv vaccinarea forţată – ca răspuns la o epidemie, pandemie sau bioterorism. Este deosebit de important să înţelegem că Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) deţine patentele asupra unor vaccinuri, astfel încât acesta funcţionează mai curând ca o gigantică companie de vaccinuri decât (şi poate mai mult decât atât) o agenţie guvernametală.

ACLU (Uniunea Americană pentru Libertăţile Civile scrie (se dă link-ul )

“Legea permite unui guvernator să declare stare de urgență unilateral și fără supraveghere judiciară, nu asigură normele moderne de procedură pentru carantină și alte măsuri de urgență, nu garantează o compensație adecvată pentru confiscarea bunurilor și nu conține verificări privind puterea de a dispune un tratament forțat și vaccinarea … Legea include o definiție extrem de vagă a noţiunii de „stare de urgență pentru sănătatea publică”, care presupune HIV SIDA și alte boli care nu justifică în mod clar carantina, tratamentul forțat sau oricare dintre celelalte drepturi excesiv de largi în cadrul stării de urgență, ce ar fi acordate în condițiile acestei legi…Legea impune dezvăluirea unor cantități masive de informații de sănătate identificabile personal autorităților de sănătate publică, fără a cere o protecție temeinică privind confidențialitatea …”

Potrivit Wikipedia:

“Asociația Medicilor și Chirurgilor Americani a susținut că proiectul a folosit un limbaj vag în măsura în care „ar putea transforma guvernatorii în dictatori ”, deoarece Legea privind Modelul Stării de Urgenţă la Nivel de Stat al Autorităţilor Medicale le-a dat guvernatorilor autoritatea de a declara starea de urgență pe motive de sănătate publică, precum şi vaccinări forțate, aplicate publicului larg fără a avea consimțământul informat al acestora. Pentru administrarea vaccinurilor sau substanțelor ar putea fi folosit efectivul Gărzilor Naționale. A fost înlăturată orice răspundere legală pentru companiile de medicamente care au fabricat vaccinurile și / sau substanțele ”.



„În 2007, 33 de state au introdus 133 proiecte de lege sau rezoluții care s-au bazat pe sau au prezentat dispoziții referitoare la articolele sau secțiunile legii. Dintre acestea 48 au fost adoptate… De la 1 august 2011 patruzeci de state au adoptat diferite forme de legislație MSEHPA.” (Din Wikipedia: MSEHPA – Modelul de stat de sănătate privind puterile de urgență este un act de sănătate publică elaborat inițial de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, pentru a ajuta legislativele statelor SUA în revizuirea legilor de sănătate publică privind controlul asupra epidemiilor și a răspunsul (reacția) la bioterorism. – n. trad.)

Proiectul BioShield Act (2004)/ Proiectul de lege BioScutul (2004)

Proiectul Bioshield Act a fost un act adoptat de Congresul Statelor Unite în 2004, care solicita 5,6 miliarde de dolari pentru achiziționarea de vaccinuri ce ar fi utilizate în cazul unui atac bioterorist.

Această lege a fost adoptată în anii de după 9 septembrie 2001 şi după atacul antrax prezis de exerciţiul Dark Winter, în zilele de frică de armele de distrugere în masă, armele chimice, armele biologice şi altele. Această lege reprezintă o formula clasică de soluție-reacție-problemă, justificând tot felul de intervenții ale Big Pharma care speculează frica zilei.

Practic, a fost un plan pe durata a 10 ani în valoare de aproape 6 miliarde de dolari pentru guvernul SUA de a crea și produce vaccinuri și tratamente pentru antrax, ebola, ciumă și alți agenți potențiali de bioterorism. Articolul de mai jos al Federaţiei Sanavţilor Americani (FAS) relatează (se dă linkul):

“Această lege are trei prevederi de bază: (1) relaxează procedurile ce ţin de anumite cheltuielile legate de terorismul chimic, biologic, radiologic, nuclear (CBRN), inclusiv angajarea şi acordarea de subvenţii pentru cercetare; (2) garantează piaţa guvernamentală pentru noile contramăsuri medicale ce vizează CBRN; şi (3) permite utilizarea în regim de urgenţă a unor contramăsuri neaprobate. Departamentul Sănătății şi Serviciilor Umane a făcut uz de toate aceste competenţe. Acest departament a făcut uz de competenţele de revizuire accelerată pentru a aproba subvențiile destinate elaborării tratamentelor pentru expunerea la radiații și a uzat de aceste atribuţii pentru a garanta un angajament guvernamental de aproximativ 2,3 miliarde de dolari destinat achiziționării unor contramăsuri împotriva antraxului, botulismului (BOTULÍSM s.n. (Med.) Intoxicație gravă, produsă de toxina bacilului botulinic. DEX, n. trad), radiațiilor și variolei.

Acest departament a folosit, de asemenea, de mai multe ori competenţele legate de situațiile de urgență, inclusiv indicând copiilor cu gripa porcină H1N1 să administreze medicamente antivirale specifice”.

Legea privind pregătirea publică și pregătirea pentru situații de urgență (2005)

Unde ar fi Big Pharma fără politicienii lor preferați, care să adopte în mod constant legi ce îi protejează legal de orice răspundere legată de produsele lor toxice? În 1986, Congresul SUA a adoptat “Legea națională pentru vătămarea copilului”, care a înființat instanțe speciale pentru vătămarea cauzată de vaccinuri.

Legea privind pregătirea publică și pregătirea pentru situații de urgență, codificată cu 42 USC §247d-6d, îi oferă Secretarului Departamentului Sănătate şi Servicii Umane dreptul să scutească de răspunderea legală corporațiile care produc „contramăsuri acoperite” (adică vaccinuri) în cazul unei urgențe de sănătate publică.

Începând cu 4 februarie 2020 a fost emisă o Declaraţie legală privind profilaxia pre-expunere, menită să asigure scutirea de răspundere pentru activităţi legate de contramăsurile medicale împotriva COVID-19.

Sincronizarea (Toţi într-un pas) /

Lock Step ( Documentul Fundaţiei Rockefeller, 2010)

Aşa cum am arătat într-un articol anterior, intitulat Documentul Fundaţiei Rockefeller din 2010 şi Noua Normalitate, Fundaţia Rockefeller analizează scenariul numit „Lock Step” (o frază cu nuanţe negative, ce sugerează soldaţi, militari şi fascism), în care prezintă reacţiile guvernamentale la o pandemie virală ce se dezvoltă rapid. Lucrarea expune scenariul în care lumea e lovită de o pandemie, iar guvernele folosesc asta pentru a-şi extinde autoritatea şi a-şi spori controlul asupra puterii. Deși autorii lucrării încearcă să susțină că ei doar își imaginează, iar nu prezic viitorul, având în vedere rolul imens al dinastiei Rockefeller și al Fundației Rockefeller în impunerea Guvernului Mondial al Noii Ordini Mondiale, înţelegem că de fapt e vorba despre un tertip menit să acopere planificarea activă a scenariilor de criză despre care știu prea bine că se vor întâmpla.

Planul structurii militare Comandamentul Nord al SUA (NORTHCOM) nr. 3560 (ianuarie 2017)

Acest document militar nesecretizat al NORTHCOM din 2017 avertiza despre o posibilă “maladie novel influenza”, care ar putea lovi SUA, găsindu-le nepregătite pentru asta. Documentul prezintă un răspuns planificat și coordonat la un focar de boli infecțioase, care implică numeroase agenții guvernamentale precum Departamentul pentru Servicii Umane, Agenția Federală pentru Management în Situații de Urgență, Departamentul Agriculturii al SUA, Departamentul Sănătății și Serviciilor Umane, dar și ONG-uri pentru USAID (Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională).

Legea Agenției de Securitate Cibernetică și Securitate a Infrastructurilor (2017)

Similar cu secțiunea 817 al Patriotic Act (Extinderea Statutului Armelor Biologice a oferit guvernului SUA imunitate față de violarea propriilor sale legi privind armele biologice), această lege recunoaște Direcția Națională pentru Protecție și Programe a Departamentului Securității Interne (NPPD) drept o nouă agenție: Agenția Critică pentru Infrastructură și Securitate Cibernetică. Reporterul ActivistPost scrie că această nouă lege cimentează și mai mult capacitatea guvernului SUA ”de a se desfășura în mod ascuns prin intermediul apei, care este definită drept infrastructură critică, orice agent biologic sau chimic și pretinde nu doar imunitatea, ci și neagă orice drept legal de a protesta făcând uz de legislaţia în vigoare. Având în vedere natura ascunsă a acestui sistem de prezentare, este de așteptat ca SUA să pretindă că decesele în masă ce vor rezulta de aici ar trebui să fie atribuite unei pandemii naturale”.

Contagiunea Crimson (August 2019)

În 2019 au avut loc două exerciții organizate în a doua parte a anului, și, întâmlător, ambele au simulat o situația în care o pandemie virală care a izbucnit și și-a croit drum spre SUA! (vezi și Crimson_Contagion – n. trad.). Prima a purtat numele de Crimson Contagion și a fost organizată de către guvernul american. Numele complet al acestei operațiuni a fost Exercițiul Funcțional Contagiunea Crimson 2019. În cadrul acestui exercițiu, guvernul american a simulat în mod profetic o inzbucnire a unei pandemii, care a început în China și a aterizat la Chicago, infectând 110 milioane americani. Concluzia ”simulării” a fost că guvernului federal îi lipseau fondurile, coordonarea și resursele pentru a combate în mod eficient virusul, o constatare care justifică cheltuieli și mai mari, necesare pentru pregătirea de pandemie. Simularea a fost condusă de fostul medic al Forțelor Aeriene Robert Kadlec (menționat mai sus), care a fost implicat și în Dark Winter… și acum, iată, în afacerea COVID-19. Încă o coincidență uimitoare.

Evenimentul 201 (Octombrie 2019)

Este vorba de evenimentul despre care vorbește toată lumea! La 18 octombrie 2019 la New York, Centrul Johns Hopkins în parteneriat cu Forumul Economic Mondial (WEF) și Fundația Bill și Melinda Gates au găzduit Evenimentul 201 – Un Exercițiu Global de Pandemie, care a reprezentat o simulare a unei pandemii coronavirus ce a izbucnit în Brazilia și a ajuns în SUA. Bineînţeles, încă o simplă coincidenţă. Printre participanți au fost Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA (US CDC), CDC din China, Forumul Economic Mondial (în parteneriat cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii), reprezentanţii Big Pharma (corporaţiile transnaţionale din domeniul farmaceuticii – n. trad.) precum ”Johnson and Johnson” și alții. Evenimentul 201 a fost condus de către fruntașul Noii Ordini Mondiale Bill Gates, care și-a folosit averea pentru a promova Organismele Modificate Genetic și vaccinurile pretutindeni în lume. Gates a fost extrem de vizibil în timpul pandemiei prin folosirea platformelor presei dominante pentru a predica vaccinurile obligatorii și posibilele ”certificate digitale” sau ”pașapoarte de imunitate”, de care vor avea nevoie oamenii pentru a călători după perioada de carantină. Evenimentul 201 s-a desfășurat cu circa două luni înaintea erupției epidemice din decembrie 2019, pregătind cu meticulozitate cenzura coronavirus ce urma să vină, care a rezultat în faptul că Big Tech (marile platforme de pe Internet – n. trad.), cum ar fi YouTube, admit exclusiv informații aliniate poziției Organizației Mondiale a Sănătății (finanțate de către Bill Gates).

Alte elemente anterioare ce demonstrează că unii au fost pregătiți pentru coronavirusul ce urma în mod iminent

Alte cunoștințe anterioare, în afara celor 9 puncte de mai sus, includ senatorii americani care și-au descărcat stocurile chiar înainte de începerea focarului (între sfârșitul lunii ianuarie și 14 februarie), precum și sutele de CEO (lideri de companii) care în jurul lui ianuarie 2020 pe neașteptate au ieșit din joc. Oare chiar suntem dispuși să credem că ar fi vorba doar despre o sincronizare norocoasă? De ce oare guvernul SUA și-a încheiat la 30 septembrie 2019 programul de prevenire (sau avertizare timpurie – early warning) a detectării coronavirusului, cu doar o lună înainte de declanșarea crizei în China? La fel cum a existat o evidentă cunoaștere prealabilă în cazul 9 septembrie, tot astfel există și o evidentă cunoaștere prealabilă și neîndoielnică a coronavirusului.

În mod cert, ei s-au pregătit pentru coronavirus

Având în vedere ansamblul celor expuse, Operațiunea Coronavirus este o criză elaborată cu meticulozitate, care a fost planificată cu cel puțin două decenii înainte, dacă nu chiar mai mult. Psihopații de ingineri sociali care conduc lumea au la dispoziție supercalculatoare înzestrate cu Inteligență Artificială pentru a testa toate scenariile și permutările lor, la fel ca în cazul unor conectări a variabilelor la o ecuație algebrică. Un lucru este sigur: această operațiune are multe faze și posibilități și suntem doar în scena de deschidere a ceea ce urmează. Planul constă în accelerarea rapidă a cât mai multe agende ale Noii Ordini Mondiale, în timp ce oamenii rămân ignoranți și speriați. În ce măsură le va reuși, va depinde de faptul cât de mulți oameni vor putea depăși frica, vor fi în stare să se informeze, să se unească și să se mobilizeze într-o adevărată forță suverană, fiind conștienți de dreptul lor la libertate pe care îl au din momentul nașterii.

Makia Freeman este editor din media de alternativă /site-ul de știri independent The Freedom Articles și senior cercetător la ToolsForFreedom.com. Makia e prezent pe Steemit și FB.

Traducere de Iurie Roşca