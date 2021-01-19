MODERNA ПРИЗНАЛАСЬ: МЫ НЕ ВАКЦИНИРУЕМ ЛЮДЕЙ, МЫ ИХ ЧИПИРУЕМ

Никакой конспирологии, материал с сайта производителя вакцин. Смотрите сами.

Материал взят с публичного сайта https://www.modernatx.com этого биотехнологического гиганта, основанного в 2010 году для разработки лекарств и вакцин на основе технологий работы с матричной РНК (мРНК). Компания стала известной ввиду выхода на рынок одноимённой вакцины против вируса Covid-19.

Цитаты:

«Признавая широкий потенциал науки о мРНК, мы решили создать технологическую платформу для мРНК, которая очень похожа на операционную систему на компьютере. Она спроектирована так, что может подключаться и быть взаимозаменяемой с различными программами. В нашем случае «программа» или «приложение» – это наш препарат мРНК – уникальная последовательность мРНК, которая кодирует белок».

«1 мая 2020 г. Moderna, Inc.И Lonza Ltd. сегодня объявила о 10-летнем стратегическом соглашении о сотрудничестве, чтобы обеспечить крупномасштабное производство мРНК-вакцины Moderna (мРНК-1273) против нового коронавируса (SARS-CoV-2)».

Первичный вывод следующий: так называемая, вакцина Moderna совсем не похожа на традиционные вакцины, использующие живые или мёртвые, естественные или сконструированные части РНК вируса, предназначенные для того, чтобы вызвать иммунный ответ и сформировать в организме антитела. То есть, препарат «мРНК-1273» не есть вакцина против вируса, а есть, на самом деле, искусственный биопрограммный вирус.

Исходя из авторского определения платформы мРНК как аналога компьютерной операционной системы, следует, если придерживаться заявленной буквы, признать: препарат предназначен для (пере)программирования тела человека путём (пере)кодирования его белка.

Другими словами, маски сброшены, платформа мРНК – это место, где Big Pharma объединяется с Big Tech, оправдывая самые мрачные прогнозы вчера ещё фантастов, а сегодня – реалистов.

Если хорошенько погулять по сайту Moderna, то выясняются очень интересные вещи.

Например, компания признаёт открытым текстом: здоровая иммунная система представляет угрозу для мРНК, так как интенсивный иммунный ответ может разрушить платформу ещё до того, как она начнёт действовать и что может привести к негативным результатам, которые могут включать молекулярную недостаточность и гормональные дефекты, вызвать судорги, аллергические реакции, бесплодие и другие побочные эффекты, но при этом вообще не сформировать целевой ответ иммунитета на белки коронавируса. Кроме того, само (пере)программирование клеток необходимо для того, чтобы они были открыты для приёма и доставки различных „лекарств”, эффективность которых зачастую многократно снижается ввиду непринятия организмом.

Переведём на нормальный русский язык: здоровая иммунная система при введении препарата «мРНК-1273» (пере)программируется либо непредсказуемо, либо предсказуемо, но для дальнейших целей компании Moderna, кровно заинтересованной в том, чтобы организм человека в дальнейшем был открыт для доступа продукции фармкомпаний. Иммунная система фактически взламывается, открывая двери для любых биотехнологических экспериментов над организмом человека.

И последний штрих.

Ввиду того, что подобные биотехнологии находятся в начале пути, что всегда сопряжено с большим риском для жизни, компания Moderna на законодательном уровне освобождена Конгрессом США от ответственности за последствия применения своих препаратов. Также, кстати, как и компания Pfizer.

Занавес.

Если у людей, желающих вакцинироваться, в головах осталось хоть немного критического мышления, то покажите им это заявление и пусть они сами посмотретя источник. Больше нет никаких тайных заговоров, никаких конспирологий. Всё пишется открытым текстом, показывается ЗАГОВОР ЯВНЫЙ.

И пожалуйста, примите правильное решение, прежде чем делать укол, если вы всё ещё сторонник вакцинации. Это будет рубиконом, вернуться обратно уже будет невозможно. И да, напоследок, Модерна или Спутник V — вообще нет никакой разницы. Это названия лишь ширмы, а кукловод один, всё разливается из единого котелка.

Источник: https://3rm.info

VK Facebook Twitter Google+ Odnoklassniki