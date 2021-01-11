11 января. Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных. (ВИДЕО)

10:31, 11 ianuarie 2021 | Actual | 2 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:
14000 младенцев были убиты царем Иродом в Вифлееме. Когда пришло время совершения величайшего события – Воплощения Сына Божия и Рождения Его от Пресвятой Девы Марии, восточные волхвы увидели на небе новую звезду, предвозвещавшую рождение Царя Иудейского.
 

Тотчас они направились в Иерусалим для поклонения Родившемуся, а звезда указывала им путь. В Иерусалиме они узнали от первосвященников, что Христос по пророчеству должен родиться в Вифлееме.

Царь Ирод, выведав от волхвов время появления звезды, приказал им по возвращении все ему рассказать, чтобы и он мог „пойти поклониться Ему”. Поклонившись Богомладенцу, волхвы не вернулись в Иерусалим к Ироду, но, получив откровение свыше, ушли в свою страну иным путем.

Тогда Ирод понял, что замысел его найти Младенца не осуществился, и приказал убить в Вифлееме и окрестностях всех детей мужского пола от двух лет и младше. Он рассчитывал, что среди убитых детей будет и Богомладенец, в Котором видел соперника (Мф. 2, 1-18).

Погубленные младенцы стали первыми мучениками за Христа.

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