Vaccinare pe viață și pe moarte

În secolul XXI omenirea va fi total vaccinată, or nu va mai fi deloc.

Curajul este generat în principiu de două surse total diferite. El poate fi rodul inconștienței, teribilismului juvenil ori nevoii de adrenalină, dictată de un neuron mai neastâmpărat. Asta ar fi prima sursă, puțîn mai nuanțată, e adevărat. A două sursă antagonică ar fi o situație extremă, nedorită, în care trebuie să-ți salvezi familia, recurgând la sacrificiu, eventual la unul suprem. Pentru asta ai nevoie de foarte mult curaj, dar acesta din urmă este mult mai pur decât curajul generat de prima categorie. Dar se pare că mai există și o a treia sursă a curajului, venită de data asta prin sugestie hipnotică, mesaje repetitive (până la exasperare), venite pe calea undelor de tot felul, pe care cei mai slabi de înger, lăsându-se mesmerizați, le asimilează, urmându-le fără vreo urmă de opoziție. În această categorie pot fi incluși lejer și cei care se vaccinează, fie-mi iertat. Trebuie să ai ceva curaj pentru a te înțepa, știind că sunt destui care au avut reacții adverse severe și chiar au și murit din nefericire, în urmă acestor „vaccinuri”. Metoda ruletei rusești, este extrem de asemănătoare cu această teribilă ințepare în masă. Hazardul este același. Pe viață și pe moarte! În general, cei care acceptă vaccinarea, habar n-au despre ce e vorba. Dacă-i întrebi ce știu ei despre acest „vaccin”, dau din umeri, dar se înțeapă cu o frenezie nebună, invocând alibiuri ridicole, sunând cam așa: n-ai ce face, n-ai de ales, ești obligat…bla, bla… dar firește că ai ce face dacă ai vrea cu adevărat să faci ceva. Întotdeauna există o a două alternativă, poate de multe ori mult mai ușoară, ori mai puțin populară. Dorința autorităților de pretutindeni, de a fi vaccinat tot mapamondul este una necurată, care intră in categoria patologicului, barbariei și neverosimilului, pentru că aceleași entități susțin că suntem prea mulți oamei, și că ar fi necesar un control riguros al populației, prin…depopulare. Pune-n ciur și-alege. Populația este Îndemnată insistent și agresiv la vaccinare, de gurile mediatice mainstream, care au propus de la inceput un scenariu pueril și simplist, (din acest motiv părând mai credibil. E o tehnică specifică a manipulării, pentru a acoperii conspirațiile complicate, dar foarte reale, din spatele evenimentelor), al originii și propagării acestei pandemii (liliecii și pangolinii de prin sinistrele piețe ale Vuhan-ului), în fapt, doar mediatice.

Nu e nevoie de vaccin că să scapi de o gripă. Cu un tratament clasic, în două săptămâni ai scăpat de ea. Garantat! (pentru că am ajuns săraci, recomand aspirina săracului). Toată această mascaradă nu înseamnă altceva decât zorii noii ordin mondiale, o dictatură în toată regula, pe care mulți din cei pe care îi cunosc, deja o acceptă.

„O să fim mult mai puțini, dar foarte fericiți”, cam ăstea au fost cuvintele lui Henry Kissinger, rostite în urmă cu câțiva ani, când era și el mai tinerel sau „dacă totul o să meargă bine cu vaccinarea, atunci populația lumii o să scadă cu… (nu mai știu ce procent)”. Cam asta a afirmat Bill Gates, tot in urmă cu câțiva ani. Momentul este filmat chiar. Covid 19 există și e făcut în laboratoare demult, prin modificarea unui virus gripal. Au realizat un virus foarte agresiv, pe care mulți din dvs. l-ați și avut deja fără să știți, în urmă cu 4-5 ani.

E vorba de o gripă foarte agresivă. Perioada de incubație este extrem de scurtă, într-o oră, din momentul în care ați contactat-o, puteți avea febră severă, cu tot tacâmul. Dacă sunteți deja șubrezi, gripa vă poate fi fatală. Vaccinurile „minune”, devenite celebre deja, nu sunt făcute în pripă așa cum mulți cred. Ele sunt pregătite demult cu mare atenție și sigur au un alt scop decât cel de a ne vindeca. Sunt și dovezi în această privință. Covid 19 nu are forme ușoare, așa cum ne „informează” ăștia la televizor, dar anticorpii noștri îl înving în final și asta se întâmplă pe planetă de milioane de ani. Există chiar o simbioză benefică între noi și viruși, dar Covid 19 este doar un pretext plauzibil, pentru elita globală, cu scopul de a pune genunchiul pe grumazul libertăților noastre.

Deci, ca să n-o mai lungesc prea mult, acest vaccin nu este un vaccin, ci o injecție dubioasă de care ar trebui să va țineți departe. Desigur că destui au făcut-o deja, ba unii se și fălesc cu asta, pozându-se chiar demostrativ. Sincer să fiu, nu mă sinchisesc de câțiva care deja au făcut-o. Foarte bine! Le urez multă sănătate. Cristoiule, CTP-ule, Loredana Groza… să fiți sănătoși! dar de alții îmi pare sincer, chiar rău, dar la urmă urmei, fiecare e liber să facă ce vrea cu propriul lui corp. Nu-i așa!?

Toată această pandemie, după cum deja mulți știu, este un plan mai vechi, o înscenare globală, prin care se dorește depopularea planetei și instaurarea unui guvern mondial, extrem de autoritar, comunisto-nazist, neomarxist, super robotizat, unde libertățile celor care or să rămână, vor fi extrem de reduse. N-am nici cel mai mic dubiu că lucrurile nu sunt așa cum am afirmat.