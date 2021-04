SUNT GATA SĂ MOR PE BARICADA ADEVĂRULUI

Traducere și adaptare după Eric MONTANA

Christophe Barbier, consilierul pentru presă al președintelui Franței, pune punctul pe ”I”: În ultima sa carte, printr-un binevenit elan de sinceritate, acesta scrie: ”Înspăimântarea și terorizarea populației au fost organizate de către administrație și puterea politică, pentru a-i pune pe oameni cu botul pe labe. Treaba a mers strună”.

Într-un articol intitulat ”Puterea se teme de o explozie socială”, colega mea Brigitte Bouzonnie compara situația socială actuală cu o ”oală plină ce fierbe sub presiune”.

Cu riscul de a mă înșela, afirm că suntem foarte aproape de o insurecție, pentru că manifestațiile pașnice nu au niciun efect, fiind interzise și violent reprimate de polițiști torționari și jandarmi călăi. De doi ani, manifestațiile cu cântece și lozinci nu au produs decât răniți, mutilați, ologiți și morți. Nimic altceva.

Puterea mafiotă ne-a redus libertățile la strictul minim, ne-a condiționat și manipulat cu o pandemie plănuită să dureze, nu să fie tratată, forțând vaccinarea nu tratamentele preconizate de către marii virologi, încurajând șarlatanii, persecutând savanții adevărați și medicii care spun că actuala criză este intenționat agravată, că nu se ține seama nici măcar de avertismentele ONU sau OMS, populația fiind menținută într-o stare de psihoză demențială, demnă de cele mai tiranice dictaturi care au existat vreodată. Pe lângă neamțul cinic de la Cotroceni, președintele Ceaușescu a fost aproape un înger!

Opinia publică este înșelată prin sondaje trucate ce arată că majoritatea populației este favorabilă întemnițării la domiciliu, stărilor de urgență-alertă, vaccinării și altor măsuri decise de acest guvern criminal, cel mai nepopular, de multă vreme încoace.

Memoria publică nu cunoaște cazul unui alt președinte al Republicii, al cărui partid să fi înregistrat penibilul scor de 2,6%, în cadrul ultimelor alegeri locale, cazul lui Macron, în Franța. Cifra de 2,6% spune mai mult decât orice cuvinte! Nimeni nu crede că președintele țării spune vreodată adevărul. Nimeni nu crede propaganda mincinoasă din mass-mediile care toate aparțin celor ce i-au finanțat campania electorală și l-au instalat la putere.

Ziarele și televiziunea ne îndoapă și manipulează cu minciuni. Rezultatul: opinia publică este în pragul exploziei. Nimeni nu crede în sinceritatea și onestitatea presei, nici a tâlharilor politici. Poporul se supune măsurilor liberticide ale guvernului nu de frica virusului ci de frica amenzilor, a represiunii și terorii polițisto-judiciare, a tiraniei și represiunii dictatorialo-demențiale.

Realitatea românească o cunoaștem. Care este realitatea franceză? Un sondaj din 2020, despre care nu se mai vorbește, arată că 91% dintre francezi nu au încredere în guvernul trădător de la Paris. Macron a făcut apel la alt institut de sondaje, condus de fiul, din altă căsătorie, al babetei lui transgender-matusalemice și legebetiste, Brigitte Trogneux, care îi este so-ție Dracu, nu Dumnezeu! Francezii nu se lasă înșelați. Președintele știe că, fără poliție și jandarmerii populația l-ar strânge de gât, l-ar ucide ca pe un câine turbat, acesta fiind motivul pentru care forțele de represiune se bucură de tot felul de privilegii.

Potrivit rețelei italiene de informații RAI News, în Franța cât și Italia, vaccinarea este un eșec total. Oamenii nu sunt stupizi, se informează pe rețelele independente, pe internet, descoperind consecințele tragice ale falsei ”vaccinări”, inclusiv în țările prezentate drept campioane ale demenței și sinuciderii vaccinale: Israel, Anglia, Chile. Numărul morților este minimizat și prezentat ca pierderi colaterale, în competiția câștigurilor și profiturilor. Pentru banditismul politic actual, totul se judecă jidovește, în ”pierderi” și ”câștiguri”. De fapt, numărul celor uciși de noua armă biologică este infinit superior morților atribuiți virusului. Așa zisul ”Vaccin ARN-m” implică mortalitate și complicații grave în proporție de 13-15 %, în vreme ce mortalitatea virusului Covid-19 este de 0,03% (diferența este cam de 500 de ori: Concluzie: Produsul ARN-m este de cinci sute de ori mai periculos decât virusul Covid-19).

În fiecare zi aflăm alte banditisme. Pe lângă corupția și tâlhăriile de zi cu zi, condamnate uneori inclusiv de instanțele europene, suntem continuu bombardați cu slava nerușinată a vaccinurilor și tâlharilor vaccinaliști, cu falsele mărturii ale medicilor-politruci, cu falsele cifre privind bolnavii din spitale, cu voluntarii plătiți și mascați să facă pe bolnavii de Covid-19. Astfel de banditisme nu s-au mai văzut niciodată.

Bietul prăpădit, numit Christophe BARBIER, Consilierul de presă al lui Macron, într-un inexplicabil elan de sinceritate, spune că ”frica, spaima și terorizarea populației, angoasa socială au fost organizate de actuala administrație și putere politică, pentru a pune cetățenii cu botul pe labe. Treaba a mers de minune”.

Această mărturisire confirmă ceeea ce ”complotiștii” spun de peste un an ! Așadar, cei ce demască minciunile, propaganda și manipularea guvernamentală merită respectul și recunoștința piblică. Spaima și psihoza socială au fost organizate pentru a pune capăt manifestațiilor Vestelor Galbene din Franța și de pretutindeni, pentru a evita explozia socială. Povestea COVID este un alibi al guvernelor de tâlhari și asasini, cu scopul de a răpi cetățenilor libertățile și drepturile lor fundamentale. Suntem în fața celor mai abjecte măsuri pe care un guvern le-a decretat vreodată. Pretinsa urgență sanitară este paravanul ce ascunde crima de genocid contra omenirii. Morții noștri, mai ales bătrânii, au fost îngropați în mod anonim și cu mascați parcă îndrăciți! De multe ori, familiile decedaților nu au putut asista la înmormântarea dragilor dispăruți, sub acuzația că se vor contamina, devenind socialmente periculoși! Acestea sunt lucruri groaznice, de necrezut. Nu avem cuvinte pentru a descrie dezgustul inspirat poporului de crimele guvernului actual. Furia și mânia popoarelor ar putea mătura toate guvernele europene, inclusiv banda de tâlhari legebetiști și transgenderi de la Bruxelles.

În fiecare zi aflăm că avocați din diverse țări depun plângeri contra crimelor de ucidere intenționată, deliberată. Numărul victimelor halucinantei campanii de mutilare și ucidere prin vaccinare nu va putea fi ascuns la infinit. Președintele țării este principalul vinovat pentru acest genocid.

De peste un an, spun și repet: virusul Covid-19 este o armă biologică fabricată în laborator, în vederea modificării și manipulării genetice a întregii omeniri. Falsa pandemie Covid-19 este o operație criminală ce ascunde și alte obiective, pe lângă acela de a închide gura popoarelor prostite. De peste un an, eu și alți ziariști independenți ne străduim să informăm, să alarmăm opinia publică. De peste un an difuzăm mesaje de alarmă către spiritele luminate. Mesajele acestea provin de la savanți integri și de bună credință, de la virologi și medici adevărați și de la mari avocați precum Robert F. Kennedy, Reiner Fuellmich, Carlo Brusa, Virginie de Araujo-Recchia, Rocco Galati, Dominic Desjarlais, Diana Ivanovici Șoșoacă, Alexandru Iliescu Elvir, Gheorghe Piperea, Dan Chitic, Mihai Rapcea, mesaje difuzate pe plaiurile mioritice de către ziariști autentici ca Miron Manega, Radu Moraru, Luis Lazarus și rețeaua de presă independentă.

Nu știu cum și ce anume trebuie să facem pentru a pune capăt acestui coșmar apocaliptic. Am ajuns la capătul puterilor, asum toate riscurile, încerc să informez frații mei, oamenii din lumea întreagă. Asum neajunsurile și persecuțiile la care mă expun. Nimeni nu mă plătește pentru ceea ce scriu și public. Toate acestea le fac pentru că cel ce cunoaște adevărul și nu îl spune public se face vinovat de lașitate.

Conștiința îmi spune că viitorul copiilor noștri va fi groaznic dacă noi, cunoscătorii conștienți de astăzi, nu facem nimic. Ceea ce fac, fac pentru copiii mei, pentru copiii din Franța și din lumea întreagă, chiar dacă părinții lor, de astăzi, s-au lăsat manipulați, adormiți, narcotizați. Dacă va trebui, pentru copiii mei și ai altora, pentru viitorul omenirii, SUNT GATA SĂ MOR PE BARICADA ADEVĂRULUI!

Dacă suntem oameni adevărați, dacă suntem ființe omenești demne de omenie, dacă suntem popoare ce țin la libertate și demnitate, atunci avem datoria imperioasă de a ne mobiliza, de a ne uni și acționa pentru a aresta și judeca guvernele criminale actuale.

După Macron, Klaus Johannis și alți astfel de criminali, ”vaccinarea actuală ar fi o prioritate națională”.

Semneză Eric MONTANA

Sursa: https://www.incorectpolitic.com

