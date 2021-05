”Covid-19 a schimbat modul în care este condusă lumea. Au fost retrasate și granițele lumii (inclusiv limitele libertăților noastre), iar regulile jocului se schimbă atât de repede, încât nu mai putem ține pasul.

Datorită alianțelor profunde și, în multe cazuri, secrete dintre guvernul SUA și alte state și corporații globale, a devenit evident că am intrat într-o nouă ordine mondială, una formata din agenții guvernamentale internaționale și corporații”, scrie John Whitehead, directorul institutului Rutherford, un ONG axat pe apărarea libertăților civile și a drepturilor omului.

”Această cabală puternica, să o numim Statul Profund Global, este la fel de reală ca și statul profund american, corporatist, militarizat și industrializat, și reprezintă o mare amenințare pentru drepturile cetățenilor garantate prin Constituție.

Pe parcursul ultimelor decenii ne-am apropiat treptat de această ordine globala, însă covid-19 a grăbit această transformare pentru că a unit interesele guvernului cu interesele corporatiste.

Nu este limpede dacă statul profund american (acel aparat care îi controlează pe liderii aleși) este subordonat statului profund global sau dacă acesta din urmă conferă autoritate statului profund american. Oricum, nu este niciun dubiu că aceste două structuri au ajuns sa trăiască în simbioză.

Gândiți-va ce impact are asupra vieților și libertăților noastre această convergență dintre interesele orientate spre profit ale corporațiilor legate de supravegherea populației și complexul militaro-industrial, industria penitenciarelor private, serviciile secrete, sectorul tehnologic, al comunicațiilor, transportului, industria farmaceutică si, cel mai recent, sectorul farmaceutico-sanitar.

Toate aceste sectoare sunt dominate de megacorporații care operează la scara globală și acționează prin canale guvernamentale pentru a-și spori profiturile. Politicile orientate spre profit ale acestor giganți globali influențează totul – de la politicile legislative la economie și până la problemele de mediu si sistemul sanitar.

Pandemia covid-19

Pandemia ne-a dus spre o altă nouă frontiera globală. Cei care speră să poată naviga în această lume a urmăririi contactelor prin mijloace tehnologice prin pașapoarte de vaccinare și premise digitale vor ajunge să se confrunte cu aspecte care sunt în contradicție cu considerente personale politice, morale și religioase, lucru pentru care nu există răspunsuri în alb și negru.

Vom ajunge în situația în care libertatea de a ne deplasa și de a stabili contate să depindă de tabăra în care ne aflăm: a vaccinaților sau a nevaccinaților. The New York Times scria că certificatul de vaccinare va fi ultimul simbol al statutului social, va fi noul card de credit platinum. Profesorul Ramesh Raskar, de a MIT, vorbea despre „moneda sănătății”, o denumire potrivită având în vedere rolul lucrativ pe care îl vor avea marile corporații pe această nouă piață. Companiile aeriene lucrează deja la premise de călătorie, IBM lucrează la un permis digital, Uniunea Europeană a lansat propuneri legislative pentru un asemenea permis, iar guvernul SUA le-a acordat corporațiilor rolul principal în acest domeniu.

Big Brother

Statul ”Big Brother” a ajuns să domine guvernul și să ne domine viețile, iar vârful lui de lance este NSA, o agenție care a demonstrat că are puțin respect față de limitele impuse de constituție și față de intimitatea noastră. Însă guvernul nu acționează de unul singur. Are nevoie de complici.

Nevoile guvernului, în special în domeniul apărării, supravegherii și managementului informațiilor, au fost satisfăcute de sectorul corporatist, care s-a dovedit a fi un aliat puternic și care depinde la rândul lui de expansiunea birocrației guvernamentale.

Să luăm ca exemplu compania AT&T, cea mai mare companie de telecomunicații din SUA. Rețeaua ei uriașă de telecomunicații din întreaga lume oferă guvernului SUA infrastructură complexă de care are nevoie pentru programele de supraveghere în masă. ”NSA consideră că AT&T este unul dintre cei mai de încredere parteneri și a salutat ”disponibilitatea” de a ajuta pe care a arătat-o aceasta companie. Este o colaborare veche de decenii. Potrivit documentelor NSA, AT&T este apreciată nu numai pentru că are acces la informații din întreaga țara, ci și pentru că are o relație unică cu furnizorii de internet și telefonie. NSA se folosește de aceste relații pentru supravegherea populației, folosind companie ca pe un paravan pentru acțiunile de spionare a informațiilor procesate de alte companii”, scria publicația Intercept.

Acum ar trebui să extindem la scară globală ceea ce face guvernul American prin AT&T. Iar în felul acesta ajungem la așa-zisul Program „14 Eyes”. Este o agenție globală de spionaj formată din membri din întreaga lume (SUA, Marea Britanie, Canada, Noua Zeelandă, Australia, Danemarca, Franța, Olanda, Norvegia, Germania, Belgia, Italia, Suedia, Spania, Israel, Coreea de Sud, Japonia, India, toate teritoriile britanice de peste mări).

Iar supravegherea populației este doar vârful aisbergului atunci când vine vorba despre alianțele globale.

Profituri de pe urma războiului global

Războiul a devenit o întreprindere profitabilă. Iar America, cu imperiul sau militar și cu relația incestuoasă cu contractorii din domeniul apărării, este unul dintre cei mai mari vânzători și cumpărători pe această piață.

Complexul militaro-industrial a creat un imperiu nemaivăzut în istorie în ce privește obiectivele sale și cheltuielile, un imperiu menit să poarte războaie perpetue peste tot în lume. Spre exemplu, în timp ce construia acasă un stat al supravegherii și securității, complexul militaro-industrial a împânzit lumea cu trupe americane (în 177 de țări, adică 70% din toate statele lumii).

Guvernul nu este transparent când vine vorba despre cheltuieli, însă se știe că Pentagonul a cheltuit peste 1,8 trilioane de dolari cu războaiele din Afganistan și Irak (asta înseamnă 8,3 milioane de dolari pe oră). Suma aceasta nu include exercițiile militare și războaiele din alte zone ale lumii, care, luate împreună, se așteaptă să dea o notă de plată de 12 trilioane de dolari, până în 2053.

Fuziunea ilegală dintre industria globală a armamentului și Pentagon, cea despre care avertiza președintele Dwight Eisenhower în urma cu peste 50 de ani, a ajuns să reprezinte o amenințare pentru SUA. Imperiul militar american în expansiune suge 15 miliarde de dolari pe lună (20 de milioane de dolari pe oră) – iar asta doar pentru războaiele în desfășurare. Asta nu include cheltuielile cu personalul și întreținerea a celor peste o mie de baze militare americane din întreaga lume.

SUA nu reprezintă decât 5% din populația globală, însă are 50% din cheltuielile militare globale. Cheltuiește mai mult pe apărare decât următoarele 19 state din lume, iar Pentagonul cheltuiește mai mult decât cheltuiesc pe sănătate, educație și securitate toate cele 50 de state ale SUA luate la un loc. Exista o explicație pentru faptul că Pentagonului și contractorilor din acest domeniu li se aplică deseori eticheta ”corupt” sau ”inefcient”. Umflarea prețurilor de achiziție a devenit o formă de corupție acceptată în imperiul militar american.

Și, din nefericire, nu doar economia este extorcată.

Condusă de un sector de apărare lacom, America a fost transformată într-un câmp de luptă cu poliție militarizată, de parcă ar fi într-o zonă de război. Președintele Biden, urmând calea predecesorilor săi, a continuat să extindă imperiul militar american în străinătate, dar și pe plan intern, încercând să satisfacă interesele financiare (militare, corporatiste și de securitate) care conduc statul profund și care dețin frâiele guvernului.

Poliția globală

Aruncați o privire la forțele de politie din America și din alte țări și veți vedea că e greu să faceți vreo deosebire între ele. Este un motiv pentru care ele seamănă, pentru faptul că au adoptat armele și uniformele armatei. Este un motiv pentru care acționează la fel și vorbesc aceeași limbă a forței: ele aparțin forței globale de poliție.

De exemplu, Israelul – unul dintre cei mai apropiați aliați ai SUA și unul dintre principalii beneficiari ai ajutorului militar de 3 miliarde de dolari oferit de SUA – a avut un program de antrenare a poliției americane, pentru ca aceasta să acționeze ca forțe de ocupație în comunitățile locale. Intercept scria că poliția americană a luat lecții de la agenții care aplica legi marțiale, nu legi civile.

Obiectivul este prevenirea extremismului violent acționând la sursa: rasism, bigotism, ură, intoleranță. Cu alte cuvinte, poliția – acționând ca extensie a Națiunilor Unite – va identifica, monitoriza și descuraja indivizii care manifestă, exprimă sau se implică în orice ar putea fi considerat extremism.

Desigur, există îngrijorarea că, în multe cazuri, programul anti-extremism al guvernului va fi folosit pentru a combate activități nonviolente și legale, pe motiv că ar fi potențial extremiste.

Începeți să vedeți întregul tablou?

Pe aproape toate fronturile – fie că e vorba de războiul împotriva drogurilor, vânzarea de armament, reglementarea imigrației, sistemul penitenciar, tehnologia, lupta cu pandemia – dacă există posibilitatea de a obține profit și de a concentra puterea, puteți fi siguri că guvernul și partenerii lui globali vor ajunge la acorduri de pe urma cărora poporul american va pierde.

Ne-am pierdut libertățile – sub pretextul securității naționale și al păcii globale care nu pot fi menținute decât printr-o lege marțială mascată în lege și ordine, care nu pot fi menținute decât prin armată sau poliție militarizată și printr-o elită politică hotărâtă să-și mențină puterea cu orice preț. E greu de stabilit momentul în care a început acest proces, însă este limpede că suntem pe o traiectorie descendentă și prindem viteză.

Guvernarea ”poporului, prin popor, pentru popor” a dispărut.

În locul ei avem un guvern din umbră – corporativ, militarizat, înrădăcinat în birocrația globală – care este total operațional și care conduce țara. Având în vedere expansiunea, globalizarea și fuziunea dintre puterile guvernamentală și corporatistă, vom ajunge ca, peste 20 de ani, să nu ne mai recunoaștem țara. A fost nevoie de mai puțin de o generație pentru ca toate libertățile noastre să fie erodate, timp în care s-a construit, s-a extins și s-a consolidat Statul Profund Global.

Guvernul SUA nu ne va salva din lanțurile Statului Profund Global.

Vor apărea cei care vor spune că orice referire la un guvern al Noii Ordini Mondiale – o elită care conspiră pentru a conduce lumea – este o teorie a conspirației. Nu sunt unul dintre aceștia. Cred că trebuie să-i privim cu suspiciune pe guvernanți, să tragem semnale de alarmă cu privire la reducerea libertăților și să instituim limite pentru abuzurile comise de guvern.

Pot spune că puterea corupe, iar puterea absolută corupe în mod absolut.

Am studiat suficient de mult istoria acestei țări și istoria lumii pentru a ști că guvernele (guvernul SUA nu face excepție) ajung să fie la un moment dat una cu răul împotriva căruia spun că luptă, indiferent că acel rău ia forma terorismului, a torturii, a traficului de droguri, a traficului de ființe umane, a violenței, crimei, hoției, pornografiei, experimentelor științifice sau a altor activități care generează suferință și duc la servitute. Și am trăit suficient cât să văd cum multe așa-zise teorii ale conspirației au devenit realitatea pură și dură”.

Sursa: https://www.cotidianul.ro

VK Facebook Twitter Google+ Odnoklassniki