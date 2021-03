Să nu ignorăm ceea ce ni se pregătește: ”Locuințele și pământul TREBUIE să devină bunuri comune”

Stresați de una dintre cel mai grele perioade ale omenirii, generată de apariția COVID 19, cu unele consecințe încă greu de apreciat, cu devianțe comportamentale incredibile, la toate nivelurile, nouă, oamenilor, s-ar putea să ne scape câte ceva. Una dintre temele pe care nu avem voie să o neglijăm este cea a programului ce ni se pregătește, la nivel mondial. Programul despre care scriu acum este nu doar ignorat, dar luat prea ușor în glumă, oamenii sunt cinici, nici măcar nu ascultă ceea ce vrei să le spui, râd, aproape tembel, considerând că aceia dintre noi, care ne îngrijorăm, fie suntem panicarzi, fie nerealiști, fie….

Înainte de a-l prezenta, pe scurt, vă propun să ne amintim ce au spus mari scriitori și istorici ai epocii premergătoare instalării la putere a lui Hitler. Despre jurnaliștii uciși de Hitler pentru că au îndrăznit să-și exprime doar îngrijorarea, atât, aproape că s-a uitat, deși semnalele lor au fost unice. Marile puteri ale lumii râdeau, chiar dacă serviciile secrete le atrăgeau atenția că vine un mare pericol peste omenire. Nu. Nimeni nu asculta. Mai mult, râdeau spunând că ”un nebun nu trebuie băgat în seamă”. Hei, bine, doar că nebunul a răsturnat pământul.

La Bruxelles, recent, a avut loc ”Housing Action Day”, la care a participat și o activistă a partidului PLUS, din apropiații lui Dacian Cioloș, Oana Bogdan, care spune așa, chiar pe facebook: ”Mă interesează în mod special punctele 5 și 6 ale Manifestului Coaliției Europene pentru Locuințe. ”5. Locuințele și pământurile trebuie să devină bunuri comune. 6. Politicile publice urbane actuale trebuie înlocuite cu unele bazate pe solidaritate și de dezvoltare urbană și ecologică”. Nu este prima oară când astfel de idei apar public, exprimate de adepți ai acestor mișcări din țară sau din lume. Ce doresc ei, ce dorește doamna Oana Bogdan? Pentru ca pământurile să fie bunuri comune, ele trebuie confiscate sau naționalizate, apoi stăpânite în turmă, ca în vremea comunismului. Locuințele să fie bunuri comune? Adică, dacă un scăpătat sau un degenerat etilic ce și-a băut mințile, care a jucat casa la jocuri de noroc sau a pariat nefericit, rămâne pe drumuri, el poate intra în casa cuiva care a muncit o viață pentru a o cumpăra? Și să devină un colocatar cu drepturi egale? Credeam să s-a terminat cu această anomalie. Dacă un rătăcit a aruncat moștenirea sa pe geam, rămâne fără locuință, nu are nevoie de una socială, că deh, ar fi sub demnitatea sa, are dreptul să intre în casa cuiva și să devină ”proprietar de bunuri comune”?

Doamne, pământul însuși nu ar accepta așa ceva, dar ei, cei care ne pregătesc o viață de trib, fără familie unică, cei care ne doresc să fim precum în comuna primitivă, în gloate, în haite (ca animalele), ei speră că omenirea va fi condusă în acest fel? Ce boală animă astfel de gânduri? Ce boală croiește un astfel de comportament deviant, în care verbele ”a fi” și ”a avea” nu se vor mai conjuga împreună! Cum își imaginează cineva că oamenii vor ceda munca lor, agoniseala lor, proprietățile lor, pentru dreptul inventat de acești inși demonici, cu numele ”dreptul la locuire”, ce nu există în nicio constituție din lume.

În numele unor drepturi inventate de inși deplasați, se uită alte drepturi, aflate la temeinicia unei societăți civilizate: la sănătate, la intimitate, la imagine proprie, la educație, la PROPRIETATE. În lumea civilizată, dreptul la proprietate este garantat de stat!

Dacă acești activiști nu citesc, nu consultă juriști și nu aruncă un ochi în istorie, atunci vor dispărea și ei, precum comuniștii din epoca comunismului timpuriu.

Deși sunt gata să zâmbesc în fața idiosincraziilor acestor doritori de pământuri și case comune, nu uit de Hitler. Și, atunci, îmi vine să plâng! Atenție la măscărici, ei nu pierd nicio ocazie de a juca roluri!

Sursa: https://www.ziuadevest.ro

