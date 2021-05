Dr. Adrian Cacovean: O întrebare firească la ce se întâmplă acum în lume este – până când ne mai lăsăm conduși de idioți?

O întrebare firească la ce se întâmplă acum în lume este – până când ne mai lăsăm conduși de idioți?

*

Fondul de vânătoare din România este în creștere!

Rasa nevaccinată este noua țintă de luat în bătaia discriminării!

Urmează Holocaustul nevaccinaților!

Mai trist este că nici vaccinații nu vor avea o soartă mai bună, că netrebnicii ăștia au ceva în cap, destul de neclar ca să le facă coerente mișcările, nici limpede ca să înțeleagă cineva unde bat ei ca tendință, o lume condusă de tablagiul idiot care se dă mare recrutului, că linia albă e verde!

A ajuns lumea să fie condusă de cretini!

*

Horeca este o organizație vădit împotriva firmelor pe care pretinde că le reprezintă și a clienților lor! Parcă ar fi coada de topor a supermarketurilor împotriva firmelor cu capital românesc!

Când imaginez Horeca aud un horcăit antiromânesc, așa îmi apare mie această organizație antiromânească!

*

Cât de idiot trebuie să fii ca patron aflat în vizorul pandemiei care vrea să îți închidă afacerea, tu în loc să ții cu angajatul, tu ții cu ăia care vor să-ți închidă afacerea!

Stau și mă crucesc cât de tâmpit ești, tu chiar meriți să fii stârpit, că în loc să faci pact cu angajatul, tu faci pact cu ăla care vrea să îți închidă afacerea. Toți cei ce își persecută angajații pe temă de vaccinare, își vor pierde afacerea!

Fără excepție!

Dările lor cu capul de pereți vor fi inutile când vor înțelege ce citesc acum!

*

Te persecută un patron cretin și-ți cere test covid că ești nevaccinat?

Cere-i și tu patronului și colegilor vaccinați test covid care să ateste că nu sunt pozitivi și că vaccinul i-a protejat!

Idiotul vacinat inclusiv patronul vaccinat, atunci când sunt pozitivi, să stea acasă!

*

Întrebarea dimineții de 07.05.2021: cu ce a greșit omenirea față de Pfizer de trebuie să-i plătescă taxă de protecție universală?

Ce drept are o firmă de medicamente să ceară o astfel de taxă de tip mafiot?

Cine sunteți voi măi Pfizer?

Și cine este în spatele vostru?

*

Întrebare la Radio Erevan: de ce costă așa de mult vaccinarea?

Radio Erevan răspunde: pentru că are nevoie de 4 și foarte des 5 persoane în echipă: unul face injecția, altul face poza, unul asigură costumația, cămașa neagră cu o mânecă suflecată peste umăr și destul de des al 4-lea care ține vaccinatul să nu fugă! Al cincilea este idiotul sponsorizat care face reclamă la vaccinare!

*

Știați că pe facebook ne blochează postările și conturile la început roboții și apoi niște români proști angajați de Zukerberg să îi facă politica?

Facebook are niște programe de recunoaștere a unor cuvinte și interpretare automată a postărilor. Aceste programe recunosc un anumit limbaj, pe care îl interpretează pe algoritmi. Dacă există cuvinte care au anumite semnificații, sistemul se activează automat și începe interpretarea limbajului, cuvintelor. Alteori sistemul este activat de activiștii raportori, care raportează postările, turnătorii facebook! Ulterior, dacă sancționatul contestă blocarea, apar cenzorii. Aceștia sunt angajați din țara respectivă, să analizeze comunicările blocatului automat sau raportat. Finalul îl vedeți prin dispariția câte o lună a unui cont urmărit de voi. Moment în care mergeți pe site-urile de socializare libere! Și faceți gaură financiară lui Zukerberg, pentru prostia cenzorilor locali, care vor fi beliți de Zuckerberg că i-au scăzut vizualizările!

Simplu!

*

Nu văd nimic aiurea să te vaccinezi, chiar și experimental, atunci când o faci cu bună știință și conștient că ești parte dintr-un experiment, asumat voit. Mersul cu parapanta nu are nimic rău când se referă la oameni care doresc aceasta și o fac din dorința lor. Vaccinarea experimentală actuală, în realitate o manipulare genetică inconștientă, pe scară largă este, la fel ca mersul cu parapanta, ceva volitiv. Du-te nene cu parapanta, fă bungee-jumping că vreau eu să faci asta obligatoriu, ca să mă simt eu normal la cap că fac asta, ți se pare cusher? Cu bungee-jumping se vede imediat efectul când se întâmplă evenimentul, dar cu vaccinurile se fac studii clinice pe ani și zeci de ani. Cine te mandatează țicnitule să mă obligi la vaccinare sau persecuți că nu mă dau cu parașuta cum vrei tu nebunule, ca să validez nebunia ta?

Și au pledat multe personulități pentru datul cu elasticul din elicopter sau cu wingsuites de pe Everest, toți trebuie să facem asta, ca ei să se simtă normali la cap și să ne băgăm săbii pe gât sau să facem pe alpiniștii în cucerirea muntelui Meru, că așa se simt unii în siguranță!

Să înregistrați postarea asta, că iar o să vină să o blocheze aceiași cretini care blochează postările românești!

