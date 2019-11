28 noiembrie: 30 de ani de la trecerea la cele veșnice a lui Arsenie Boca

Odată prezent la guvernare, PNL are toate posibilitățile să „dezinfesteze” propria inițiativă, pur și simplu punând-o în practică așa cum glăsuia aceasta în spațiul public, dincolo de diferitele strâmbe cu care a fost cuplată. Din cauza legii off shore în varianta Dragnea, concesionarii străini au decis să amâne investițiile pentru exploatare, continuând să facă presiuni pentru modificarea legii. OMV chiar a oprit oficial investițiile, avertizând că, în lipsa schimbării condițiilor legii, scăderea inevitabilă a producției interne on shore va duce la importuri mereu mai mari de gaze rusești.